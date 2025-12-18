Beéle y Elvis Crespo rindieron homenaje a Jorge Barón con nueva canción de Navidad: “La patadita de la buena suerte”

'La Patadita': Beéle y Elvis Crespo lanzan sencillo con guiño a tradición colombiana - crédito @beele / Instagram

El cierre del año musical en Colombia estuvo marcado por el lanzamiento de La Patadita, el nuevo sencillo de Beéle y Elvis Crespo, que homenajea la tradicional “patadita de la buena suerte” popularizada por Jorge Barón en la televisión nacional.

La canción se presenta como un tema festivo para la temporada navideña y une los estilos caribeños y de merengue de ambos artistas.

El lanzamiento coincide con un momento de alto perfil para los intérpretes. Elvis Crespo ingresó este año al Billboard Hall of Fame, sumando este reconocimiento a más de dos décadas de carrera en la música latina.

Beéle, originario de Barranquilla, fue señalado como uno de los músicos latinos más destacados de 2025 y cerrará una serie de ocho conciertos con localidades agotadas en el Movistar Arena de Bogotá el miércoles 17 de diciembre, un récord para un artista nacional.

El cierre musical del año destaca el lanzamiento de La Patadita, colaboración entre Beéle y Elvis Crespo, que rinde tributo a la icónica “patadita de la buena suerte” de Jorge Barón - crédito Beéle / YouTube

El video oficial de La Patadita recrea el formato de los programas musicales de la década de los noventa y cuenta con la participación del propio Jorge Barón. La producción empleó cámaras de época y las clásicas transiciones visuales. Durante años, el presentador brindó la simbólica “patadita” como gesto de buenos deseos a invitados de varios géneros, entre quienes se encuentran Julio Iglesias, Raphael, Celia Cruz, Shakira, Maluma y J Balvin.

Según el equipo de prensa de los músicos, la colaboración se forjó tras un encuentro en Bogotá a comienzos de año.

El videoclip incluye a Jorge Barón y recrea la atmósfera de los programas de música de los años noventa, con referencias a artistas invitados como Julio Iglesias y Shakira - crédito @beele / Instagram

Elvis Crespo recordó que conoció a Beéle cuando este era adolescente y valoró la oportunidad de unir trayectorias en un tema que celebra la cultura nocturna y festiva del país. La letra incluye referencias directas a la vida nocturna colombiana y utiliza frases que han viralizado la canción en redes y plataformas digitales. El verso “Sírvale un traguito pa’ la nena, eh-oh-eh, porque está Rikarena” se instaló como uno de los más repetidos por los fanáticos.

El impacto de La Patadita se ve respaldado por cifras de audiencia. Borondó, el álbum de Beéle, reunió más de 6.300 millones de reproducciones en plataformas digitales y ha sido una de las producciones con mayor difusión del año. Elvis Crespo, además de su ingreso en el Hall of Fame, publicó el disco ‘Poeta Herío’. La colaboración refleja una alianza generacional y una reinterpretación de tradiciones populares de la televisión y la música de Colombia.

El lanzamiento suscitó expectativas entre el público sobre una posible interpretación en vivo conjunta durante el último concierto de Beéle en el Movistar Arena. La canción incluye versos como “Ay, pa’ que yo me le pegue como haciendo los nene’, quiere que me la cene, soy leyenda del barrio como lo es Iván René”, así como líneas de Elvis Crespo en referencia al ambiente festivo: “El vecino llama, que hay mucho ruido, pero yo le contesto que no, ¿pa’ qué no vino?”.

La “patadita de la buena suerte” se proyecta hacia nuevas generaciones, ahora en el formato digital y musical, reforzada por la colaboración de artistas de diferentes géneros y contextos. La participación de Jorge Barón en el videoclip establece un vínculo de continuidad entre la televisión tradicional y las plataformas contemporáneas, posicionando a ‘La Patadita’ como un símbolo cultural renovado en la música nacional.

La canción fusiona sonidos caribeños y merengue y está pensada como un tema festivo para la temporada navideña - crédito @beéle / YouTube

La colaboración entre los cantantes despertó la nostalgia de varios internautas que les dejaron mensajes tanto a los intérpretes como al icónico presentador.

“Se llegoooooo🔥“, ”MI INFIEL FAV JUNTO A TIO CRESPO 👏😍“, ”Mi cantante favorito de esta época y mi cantante favorito de mi época", “Mood: esperando la canción que voy a bailar toda la navidad!”, “Mi Jorgito en su Prime 😍“, ”Bacano, se escucha que será un hit para esta temporada y bacano que se le rinda en vida todo el reconocimiento a Mr George Baron", dicen los comentarios.