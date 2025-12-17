Colombia

Mujer que murió tras una cirugía estética en clínica clandestina en Cali, era familiar de la vicepresidenta Francia Márquez

Orfa Márquez viajó desde Suárez, Cauca, para hacerse una cirugía estética en Cali, murió luego de un procedimiento en un lugar sin condiciones adecuadas

Orfa Márquez, familiar de la
Orfa Márquez, familiar de la vicepresidenta Francia Márquez, falleció tras una cirugía estética en una clínica no habilitada en el barrio Ciudad 2000 de Cali - crédito Alcaldía de Suarez/Facebook - Vicepresidencia

El sábado 13 de diciembre, Orfa Márquez, contratista de la Alcaldía de Suárez (Cauca), perdió la vida tras someterse a una cirugía estética en una clínica de Cali. Lo que inicialmente parecía un procedimiento médico común se convirtió en una tragedia, ya que la mujer fue víctima de complicaciones derivadas de una operación realizada en un establecimiento que no contaba con las condiciones sanitarias ni los permisos adecuados para ofrecer este tipo de servicios.

El hecho causó gran consternación debido a la relación familiar de la víctima con la vicepresidenta de la República, Francia Márquez. Orfa Márquez, que viajaba desde su municipio natal al suroeste del país, se sometió a la cirugía con la esperanza de mejorar su apariencia, pero su salud se deterioró rápidamente después del procedimiento. La mujer fue trasladada de urgencia a un centro médico, donde, lamentablemente, falleció.

El personero de Cali, Gerardo Mendoza, se pronunció sobre el suceso, mostrando su “rechazo y preocupación” por lo ocurrido. En sus declaraciones, destacó que “una mujer oriunda del municipio de Suárez, Cauca, quien viajó a la ciudad de Cali para practicarse un procedimiento de cirugía estética en una clínica que, presuntamente, no ofrecía las garantías mínimas de seguridad, habilitación y control exigidas por la normatividad vigente, lamentablemente perdió la vida”.

Orfa Márquez, contratista de la
Orfa Márquez, contratista de la Alcaldía de Suárez, Cauca, falleció tras someterse a una cirugía estética en una clínica que no cumplía con los permisos sanitarios adecuados - crédito Alcaldía de Suarez/Facebook

Noticia en desarrollo...

