Ella es Florencia Cassi, la nueva presentadora argentina en ‘La vuelta al mundo en 80 risas’

La presentadora argentina suma experiencia internacional al ciclo de viajes y humor, recorre regiones clave y se gana al público con su visión sobre la diversidad cultural colombiana

Florencia Cassi debuta en la
Florencia Cassi debuta en la televisión colombiana en ‘La Vuelta al Mundo en 80 Risas’ - crédito @florcassi/ Instagram

El estreno de la sexta temporada de La vuelta al mundo en 80 risas marcó un cambio en el formato tradicional del programa, con la incorporación de la modelo y presentadora argentina Florencia Cassi como una de las nuevas figuras internacionales.

Con una amplia comunidad en redes sociales y una carrera que abarca modelaje, nutrición y conducción televisiva, Cassi se ha convertido en un rostro de esta nueva temporada del programa de comedia y viajes.

En esta edición, estrenada el 15 de diciembre de 2025, Flor Cassi comparte pantalla con el humorista colombiano Jhovanoty, quien la acompaña en un recorrido por ciudades emblemáticas, como Bogotá, Cartagena y Santa Marta, además de regiones de alto valor natural y tradicional, entre ellas, Antioquia, Boyacá y el Amazonas.

El programa combina turismo y comedia y ha renovado su propuesta con la inclusión de nuevos talentos y una ambientación inspirada en una cabina de avión, bajo la conducción de Santiago Rodríguez.

La experiencia fue calificada por Cassi como enriquecedora y sorprendente.

Durante las grabaciones, la presentadora destacó que “Lo que más me impactó de Colombia fue su biodiversidad. Nunca me imaginé conocer lugares tan distintos y bellos, animales que ni sabía que existían, flores, árboles, paisajes y comidas que me dejaron con la boca abierta y con ganas de más”, frase recogida por Noticias Caracol.

La dupla formada con Jhovanoty generó comentarios positivos. Cassi señaló públicamente la amistad y el aprendizaje que surgieron durante las grabaciones:“Me tocó el mejor compañero. Con él me divertí mucho, pero, además, aprendí y pude ver lo profesional y generoso que es. Siempre ayudando y queriendo ver brillar a los demás”, afirmó en sus redes sociales.

El inicio de la sexta
El inicio de la sexta temporada de La Vuelta al Mundo en 80 Risas incorporó a Florencia Cassi como figura internacional del elenco - crédito @florcassi/ Instagram

Nacida el 13 de julio de 1985 en Córdoba, Argentina, Florencia Cassi inició su carrera en el modelaje y el fitness, consolidando su presencia digital desde marzo de 2015. Su traslado a México impulsó su trayectoria, participando en campañas de compañías reconocidas.

Además de su faceta como modelo, Cassi es nutricionista y conduce su propia serie de televisión en Argentina, lo que le ha permitido demostrar su capacidad para la comunicación y el entretenimiento.

En redes sociales, Florencia Cassi publica contenidos sobre su actividad profesional, rutinas de entrenamiento y aspectos de su vida diaria. Este estilo de comunicación consolidó su presencia digital y amplió su alcance como figura pública.

Florencia Cassi está casada con
Florencia Cassi está casada con Erick Verdayes, quien mantiene un perfil reservado - crédito @florcassi/ Instagram

En el ámbito personal, Flor Cassi está casada con Erick Verdayes, quien mantiene un perfil discreto y sus cuentas privadas.

‘La Vuelta al Mundo en 80 Risas’, el programa que reemplazó al Desafío y recorre el mundo con parejas de presentadores y humoristas

Durante la temporada de diciembre, La Vuelta al Mundo en 80 Risas ocupó el espacio de Desafío siglo XXI en la programación de Caracol Televisión, manteniendo su tradición de ofrecer contenidos enfocados en el entretenimiento familiar.

El programa funciona bajo un esquema de parejas conformadas por una presentadora y un humorista, quienes recorren destinos nacionales e internacionales para mostrar al público costumbres, gastronomía y tradiciones, siempre desde una perspectiva humorística.

En la edición de 2025, la conducción general es responsabilidad de Santiago Rodríguez, quien asume el rol de jefe de cabina y aporta su propio estilo a la dinámica del ciclo. Entre las duplas de esta temporada se encuentran Carolina Cruz y Suso el Paspi, quienes exploran Guatemala y Puerto Rico; Melina Ramírez y Don Jediondo, presentes en varios destinos de Europa como Croacia, Hungría y Eslovenia; y Laura Tobón junto a Boyacoman, encargados de visitar varias ciudades en Asia, incluyendo Pekín y Shanghái.

El programa de comedia y
El programa de comedia y viajes logró conquistar a los colombianos con un gran puntaje en el estreno de su nueva temporada - crédito Caracol Televisión

La propuesta local incluye la dupla conformada por Jhovanoty y la presentadora argentina Florencia Cassi, que recorre diversas regiones de Colombia, entre ellas Cartagena, Bogotá, Santa Marta, Amazonas y Antioquia. Otras parejas destacadas son el chef Juan Diego Vanegas junto a Piroberta, quienes viajan a Canadá, y la dupla de Carolina Soto con Leonardo Cuervo, encargada de llevar el humor hasta África. Cada pareja introduce su estilo particular a los viajes y a su interacción con las culturas visitadas, lo que enriquece el formato y mantiene la atención de la audiencia.

