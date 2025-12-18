Con la cabeza entre bolsas plásticas y sumergido en un balde, autoridades encontraron el cuerpo de un adulto mayor en Medellín

Hallan cuerpo descompuesto en un hotel - crédito CTI de la Fiscalía

La muerte de un adulto mayor de 73 años en la zona nororiental de Medellín generó consternación en la comunidad del barrio Popular y la intervención inmediata de un equipo interdisciplinario del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

El hombre fue hallado sin vida en el interior de su vivienda en la mañana del miércoles 17 de diciembre, tras ser encontrado por un familiar que ingresó al domicilio, ubicado en la comuna 1, y dio aviso a las autoridades.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el informe técnico elaborado tras la inspección judicial, los agentes describieron condiciones poco habituales en la escena: el cadáver apareció con la cabeza cubierta por bolsas plásticas negras y sumergida en un recipiente con agua.

Esta particular disposición motivó nuevos interrogantes sobre las circunstancias del caso.

El informe técnico preliminar descarta lesiones externas visibles de violencia en el cuerpo - créditos CaracolTV/Web

A pesar de lo llamativo de la situación, los peritos indicaron en una valoración inicial que no había lesiones externas visibles de violencia en el cuerpo del fallecido. Debido a la ausencia de signos claros que permitieran establecer la causa del deceso de forma inmediata, la clasificación provisional permanece “por establecer”.

El esclarecimiento dependerá de los análisis especializados a cargo del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde fue traslado el cuerpo para la necropsia y exámenes forenses.

La investigación, a cargo de una fiscal asignada y apoyada por unidades de criminalística, avanzó con la toma de testimonios y la recopilación de elementos materiales probatorios dentro de la vivienda.

Este proceso será clave para determinar si existieron factores externos vinculados al fallecimiento o se trató de un suceso accidental, como plantea una de las líneas que exploran los técnicos forenses.

Otra muerte de adulto mayor en la ciudad

El desenlace fatal de María Cristina Andrade Monje ocurrió tras una jornada inicialmente amena junto a su familia en el Parque Comercial El Tesoro.

La mujer, al parecer, se habría resbalado cuando se transportaba en estas escaleras, sufriendo una lesión que le costó la vida tres días más tarde - crédito Página web El Tesoro

De acuerdo con el informe judicial, durante la madrugada del 20 de noviembre de 2025, la mujer, de 76 años, solicitó a su esposo ayuda para desplazarse entre la cama y una silla. Fue en ese instante cuando sus molestias se agravaron, motivando a sus familiares a trasladarla por segunda vez al servicio de urgencias de la Clínica El Rosario, sede El Tesoro.

Horas antes, durante la tarde del lunes festivo 17, la familia se encontraba recorriendo los diferentes ambientes y restaurantes del complejo comercial en el suroriente de Medellín.

En uno de los trayectos entre pisos, María Cristina perdió el equilibrio mientras utilizaba una de las escaleras eléctricas, provocando una caída que le ocasionó diversas contusiones. Tras recibir atención inmediata, los médicos decidieron remitirla a la clínica mencionada, donde fue intervenida quirúrgicamente.

Adulta mayor perdió la vida tras caerse de las escaleras eléctricas del centro comercial El Tesoro en Medellín - crédito Freepik

El personal médico consideró que María Cristina se hallaba fuera de peligro luego de la cirugía y, por ello, le otorgaron el alta médica para continuar su recuperación bajo la supervisión de sus familiares. Sin embargo, la aparente mejoría se vio interrumpida tras el agravamiento repentino de su estado de salud durante la madrugada posterior a su regreso a casa.

Al ser ingresada nuevamente de urgencia en la clínica, los esfuerzos del equipo médico por estabilizarla resultaron infructuosos. En ese momento constataron su fallecimiento por las lesiones relacionadas con la caída sufrida en la escalera eléctrica.

Posteriormente, agentes del CTI de la Fiscalía practicaron la inspección técnica al cuerpo en la morgue del centro asistencial. Según esa revisión inicial, la causa de muerte fue accidental, producto de la caída en la escalera eléctrica.

Sin embargo, las autoridades indicaron que será Medicina Legal la entidad encargada de confirmar definitivamente este diagnóstico a través del dictamen forense.