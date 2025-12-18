Exsenador uribista que quiere volver al Congreso arremetió contra Daniel Quintero: “No tienes autoridad para hablar de corrupción”

El exsenador Carlos Felipe Mejía reaccionó a la defensa que hizo exalcalde Daniel Quintero del presidente Gustavo Petro, al recordarle las denuncias que tiene en su contra por corrupción - crédito Colprensa

En lo que sería un nuevo episodio de la crisis que sacude al Gobierno del presidente Gustavo Petro, pues dos de sus exministros, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, fueron enviados a la cárcel por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd) y, del mismo modo, en el Invías, las discusiones en las redes sociales se han tornado tensas: entre los que defienden y atacan al primer mandatario.

Como ocurrió el jueves 18 de diciembre de 2025, cuando el exsenador uribista Carlos Felipe Mejía y el acusado exalcalde de Medellín Daniel Quintero protagonizaron un fuerte cruce de mensajes, que tuvo su origen en un video publicado por el exmandatario local: que salió en defensa del jefe de Estado, sin importar que dos de los que fueron sus más altos funcionarios tendrán que estar tras las rejas mientras avanza el proceso por lo sucedido en la Ungrd.

Mejía, que aspirará al Senado por la lista de Salvación Nacional, cuestionó la postura de Quintero, con señalamientos directos contra el exburgomaestre. “No tienes autoridad para hablar de corrupción. Responde primero ante la justicia por el saqueo a Medellín en tu alcaldía”, exigió Mejía a Quintero en su mensaje en X, en respuesta a un video en el que el exalcalde defendía la gestión de Petro, pese a que se habría visto manchada con este escándalo de corrupción.

Con este mensaje, el aspirante al Senado Carlos Felipe Mejía, exmiembro del Centro Democrático, cuestionó al alcalde Daniel Quintero por su defensa a Gustavo Petro - crédito @CARLOSFMEJIA/X

Y reclamó, además, la creación de un “bloque de búsqueda contra corruptos”, en alusión a la necesidad de perseguir a quienes, según él, han saqueado recursos públicos. Mejía, alejado del Centro Democrático, partido del que hizo parte en su ejercicio legislativo, es uno de los que apoya la candidatura del abogado Abelardo de la Espriella a la presidencia, en una propuesta que va en contra de la gestión del actual mandatario, al que le restan 232 días en el cargo.

¿Qué fue lo que dijo Daniel Quintero tras el escándalo de la Ungrd?

En su video, Quintero, que está acusado de delitos relacionados con corrupción en el caso de Aguas Vivas en Medellín, abordó el escándalo de la Ungrd y la detención de los exministros con un mensaje que buscó diferenciar el momento actual de la historia reciente del país. Fue por tal motivo que, a juicio de Mejía, no tenía -según él- autoridad moral para referirse a casos que estuvieran relacionados con los hechos acontecidos en la unidad de riesgo.

“La corrupción no puede tener excusas ni cuero moral. Y aquí hay un hecho que marca una diferencia frente a épocas pasadas. No hay expedientes embolatados, no hay blindajes automáticos, no hay intocables. Que la justicia actúe como corresponde es un Estado de derecho. Esa es una señal de que Colombia está elevando el estándar. La ley debe valer para todos”, afirmó Quintero, que deberá comparecer ante la Fiscalía en su caso, pero todavía continúa con su aspiración.

"Que caiga quien tenga que caer, pero que ahora la derecha no se haga la santa", dijo el acusado exalcalde de Medellín frente al caso de la Ungrd y los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco - crédito @QuinteroCalle/X

En su argumentación, el exalcalde expresó la importancia de que la justicia opere sin selectividad y reconoció que él mismo enfrenta investigaciones, comprometiéndose a respetar las decisiones judiciales, y recalcó la gravedad de las acusaciones en el caso de la Ungrd. “No es un caso menor. Es un entramado de desvío de recursos que debían llegar a la atención de emergencias. Ya hay procesados, hay decisiones judiciales, hay señalados que están prófugos”, destacó.

Y advirtió que espera que no se pretenda convertir el caso, en el que Bonilla y Velasco resultaron involucrados, en un show partidista.“La corrupción no tiene color político”, declaró Quintero, que señaló sobre el riesgo de que sectores de derecha intenten capitalizar el escándalo, recordando que “el país conoce de sobra sus propios escándalos”; en un mensaje que, en otra posterior respuesta en X, dejó en claro que tenía como destinatario al uribismo.

Los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla serán recluidos en centros carcelarios - crédito Ungrd - Colprensa

Los delitos imputados a los exministros contemplan concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos. La investigación sostuvo que los contratos, por un valor de $92.000 millones, se direccionaron hacia congresistas a cambio de apoyo legislativo a las reformas; según los testimonios de Olmedo López, exdirector de la Ungrd, y María Alejandra Benavides, exasesora de Bonilla y testigo del caso.

En su cierre, Quintero hizo un claro llamado. “Depuración interna, cirugía sin anestesia, transparencia total y ruptura definitiva con las prácticas del pasado. No se defiende el cambio tapando lo que está mal, se defiende el cambio corrigiendo a tiempo, sin contemplaciones. Defender a Petro hoy significa una cosa: cero tolerancia con la corrupción, caiga quien caiga, y una cirugía institucional que deje sin oxígeno a las redes que se incrustan en el Estado”, concluyó.