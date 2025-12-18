Colombia

Beéle y Elvis Crespo rindieron homenaje a Jorge Barón con nueva canción de Navidad: “La patadita de la buena suerte”

El videoclip recrea el emblemático formato de televisión nacional para acompañar un tema que reúne a dos figuras de la música tropical en un contexto de récords y homenajes

Guardar
'La Patadita': Beéle y Elvis
'La Patadita': Beéle y Elvis Crespo lanzan sencillo con guiño a tradición colombiana - crédito @beele / Instagram

El cierre del año musical en Colombia estuvo marcado por el lanzamiento de La Patadita, el nuevo sencillo de Beéle y Elvis Crespo, que homenajea la tradicional “patadita de la buena suerte” popularizada por Jorge Barón en la televisión nacional.

La canción se presenta como un tema festivo para la temporada navideña y une los estilos caribeños y de merengue de ambos artistas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El lanzamiento coincide con un momento de alto perfil para los intérpretes. Elvis Crespo ingresó este año al Billboard Hall of Fame, sumando este reconocimiento a más de dos décadas de carrera en la música latina.

Beéle, originario de Barranquilla, fue señalado como uno de los músicos latinos más destacados de 2025 y cerrará una serie de ocho conciertos con localidades agotadas en el Movistar Arena de Bogotá el miércoles 17 de diciembre, un récord para un artista nacional.

El cierre musical del año
El cierre musical del año destaca el lanzamiento de La Patadita, colaboración entre Beéle y Elvis Crespo, que rinde tributo a la icónica “patadita de la buena suerte” de Jorge Barón - crédito Beéle / YouTube

El video oficial de La Patadita recrea el formato de los programas musicales de la década de los noventa y cuenta con la participación del propio Jorge Barón. La producción empleó cámaras de época y las clásicas transiciones visuales. Durante años, el presentador brindó la simbólica “patadita” como gesto de buenos deseos a invitados de varios géneros, entre quienes se encuentran Julio Iglesias, Raphael, Celia Cruz, Shakira, Maluma y J Balvin.

Según el equipo de prensa de los músicos, la colaboración se forjó tras un encuentro en Bogotá a comienzos de año.

El videoclip incluye a Jorge Barón y recrea la atmósfera de los programas de música de los años noventa, con referencias a artistas invitados como Julio Iglesias y Shakira - crédito @beele / Instagram

Elvis Crespo recordó que conoció a Beéle cuando este era adolescente y valoró la oportunidad de unir trayectorias en un tema que celebra la cultura nocturna y festiva del país. La letra incluye referencias directas a la vida nocturna colombiana y utiliza frases que han viralizado la canción en redes y plataformas digitales. El verso “Sírvale un traguito pa’ la nena, eh-oh-eh, porque está Rikarena” se instaló como uno de los más repetidos por los fanáticos.

El impacto de La Patadita se ve respaldado por cifras de audiencia. Borondó, el álbum de Beéle, reunió más de 6.300 millones de reproducciones en plataformas digitales y ha sido una de las producciones con mayor difusión del año. Elvis Crespo, además de su ingreso en el Hall of Fame, publicó el disco ‘Poeta Herío’. La colaboración refleja una alianza generacional y una reinterpretación de tradiciones populares de la televisión y la música de Colombia.

El lanzamiento suscitó expectativas entre el público sobre una posible interpretación en vivo conjunta durante el último concierto de Beéle en el Movistar Arena. La canción incluye versos como “Ay, pa’ que yo me le pegue como haciendo los nene’, quiere que me la cene, soy leyenda del barrio como lo es Iván René”, así como líneas de Elvis Crespo en referencia al ambiente festivo: “El vecino llama, que hay mucho ruido, pero yo le contesto que no, ¿pa’ qué no vino?”.

La “patadita de la buena suerte” se proyecta hacia nuevas generaciones, ahora en el formato digital y musical, reforzada por la colaboración de artistas de diferentes géneros y contextos. La participación de Jorge Barón en el videoclip establece un vínculo de continuidad entre la televisión tradicional y las plataformas contemporáneas, posicionando a ‘La Patadita’ como un símbolo cultural renovado en la música nacional.

