Colombia

Procuraduría indagará al coronel Julián Ferney Rincón por presuntas irregularidades en contrato de helicópteros MI17

La Procuraduría abrió una indagación disciplinaria tras la detención del comandante de la Brigada de Aviación No. 32 en el Fuerte Militar de Tolemaida

El arresto del comandante de la Brigada de Aviación No 32 marca un avance en el proceso judicial que examina posibles anomalías en la gestión de un acuerdo millonario para el mantenimiento de aeronaves del Ejército colombiano - crédito Luis Contreras

La captura del coronel Julián Ferney Rincón, comandante de la Brigada de Aviación No 32 del Ejército colombiano, representa un avance clave en la investigación por presuntas irregularidades en el contrato de mantenimiento de los helicópteros MI17, valorado en USD 32 millones.

La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una indagación disciplinaria para esclarecer la posible responsabilidad de funcionarios civiles y militares en este caso, según informó Semana.

Las acciones disciplinarias podrían derivar en sanciones como la destitución o la inhabilidad para ejercer cargos públicos.

La operación que llevó a la detención del coronel Rincón se realizó en el Fuerte Militar de Tolemaida, en Cundinamarca, y fue confirmada por la División de Asalto Aéreo del Ejército.

Junto a Rincón, otros oficiales y suboficiales también fueron capturados, todos señalados por la Fiscalía General de la Nación de participar en presuntas irregularidades relacionadas con el contrato de mantenimiento de la flota de helicópteros MI17.

La operación realizada en el Fuerte Militar de Tolemaida derivó en la aprehensión de varios miembros de la fuerza, quienes son señalados por la Fiscalía de intervenir en procedimientos irregulares relacionados con la flota de helicópteros MI17 - crédito Fuerzas Militares

Los delitos imputados incluyen contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público, de acuerdo con la información recogida por el medio mencionado.

El contrato, identificado como el No 012 de 2024, ha sido objeto de cuestionamientos por parte de diversos sectores.

La Fiscalía sostiene que el coronel Rincón tenía bajo su responsabilidad la supervisión de la flota aérea de los MI17 y que, presuntamente, habría intervenido en procedimientos irregulares durante la ejecución del contrato.

La Procuraduría, por su parte, busca determinar si existió omisión de funciones por parte de servidores públicos, tanto del Ministerio de Defensa como del Ejército, lo que podría constituir faltas disciplinarias graves.

En el marco de la indagación disciplinaria, la Procuraduría se propone establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la firma y ejecución del contrato. El objetivo es concretar si hubo omisiones o irregularidades que ameriten sanciones disciplinarias, como la destitución del cargo o la imposición de una inhabilidad prolongada para ejercer funciones públicas.

Como parte de las acciones de control, la delegada para la Fuerza Pública de la Procuraduría ordenó una inspección disciplinaria tanto al Ministerio de Defensa como a la Brigada de Aviación No 32, unidad que estaba bajo el mando del coronel Rincón.

Esta inspección busca recopilar toda la documentación e información relevante sobre el contrato de mantenimiento, abarcando desde las fases previas a la contratación hasta la ejecución del acuerdo.

