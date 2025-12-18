Colombia

Lanzaron pólvora desde un vehículo en movimiento contra una estación de bomberos en Cundinamarca

Las autoridades reportaron que varias personas arrojaron artefactos pirotécnicos en zonas céntricas, lo que generó riesgos para transeúntes y residentes

Las autoridades de Fusagasugá advierten
Las autoridades de Fusagasugá advierten que no existe permiso para el uso de pólvora durante las festividades decembrinas en la ciudad

Un reciente incidente ocurrido en el municipio Fusagasugá (Cundinamarca) encendió las alarmas de la Delegación de Bomberos de Cundinamarca y denunció el caso.

De acuerdo con lo que reportó la institución, el hecho ocurrió en la madrugada del jueves 18 de diciembre cuando desconocidos arrojaron elementos pirotécnicos desde un vehículo en movimiento directamente contra la estación de bomberos, exponiendo tanto a los socorristas como a los residentes a un riesgo considerable.

Las chispas generadas por la acción pusieron en peligro la integridad de las instalaciones y de quienes se encontraban cerca, advirtió la autoridad.

El incidente quedó captado por cámaras de seguridad cerca de la 1:43 a. m. en el centro del municipio, cuando varios individuos manipularon y lanzaron pólvora de manera temeraria desde un carro particular, marca Spark, poniendo en peligro a peatones, conductores y personas que transitaban por el área.

La estación de bomberos de Fusagasugá fue blanco de lanzamiento de pólvora, lo que aumentó el peligro de incendio y lesiones personales - crédito Bomberos Cundinamarca

La entidad explicó que este comportamiento representa un riesgo de incendio de graves consecuencias, así como la posibilidad de causar lesiones personales entre la población.

Así como lo detalló el capitán Álvaro Eduardo Farfán, delegado departamental de Bomberos de Cundinamarca: “Queremos informar y dar claridad a los hechos ocurridos durante la noche y madrugada del día de hoy en jurisdicción del municipio de Fusagasugá, en donde se evidenció la manipulación indebida de algunas personas dentro de un vehículo particular en las diferentes calles del municipio, lo cual genera riesgo claramente a las personas que podrían estar transitando por la zona o a las diferentes viviendas al ocasionar un incendio".

Además, el oficial agregó que “la Policía Nacional viene adelantando algunas pesquisas para poder dar precisamente con estas personas e iniciar las acciones correspondientes”.

La Delegación de Bomberos de Cundinamarca recordó que hasta el momento el municipio de Fusagasugá no ha expedido ningún decreto que habilite el uso de pirotecnia durante la temporada de fin de año.

Las autoridades recalcaron que cualquier actividad relacionada con la manipulación, transporte o utilización de estos productos no tiene ningún tipo de autorización y, por lo tanto, es considerada ilegal.

El transporte y manipulación de pólvora en Fusagasugá es ilegal y puede desencadenar emergencias mayores, alertan los bomberos - crédito Bomberos Cundinamarca

El organismo instó a la opinión pública, a las entidades responsables y a la comunidad en general a mantener la vigilancia y reportar cualquier uso irregular de pólvora que pueda poner en riesgo la seguridad.

Grupo de jóvenes se enfrentó con pólvora en plena calle del norte de Bogotá: “A lo Harry Potter”

Las celebraciones recientes del Día de las Velitas en Colombia han generado preocupación pública por el uso indebido de pólvora en espacios urbanos, lo que ha encendido el debate sobre la seguridad y las consecuencias de estas prácticas durante las festividades.

Una escena que se viralizó en redes sociales expone de manera gráfica los peligros asociados: un grupo de alrededor de seis jóvenes encendió artefactos pirotécnicos en una calle del norte de Bogotá, lanzando voladores de un lado al otro mientras autos, motocicletas y peatones continuaban circulando a escasa distancia.

Esta tradición se vivirá de
Esta tradición se vivirá de nuevo la noche del domingo 7 de diciembre de 2025

La grabación, ampliamente compartida en plataformas digitales, muestra cómo las chispas y detonaciones ocurrieron a solo unos metros de un local comercial en funcionamiento, poniendo en riesgo tanto a los involucrados en la acción como a las personas que transitaban por el lugar.

Varios usuarios interpretaron la escena como una especie de recreación de un duelo mágico propio de “Harry Potter”, pero otros destacaron el nivel de imprudencia y la amenaza latente para la integridad de terceros.

