Así funciona el simulador de Colpensiones para calcular cuánto recibirá de pensión, haga sus cuentas

El simulador de pensión de Colpensiones permite a los afiliados estimar el valor de su mesada mensual antes del retiro - crédito Colpensiones/Colprensa

Antes de acercarse a la edad de retiro, una de las preguntas más frecuentes entre los trabajadores colombianos es cuánto dinero recibirán cada mes una vez accedan a la pensión. La inquietud no es menor ya que, de esa cifra depende buena parte de la estabilidad económica en la vejez. Para resolverla, Colpensiones puso a disposición de sus afiliados un simulador virtual que permite estimar, de manera orientativa, el valor de la mesada pensional.

El sistema pensional colombiano funciona bajo dos esquemas principales. En el Régimen de Prima Media, administrado por Colpensiones, el acceso a la pensión de vejez exige cumplir dos requisitos centrales, alcanzar la edad de jubilación, 62 años para los hombres y 57 para las mujeres, y haber cotizado al menos 1.300 semanas. En el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais), manejado por los fondos privados, la lógica es distinta, no hay un número fijo de semanas, sino la obligación de acumular el capital suficiente para financiar una pensión equivalente al 110% del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente. En este régimen también existe la posibilidad de acceder a la Garantía de Pensión Mínima, siempre que se acrediten al menos 1.150 semanas cotizadas.

El sistema pensional colombiano opera bajo dos regímenes principales: Prima Media y Ahorro Individual con Solidaridad (Rais) - crédito Freepik

Una vez se cumplen estas condiciones, el trámite formal implica presentar ante el fondo de pensiones varios documentos, entre ellos el formulario de solicitud de prestaciones económicas, el formato de información de la EPS, la declaración de no pensión, la autorización para notificaciones electrónicas y la copia del documento de identidad. Si el proceso se adelanta mediante apoderado, se deben anexar los poderes y soportes adicionales exigidos.

Sin embargo, antes de llegar a esa etapa, muchos afiliados buscan tener una proyección previa del monto que podrían recibir. Para ello, Colpensiones ofrece una herramienta digital que permite hacer un cálculo aproximado, útil para planear el retiro o evaluar decisiones laborales futuras.

El simulador está disponible en la Sede Electrónica de Colpensiones, dentro de la opción Calcula el valor de tu pensión. Su uso es gratuito y no requiere trámites adicionales. Al ingresar, el sistema solicita información básica del afiliado: género, fecha de nacimiento, edad en la que comenzó a cotizar, entidad en la que se encuentra afiliado y salario actual sobre el cual realiza sus aportes.

El trámite de pensión en Colombia requiere presentar documentos como el formulario de solicitud, información de la EPS y copia de la cédula - crédito Freepik

Estos datos permiten estimar el Ingreso Base de Liquidación (IBL), uno de los conceptos clave del cálculo pensional. El IBL corresponde al promedio de los salarios que sirvieron como base para las cotizaciones durante los diez años previos al reconocimiento de la pensión. No obstante, la metodología contempla un elemento adicional, el sistema compara ese promedio con el salario promedio de toda la vida laboral del afiliado y toma el valor más alto de los dos. La norma busca evitar que una reducción salarial en los últimos años afecte de manera desproporcionada el monto final de la mesada.

Con el IBL definido, el simulador aplica la tasa de reemplazo, que es el porcentaje del ingreso que se convertirá en pensión. Según la legislación vigente, quienes alcanzan el mínimo de 1.300 semanas parten de una tasa base del 65%. A partir de allí, el porcentaje aumenta en 1,5% por cada 50 semanas adicionales cotizadas. El tope máximo permitido por ley es del 80%, incluso para quienes superan ampliamente el número mínimo de semanas.

Colpensiones aclara que, en algunos casos, cuando el IBL supera ciertos límites establecidos en salarios mínimos legales vigentes, la tasa inicial puede ajustarse a la baja. Este detalle es relevante para trabajadores con ingresos altos, ya que introduce variaciones frente a la expectativa inicial.

La tasa de reemplazo en Colpensiones parte del 65% para quienes cumplen 1.300 semanas y puede aumentar hasta un máximo del 80% - crédito Colprensa

Es importante señalar que el resultado que arroja el simulador no constituye una cifra definitiva. Se trata de una proyección que puede cambiar si el afiliado modifica su salario, interrumpe sus cotizaciones o continúa aportando por más tiempo. Tampoco aplica para quienes hacen parte del régimen de transición, un grupo específico de trabajadores que, según la reforma pensional, conserva condiciones especiales y puede trasladarse de régimen hasta el 16 de julio de 2026, mientras la Corte Constitucional define de fondo el futuro de la norma.