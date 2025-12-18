Colombia

Colombiano fue enviado a la cárcel en EE. UU. por el homicidio de su pareja: intentó escapar tras asfixiarla, pero se accidentó

Fabricio Cerchiaro Pinto, natural del municipio de San Diego, fue acusado por el crimen de Marisol Ballestas Brochero, oriunda de La Paz. Ambos nacieron en el departamento del Cesar y el crimen se reportó en el condado de Gwinnett, en Norcross, Georgia

Poco más de un mes
Poco más de un mes después del crimen el colombiano fue enviado a la cárcel de manera oficial - crédito @GwinnettPd/X y Facebook

Cárcel sin derecho a fianza, esa fue la determinación que se tomó el martes 16 de diciembre de 2025 por parte de un juez de la Corte Superior del condado de Gwinnett (jurisdicción de la ciudad de Norcross), en el estado de Georgia (EE. UU.), en contra del colombiano Fabricio Cerchiaro Pinto.

El connacional de 34 años fue acusado del homicidio de su pareja sentimental, una mujer colombiana identificada como Marisol Ballestas Brochero, de 32 años.

Los hechos se presentaron la mañana del viernes 14 de noviembre de 2025, pero solo hasta el sábado 13 de diciembre se pudo cumplir con la orden de captura de Cerchiaro, luego de que fue dado de alta de un centro médico local en Norcross donde se encontraba recluido.

Esto obedeció a un accidente de tránsito que sufrió el hombre luego de salir de la vivienda en donde vivió junto a Ballestas y sus hijas, a quienes primero llevó al colegio y, luego de regresar a la vivienda, asesinó a su pareja.

De acuerdo con la fotografía y el informe judicial al cual tuvo acceso el noticiero Univision 34 Atlanta, la causa de la muerte de la colombiana fue producto de asfixia mecánica.

“Ellos tenían problemas (de pareja) ya. Ya tenían tres días de estar separados. Estaban separados en el momento, lo que tengo entendido es que ya él no tenía la ropa en la casa. Llevó a las niñas al colegio. No sabemos si se devolvió. Hizo lo que le hizo a la prima mía y nadie se percata porque él nada más llega a despedirse de la última niña de dos años”, contó en su momento Katherine Vides a Cacica Stereo, una de las primas de Marisol que desde Colombia pidió que se haga justicia

La pareja de colombianos venía
La pareja de colombianos venía con problemas en su relación y estaban separados en el momento que se presentó el homicidio - crédito @GwinnettPd/X

Los detalles de la investigación y qué más señala el reporte judicial

La detective de homicidios y vocera del Departamento de Policía del condado de Gwinnett, Angela Carter, señaló al mismo noticiero local que “Fabricio fue trasladado del hospital a la cárcel del condado de Gwinnett el día 13 (de diciembre)”.

Desde allí, agregó la oficial, “la cárcel del condado de Gwinnett le proporcionará la atención médica necesaria, pero seguirá siendo tratado como un recluso porque todavía está acusado de asesinato”.

Asimismo, y dentro de los documentos oficial a los que obtuvo acceso el noticiero, se confirmó que son tres los cargos por los que se le acusa a Cerchiaro Pinto:

  • Homicidio con premeditación.
  • Asesinato en primer grado.
  • Agresión con agravantes.
Cerchiaro deberá responder por tres
Cerchiaro deberá responder por tres delitos - crédito Univision 34 Atlanta/Facebook

La colombiana fue hallada muerta en un apartamento de la localidad de Norcross después de que sus familiares intentaron comunicarse con ella sin éxito. También notificaron a Cerchiaro sobre la situación, sin prever que él estaría involucrado en la muerte, la cual algunos medios estadounidenses calificaron inicialmente como misteriosa.

El hallazgo ocurrió el mismo viernes 14 de noviembre de 2025, cuando los familiares de Ballestas Brochero ingresaron al apartamento ubicado en el complejo residencial Parc at 1695.

Allí descubrieron el cuerpo de la mujer, quien, de acuerdo con la policía local, no presentaba signos de violencia.

Ese mismo día, las autoridades empezaron a tratar el caso como una muerte sospechosa que terminó con una investigación formal por homicidio.

Poco después de ocurrir los hechos, Cerchiaro Pinto salió del apartamento, abordó un automóvil y se accidentó a unos minutos de distancia, en la intersección de Graves Road y Dawson Blvd.

Un par de kilómetros alcanzó
Un par de kilómetros alcanzó a recorrer Cerchiaro en el vehículo antes de accidentarse luego de salir del complejo de apartamentos - crédito Google Maps

La policía le notificó a los familiares de Cerchiaro sobre el accidente, sin saber aún que Ballestas Brochero había fallecido antes.

La oficial Carter confirmó en la autopsia que se realizó a Marisol, se determinó que la causa de la muerte fue asfixia

Familiares de la víctima contaron en medios regionales colombianos que Ballestas Brochero había migrado a Estados Unidos junto a Cerchiaro Pinto y sus tres hijas, dos de las cuales son hijas del señalado agresor.

La investigación sigue en curso y las autoridades estadounidenses determinarán los siguientes pasos en el proceso judicial que busca la condena del colombiano.

