Blessd se quedó con una de las medallas de campeón en la premiación privada de Atlético Nacional: así lo presumió

Blessd celebra el título de Nacional y exhibe su medalla en redes tras la final interrumpida por incidentes - crédito @bleesd / Instagram

La final de la Copa Colombia 2025, disputada la noche del miércoles 17 de diciembre en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, terminó con el triunfo de Atlético Nacional sobre Deportivo Independiente Medellín gracias al único gol de Andrés Román.

El resultado le permitió al equipo verdolaga alzar su octavo título en la historia de esta competencia.

Sin embargo, los festejos se vieron opacados por incidentes de violencia que obligaron a suspender la ceremonia pública de premiación dentro del estadio, privando a la hinchada de ver a sus jugadores recibir el trofeo y las medallas en el campo de juego.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En ese contexto, el cantante antioqueño Blessd, reconocido fanático de Nacional y cercano a los jugadores, compartió un episodio particular en redes sociales.

Mientras que la premiación oficial se realizó más tarde, en un acto privado con directivos, familiares y miembros de la organización, Blessd estuvo presente y recibió una de las medallas de campeón, un hecho que no pasó desapercibido para sus seguidores y la comunidad futbolera.

El cantante se quedó con una de las medallas de su club favorito tras el triunfo - crédito @blessd / Instagram

En una historia de Instagram, el artista —autor de éxitos como Ojos azules — mostró la medalla que recibió directamente de uno de los futbolistas del equipo campeón, acompañando la publicación con mensajes de orgullo y emoción por el logro de su club favorito, además acompañó la publicación con la canción Los del sur, tema representativo del equipo.

La presencia de Blessd en este entorno no es casual. El cantante ha manifestado en múltiples ocasiones su pasión por Atlético Nacional, participando activamente en la tribuna y cultivando una relación cercana con los deportistas dirigidos por Diego Arias.

Reiteró además su sueño de algún día comprar el equipo, mostrando su compromiso y afecto hacia la institución desde el lugar de hincha y figura pública.

El cantante paisa ha demostrado ser uno de los mayores fanáticos del club verdolaga - crédito @nacionaloficial/X

Disturbios y violencia opacan la final de la Copa Colombia entre Nacional y Medellín en el Atanasio Girardot

Tras el triunfo de Atlético Nacional frente al Deportivo Independiente Medellín (DIM) en la final de la Copa BetPlay, la alegría por el octavo título del club se vio empañada por los graves disturbios registrados en el estadio Atanasio Girardot. Al término del encuentro, que terminó 1-0 con gol de Andrés Román, se desataron enfrentamientos entre las barras Rexixtenxia Roja y Los del Sur, agrupaciones de hinchas de Medellín y Nacional, respectivamente.

El descontrol comenzó en los minutos finales, cuando miembros de la hinchada norte del DIM intentaron impedir la celebración del título e invadieron el campo. La policía intervino con gases lacrimógenos y cordones de seguridad para contener la situación, pero la violencia escaló, ocasionando que hinchas de Nacional también ingresaran a la cancha.

Caos en el Atanasio Girardot - crédito captura de video

La situación se volvió caótica, con batallas campales, destrozos, y escenas de pánico con familias y menores corriendo para protegerse. Diversos periodistas y miembros de los equipos de transmisión, incluidas figuras de Win Sports y Telemedellín, reportaron agresiones directas, hostigamiento y daños a los equipos de transmisión, e incluso algunos comunicadores debieron resguardarse en la zona mixta junto a jugadores y personal logístico.

La zona mixta fue habilitada como refugio de emergencia y para la atención de heridos. Fuera del estadio, los disturbios continuaron, especialmente en el sector del Obelisco, donde se reportaron alteraciones de orden público y enfrentamientos entre aficionados y fuerza pública. La periodista María Camila Vergara, de Telemedellín, fue una de las profesionales que sufrió un ataque directo durante su trabajo, episodio que originó un pronunciamiento del canal exigiendo respeto por los comunicadores.

Hinchas de la tribuna norte del Medellín invadieron el campo en los últimos minutos e intentaron impedir la celebración, desatando una violenta reacción que la policía intentó controlar con gases lacrimógenos y cordones de seguridad - crédito @WillyRodri13/ X

La jornada dejó imágenes de pánico, heridos y una celebración que terminó lejos de los estándares de convivencia que la ciudad había logrado en eventos pasados. Directivos y autoridades, incluidos el alcalde Federico Gutiérrez y el secretario de Seguridad, prometieron investigaciones y sanciones ejemplares, mientras la opinión pública y los organismos de control analizan los incidentes y piden medidas para evitar que nuevamente la violencia opaque el deporte y ponga en riesgo la integridad de jugadores, aficionados y trabajadores.