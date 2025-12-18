Germán Vargas Lleras arremetió contra María Claudia Lacouture y Frank Pearl por reuniones con Iván Cepeda: “Rindiendo pleitesía”

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras lanzó duras críticas a los titulares de Amcham Colombia, María Claudia Lacouture, y Frank Pearl, de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) - crédito Colprensa

En afirmaciones que causaron controversia en las redes sociales, pues apuntaría a figuras que, de algún modo, estuvieron vinculadas al gobierno del exmandatario Juan Manuel Santos, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras criticó el miércoles 17 de diciembre a directivos del sector empresarial colombiano y gremios económicos, por su participación en recientes reuniones con el senador Iván Cepeda: candidato del Pacto Histórico a la presidencia en 2026.

Vargas Lleras, que además es el líder político del partido Cambio Radical, señaló que “los gremios y empresarios, sin ningún pudor, se van acomodando, tal y como ocurrió con Petro hace cuatro años”, en una frase que resume el principal choque político que agita el escenario preelectoral: en el que la izquierda llegará con el mayoritario respaldo al congresista, por más de que existan ciertas disidencias al interior del progresismo que irán por un camino paralelo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El comentario de Vargas Lleras surgió a raíz del encuentro desarrollado el 9 de diciembre de 2025 en el Club El Nogal de Bogotá, cuando María Claudia Lacouture, directora de la Cámara de Comercio Colombo-Americana (AmCham Colombia), y la asociación Aliadas, convocaron a cerca de 6.000 empresas de manufactura, agroindustria, salud y tecnología para dialogar con Cepeda: el ganador de la consulta del Pacto, en comicios que se hicieron el 26 de octubre.

El encuentro entre María Claudia Lacouture e Iván Cepeda desata polémica y evidencia la polarización política en Colombia - crédito @mclacouture/X

Según se conoció, la cita representó el punto de partida formal de lo que se denominó el diálogo Nacional entre sectores empresariales y el abanderado del Pacto Histórico. Luego de la cita con AmCham, Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), participó en una reunión donde el eje principal giró en torno a la transición energética, de acuerdo con la información que se conoció de la reunión citada.

Allí, Cepeda se comprometió a avanzar hacia energías limpias, aunque remarcó la necesidad de considerar el impacto en el producto interno bruto (PIB) nacional y la sostenibilidad fiscal. Frente a los temores sobre eventuales suspensiones de contratos de exploración, el candidato instó a un diálogo “técnico” para garantizar la seguridad jurídica, además de esquivar una crisis de suministro o fiscal en el próximo cuatrienio.

Con este mensaje, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras criticó a gremios por reuniones con el candidato oficialista Iván Cepeda - crédito @German_Vargas/X

Al referirse a este episodio, Vargas Lleras fue implacable. “Y ya, por lo visto, los gremios y empresarios, sin ningún pudor, se van acomodando, tal y como ocurrió con Petro hace cuatro años. Me refiero al encuentro liderado por María Claudia Lacouture hace unos días y, ahora, quién lo creyera, a los gremios del sector más golpeado por este Gobierno, encabezados por Frank Pearl, rindiendo pleitesía al señor Cepeda. ¡No hay derecho!“, indicó el exvicepresidente.

Mensaje directo al empresariado y pedido de boicot a nuevas reuniones

En el aparte final de su declaración, Vargas Lleras fue enfático al sugerir una reacción inmediata ante estos espacios de discusión con candidaturas de izquierda. “Propongo no concurrir más a estos eventos”, expresó el también director del partido Cambio Radical, que vinculó su llamado a lo ocurrido en la elección de Petro, cuando, según su visión, parte del sector privado accedió a encuentros análogos y, en consecuencia, el empresariado “perdió influencia” en la gestión.

Iván Cepeda, senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, es blanco de críticas por parte de la oposición - crédito Redes sociales

La postura del exvicepresidente llegó luego de que gremios tradicionalmente opuestos a políticas de izquierda asistieran a reuniones con Cepeda, entre ellos el sector de hidrocarburos, una situación que encendió el debate dentro de círculos empresariales y políticos de derecha. En especial porque el sector hidrocarburos, como lo dijo Vargas Lleras, constituye uno de los más afectados por las políticas del actual Gobierno, que está en contra de la extracción.

El revuelo que causaron estas reuniones motivó reacciones. Álvaro Uribe, expresidente y líder del Centro Democrático, manifestó su “profunda mortificación”, expresando que los gremios “no deben legitimar propuestas de extrema izquierda” que, según él, “atentan contra la estabilidad de la empresa privada”; mientras que la precandidata Vicky Dávila cree que el recorrido de Cepeda habría buscado “radicalizar las políticas actuales bajo una fachada de diálogo”.

Pese a las críticas, el candidato oficialista recibió el 12 de diciembre la adhesión pública de más de 300 organizaciones de la economía solidaria —entre ellas cooperativas y fondos de ahorro— que reúnen una base social de aproximadamente 3 millones de afiliados. El aspirante del Pacto Histórico señaló que el objetivo es “sumar todas las voces posibles en la construcción de una propuesta de desarrollo”.