La canción fusiona sonidos caribeños
La canción fusiona sonidos caribeños y merengue y está pensada como un tema festivo para la temporada navideña - crédito @beéle / YouTube

La colaboración entre los cantantes despertó la nostalgia de varios internautas que les dejaron mensajes tanto a los intérpretes como al icónico presentador.

“Se llegoooooo🔥“, ”MI INFIEL FAV JUNTO A TIO CRESPO 👏😍“, ”Mi cantante favorito de esta época y mi cantante favorito de mi época", “Mood: esperando la canción que voy a bailar toda la navidad!”, “Mi Jorgito en su Prime 😍“, ”Bacano, se escucha que será un hit para esta temporada y bacano que se le rinda en vida todo el reconocimiento a Mr George Baron", dicen los comentarios.

Temas Relacionados

BeéleElvis CrespoBeéle y Elvis CrespoJorge BarónLa pataditaLa patadita de la buena suerteColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Esta es la historia de uno de los villancicos más sonados en Colombia: fue creada por un músico que nunca fue reconocido

Una vida marcada por la música, la familia y un legado inesperado que sigue emocionando a generaciones es el camino del inolvidable solista de ‘La rondallita’

Esta es la historia de

Invima envió una alerta a los ‘rumberos’ que toman sueros para aliviar el guayabo: “No se deben mezclar con alcohol”

La normativa impide que estos productos se ofrezcan en espacios de ocio para evitar confusiones y proteger a quienes asisten a eventos masivos

Invima envió una alerta a

Medellín es la segunda ciudad más feliz del planeta, según revista Time Out: está solo detrás de Abu Dabi

La publicación destacó la calidad de vida, la oferta gastronómica y los espacios públicos valorados por sus ciudadanos

Medellín es la segunda ciudad

La queja interpuesta cuatro meses atrás del accidente de los estudiantes en Antioquia contra Precoltur, la encargada del transporte: “Lo hago con el fin de que haya justicia”

Hasta la Superintendencia de Industria y Comercio elevó su queja la emprendedora e ‘influencer’ antioqueña Sara Alzate, y aseguró en diálogo con Infobae Colombia que aún no obtiene respuesta de la SIC ni de Precoltur

La queja interpuesta cuatro meses

Así es como Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco habrían creado una ‘organización’ criminal desde el Gobierno, según la Fiscalía

La investigación de la Fiscalía señala la entrega de proyectos a congresistas para asegurar mayorías parlamentarias, con testimonios clave de exfuncionarios que colaboran con la justicia

Así es como Ricardo Bonilla
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La violencia se reorganiza en

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

Ministerio del Interior anunció recursos para la reconstrucción de Buenos Aires, Cauca, tras violento atentado

Autoridades ofrecen hasta $500 millones por ‘Max Max’, responsable de los atentados terroristas en Buenos Aires

Paro del ELN reafirmó que es la estructura armada en todo el continente capaz de ejercer hegemonía militar y política: hay alerta

ENTRETENIMIENTO

Esta es la historia de

Esta es la historia de uno de los villancicos más sonados en Colombia: fue creada por un músico que nunca fue reconocido

Pablo Alborán se prepara para visitar Colombia en 2026: “Me vi con ganas de hablar sobre esta obsesión por la fama”

J Bavin criticó el resultado del ‘Mundial de desayunos de Ibai Llanos’ y lo invitó a comer el que piensa es el mejor plato

Blessd se quedó con una de las medallas de campeón en la premiación privada de Atlético Nacional: así lo presumió

Con mensaje a sus hijos y a sus fans, Shakira cerró su gira Latinoamericana: “Gracias por darme cada día una fuerza extraordinaria”

Deportes

Con video en blanco y

Con video en blanco y negro, Dimayor rechazó actos vandálicos en la final de la Copa Colombia entre Medellín y Nacional: “No dejemos que los colores se apaguen”

El Junior tendrá cuatro refuerzos para la temporada 2026, confirmó Fuad Char: “Estamos apuntando a uno muy bueno”

Boca Juniors le ofrecería un contrato a Miguel Ángel Borja después de finalizar su vínculo con River Plate

Así quedó la lista de campeones en el fútbol colombiano tras la final de Copa Colombia: Atlético Nacional, el más veces campeón

Figura de Santa Fe llegaría al Cerro Porteño del Paraguay: dura baja en la Copa Libertadores para el cuadro Cardenal