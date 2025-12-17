“No fui capaz de verlo muerto”: Rigoberto Urán reveló cómo la muerte de su padre lo marcó para siempre

El ciclista paisa reveló que, al no haber procesado la muerte de su padre, vivió con un dolor reprimido que solo salía a flote en momentos de embriaguez - crédito @loshombres.si.lloran/TikTok

En un nuevo episodio del pódcast Los hombres sí lloran, conducido por el actor Juan Pablo Raba, Rigoberto Urán, uno de los ciclistas más destacados de Colombia, compartió una de las experiencias más dolorosas de su vida: la muerte de su padre, un acontecimiento que marcó un antes y un después en su historia personal.

El ciclista paisa, conocido por su carácter fuerte y su habilidad en el deporte de alta competencia, abrió su corazón para hablar de un tema tan delicado como lo es el duelo no procesado y cómo ese episodio trágico transformó su forma de vivir.

El padre del deportista y hoy empresario, Rigoberto de Jesús Urán Zapata, fue asesinado en 2001 en Urrao (Antioquia), por paramilitares durante un robo y en ese momento, el joven Rigo apenas tenía 14 años. El hecho no solo dejó una herida en su corazón, sino que lo obligó a asumir una responsabilidad enorme en su familia.

A partir de ese momento, Rigoberto comenzó a trabajar para mantener a su madre y sus hermanos, vendiendo chance, tal como lo hacía su papá. La muerte de su padre no solo representó una pérdida emocional, también un cambio drástico en su vida, pues tuvo que enfrentarse a la dura realidad de ser el pilar de su familia a tan corta edad.

Durante la conversación en el pódcast, Rigo relató cómo vivió ese dolor y lo que significó para él no haber tenido la oportunidad de hacer un duelo apropiado.

En una de las intervenciones más conmovedoras, Urán compartió: “Una de las cosas más bravas que me pasó fue cuando muere mi papá, mi papá es asesinado en un robo en el año 2001, quedamos nosotros con una situación muy compleja y yo (...) Pues él muere un sábado, el lunes ya yo, pues tengo que empezar a trabajar. Entonces (...)”.

Juan Pablo Raba le preguntó, sorprendido por la rapidez con la que tuvo que asumir responsabilidades: “¿Cuántos años tenías?” Rigo respondió: “14. Entonces empiezo a trabajar, no hice el duelo. O sea, no hice el duelo; yo el lunes ya estaba vendiendo chance, montando bicicleta y vendiendo chance, estudiaba, hacía tres cosas”.

Esa falta de espacio para procesar su dolor le cobró factura más adelante, como relató Rigo: “Yo dije: ‘Bueno, no me ha dado tan duro lo de mi papá’. Jueputa, qué cosa tan brava. O sea, hasta hace poquito Michelle (su esposa) me mandó a hacer terapia porque me pasaba algo (...) Cuando me emborrachaba, me daba un sentimiento y una falta mi papá, que yo después de ya de cinco botellas de aguardiente, yo empezaba a llorar”.

Según Urán, fue en esos momentos de embriaguez cuando, sin control, el dolor de la pérdida salía a flote. “Michelle dijo: ‘Usted tiene un problema ni el hijueputa’. ¿Por qué? Porque no hice ese duelo. No fui capaz de verlo muerto porque me quería quedar con la imagen de él”.

En la charla, el ciclista paisa también habló de las presiones que los hombres enfrentan, especialmente los deportistas, para no mostrar vulnerabilidad. Raba le preguntó si sentía que como líder de su equipo debía reprimir sus emociones y Rigo explicó que ser el ídolo de un equipo lo obligaba a ocultar su sufrimiento: “Claro. Cuando eres deportista y vas a enfrentar unas de las competencias más importantes, no puedes mostrarte así porque eres el líder y tienes siete malparidos del equipo que tú eres el ídolo. Y si el ídolo está llorando, entonces el equipo ¿qué va a hacer?”

Rigoberto también comentó cómo esa constante presión de ser fuerte le hizo difícil disfrutar de sus logros. Recordó un momento clave del Tour de Francia de 2017, donde terminó en segundo lugar. Aunque su posición fue histórica, no sintió la felicidad esperada: “Hoy, en el año 2025, ningún deportista a nivel profesional disfruta de su deporte. Ninguno”.

Urán también relató que, al observar fotos de esa competencia, vio a sus compañeros, como Chris Froome —ciclista de ruta británico—, “vacíos” a pesar de estar ganando el tour por cuarta vez, una muestra de que detrás de los logros, las emociones no siempre son lo que parecen.