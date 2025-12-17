Colombia

Nuevo ataque del ELN en Puerto Santander reaviva tensión tras homicidio de conductor de ambulancia

Un nuevo hecho armado fue reportado en Puerto Santander, Norte de Santander, donde el ELN volvió a atacar una subestación policial días después del asesinato de un conductor de ambulancia ocurrido durante hostigamientos armados registrados el domingo en esta zona fronteriza

Paro armado del ELN
Paro armado del ELN en Colombia - crédito Colprensa

De acuerdo con información publicada por la Revista Semana, un nuevo episodio de orden público se registró en la noche del 16 de diciembre de 2025 en el municipio de Puerto Santander, localidad ubicada a 60 kilómetros de Cúcuta, capital de Norte de Santander.

El hecho fue atribuido a integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), quienes habrían atacado nuevamente la subestación de Policía del municipio.

Defensa abre líneas directas de
Defensa abre líneas directas de denuncia, resaltando el papel ciudadano para ubicar a los cabecillas del ELN - crédito Colprensa

Fuentes policiales consultadas por Revista Semana indicaron que el ataque se produjo con intensidad, lo que obligó a las autoridades a verificar de manera inmediata el estado del personal uniformado que se encontraba en la zona. Según esa información preliminar, se solicitó apoyo aéreo con el fin de contener la acción armada y garantizar la seguridad en el casco urbano del municipio.

El nuevo hostigamiento ocurre dos días después de un atentado armado registrado en la madrugada del domingo 14 de diciembre, cuando la subestación policial de Puerto Santander fue atacada con ráfagas de fusil. De acuerdo con el reporte oficial entregado en su momento, el hecho se presentó alrededor de las 2:25 a. m. y se extendió durante un lapso estimado entre 15 y 20 minutos.

Paro armado del ELN
Paro armado del ELN en Colombia | Foto: Colprensa (De referencia)

En ese episodio anterior, el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, coronel Libardo Fabio Ojeda, explicó que los uniformados que se encontraban de servicio respondieron al ataque, logrando repeler la acción armada sin que se reportaran bajas o heridos dentro de la Fuerza Pública durante el intercambio de disparos.

No obstante, en medio de ese hostigamiento fue asesinado Agustín Pabón, quien se desempeñaba como conductor de una ambulancia en el municipio. El hombre quedó en medio del fuego cruzado mientras se encontraba cerca de la subestación policial, convirtiéndose en la víctima fatal del ataque ocurrido el domingo.

El homicidio de Pabón generó pronunciamientos oficiales por parte del Gobierno nacional. En un comunicado, el Ministerio de Salud y Protección Social señaló:

“La muerte del señor Pabón, integrante de la Misión Médica, constituye una grave violación al derecho internacional humanitario, que protege de manera especial al personal de salud, a los servicios sanitarios y a quienes, de manera humanitaria, dedican su labor a salvar vidas, aun en contextos de conflicto armado”.

Imagen de referencia de la
Imagen de referencia de la guerrilla del ELN. - Colprensa.

La cartera de Salud también reiteró que el personal sanitario cuenta con una protección especial en escenarios de conflicto, de acuerdo con los principios del Derecho Internacional Humanitario, y recordó que los servicios de atención médica no deben ser objeto de ataques ni quedar expuestos a acciones armadas.

En el mismo pronunciamiento, el Ministerio agregó: “Este Ministerio hace un llamado urgente a todos los actores armados para que respeten plenamente la Misión Médica y se abstengan de realizar acciones que pongan en riesgo la vida y la integridad del personal de salud y de la ciudadanía”. El mensaje fue difundido tras confirmarse la identidad de la víctima y las circunstancias en las que ocurrió el homicidio.

El nuevo ataque reportado este 16 de diciembre se presenta en un contexto de incremento de acciones armadas atribuidas al ELN en varios puntos del país, situación que ha sido advertida por autoridades civiles y de seguridad. Puerto Santander, por su ubicación fronteriza, ha sido señalado en distintos informes oficiales como un punto estratégico afectado por dinámicas del conflicto armado.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un balance definitivo sobre posibles afectaciones derivadas del nuevo hostigamiento, mientras continúan las verificaciones en terreno y el despliegue de capacidades operativas para atender la situación.

La información disponible indica que los organismos de seguridad mantienen presencia en la zona y comunicación permanente con los mandos regionales.

Las acciones armadas recientes en Norte de Santander han motivado operativos de refuerzo y seguimiento por parte de la Fuerza Pública, en coordinación con otras entidades del Estado, con el fin de establecer condiciones de seguridad para la población civil y el personal institucional que opera en el municipio.

