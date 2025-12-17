Terminó el paro armado del ELN: al menos cinco muertos y más de medio centenar de ataques dejó la escalada violenta de 72 horas

Se tiene un registro preliminar de al menos 60 "acciones terroristas" del ELN durante las 72 horas del paro armado - crédito Europa Press

Las consecuencias del reciente paro armado nacional del ELN se han traducido en un marcado aumento de la tensión y el temor en diversas regiones de Colombia, con ataques y bloqueos que dejaron al menos cinco muertos y una veintena de departamentos afectados en los últimos tres días.

Entre las víctimas mortales figuran dos policías que fallecieron tras explosiones en el sur de Cali y un civil que murió durante un ataque en Norte de Santander. Además, las autoridades investigan la muerte de dos jóvenes hallados en Cúcuta.

Mientras tanto, una funcionaria resultó herida en el peaje de La Lizama, entre Bucaramanga y Barrancabermeja, donde hubo necesidad de aplicar protocolos de seguridad.

El impacto de estas acciones violentas ha sido profundo, no solo en términos humanos, sino en la movilidad: amenazas, bloqueos con explosivos y restricciones paralizaron rutas clave y acentuaron la crisis en centros urbanos y zonas rurales.

En total, se han contabilizado cerca de 60 ataques adjudicados al Ejército de Liberación Nacional en departamentos como Santander, Norte de Santander, La Guajira, Sucre, Chocó, y Antioquia, además de otras regiones orientales y occidentales del país, según cifras preliminares de las autoridades.

Gran parte de la atención se ha concentrado en Norte de Santander, uno de los departamentos más golpeados. En Villa del Rosario y Cúcuta se reportaron eventos especialmente violentos, incluidos los dos homicidios en investigación y la muerte de un conductor de ambulancia, quien quedó atrapado en un ataque a la subestación de Policía en Puerto Santander.