Paro del ELN reafirmó que es la estructura armada en todo el continente capaz de ejercer hegemonía militar y política: hay alerta

Para el experto en geopolítica, las acciones del ELN fueron una muestra del poder territorial que tienen - crédito AFP

Tras 72 horas, en la mañana del 17 de diciembre terminó el paro armado anunciado por el Ejército de Liberación Nacional, que justificó sus acciones asegurando que eran una respuesta a la intervención del Gobierno Trump en Colombia.

En el balance general expuesto por las autoridades, se informó que los ataques del ELN provocaron la muerte de cinco personas, entre ellos, dos uniformados de la Policía Nacional, dos jóvenes en Cúcuta y otro civil en Norte de Santander.

Además, se registró un ataque con explosivos en el peaje de La Lizama, en Barrancabermeja, que se sumó a otros ataques de la misma índole en 13 departamentos.

De la misma forma, el grupo armado perpetró restricciones de movilidad en varias zonas, impactando considerablemente la economía en zonas aledañas a corredores viales de gran relevancia para el transporte de alimentos y otros objetos.

El grupo armado realizó ataques contra la fuerza pública y la población civil en 13 departamentos - crédito Europa Press

Bajo ese contexto, además de los resultados a nivel de daños y muertes, Infobae Colombia habló con el experto en geopolítica Juan Camilo Ubaque para que expusiera un balance general de lo que representó la arremetida del ELN en el territorio nacional.

“El paro armado de orden nacional y el más importante en años ejecutado por el ELN, representa mucho más que una simple acción violenta; es una demostración de fuerza, coordinación estratégica y consolidación territorial sin precedentes en la historia reciente de la organización”, es el análisis preliminar que entregó Ubaque.

Para el experto en geopolítica, durante las tres jornadas el ELN demostró que es el principal grupo armado, a nivel de armamento y personal, en el territorio nacional.

“Mientras que los tres paros anteriores del ELN en 2025 se mantuvieron bajo un carácter regional, focalizados principalmente en el departamento del Chocó y la cuenca del río San Juan, esta cuarta acción de alcance nacional evidencia que el grupo ha superado la etapa de resistencia local para pasar a una fase de control protagónico”.

El grupo armado quemó vehículos en zonas en las que las personas no respetaron el paro armado - crédito Redes Sociales

Como un factor negativo y que se debe analizar en profundidad, el experto mencionó la frecuencia con la que el ELN anuncia restricciones de movilidad en zonas específicas, sin que el Estado pueda impedir que esto se registre.

“La periodicidad de estas acciones es alarmante, pues durante el presente año el ELN ha logrado imponer un ritmo de paros armados cada tres o cuatro meses, con una duración promedio de 72 a 96 horas, logrando una frecuencia de ataques terroristas de aproximadamente uno cada hora y media”.

Al mencionar el punto de inflexión que provocó que el ELN tomara más poder en el país, Juan Camilo Ubaque mencionó que se trató del cese al fuego que se prolongó durante un año entre 2023 y 2024.

“Esta agresividad operativa es la respuesta directa a un proceso de fortalecimiento interno ocurrido bajo la sombra del cese al fuego bilateral, que tuvo lugar entre el 3 de agosto de 2023 y el 3 de agosto de 2024. Durante ese año de tregua con el Gobierno, el ELN no solo respetó sus estructuras, sino que experimentó un crecimiento estimado del 10% en su pie de fuerza y personal militar. Esta expansión les permitió, una vez finalizado el cese, desencadenar crisis humanitarias masivas en regiones estratégicas como el Catatumbo”.

Para Juan Camilo Ubaque, el ELN es el principal grupo armado del país, destacando su presencia en territorio venezolano - crédito AFP

Para Juan Camilo Ubaque, la principal conclusión tras el paro armado es que el ELN es la única estructura armada en todo el continente capaz de ejercer una hegemonía militar y política total sobre una frontera binacional.

“Lo que diferencia al ELN de otras organizaciones como el Clan del Golfo es su sofisticada configuración como actor “Proxy” y su rol en la guerra híbrida regional. Mientras el Clan del Golfo se mantiene como la estructura armada más grande en términos numéricos y criminales, el ELN opera con una dualidad política y militar: en Colombia funciona como una insurgencia terrorista desestabilizadora, mientras que en Venezuela actúa como una milicia de carácter proxy tercerizada, alineada con la política exterior de la dictadura“, argumentó.

Por último, mencionó que el último paro armado de 2025 fue una demostración de que el ELN tiene poder territorial de puntos claves y que antes de que termine el 2026 será la estructura criminal con más poder del país si no se toman cartas en el asunto.

“El balance de este último paro de 72 horas confirma que el ELN ha extendido su control sobre tres ejes geográficos vitales: el corredor vertical del Pacífico (desde Chocó hasta el Cauca), la zona horizontal que conecta el Catatumbo con el Magdalena Medio y el Bajo Cauca, y la cuenca del Orinoco desde Arauca hasta la Cordillera Oriental en Boyacá. El ELN se ha adaptado para ser una organización capaz de doblegar al Estado colombiano y que en menos de año y medio será la organización armada más grande y violenta del país”, concluyó el experto.