Menores de edad habrían participado en ataques de las disidencias en Cauca, afirmó el ministro de Defensa

Así quedó el Banco Agrario tras el ataque terrorista de las disidencias de las Farc en Buenos Aires, Cauca - crédito Fotomontaje Infobae (Marlon Andrés/Facebook)

La reciente ola de violencia en el Cauca, atribuida a las disidencias de alias Iván Mordisco, ha puesto en evidencia la gravedad del conflicto armado en Colombia y el impacto devastador del narcotráfico en la región.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, confirmó a través de su cuenta de X que los ataques del 16 de diciembre en Buenos Aires, Cauca, no solo fueron perpetrados por este grupo, sino que involucraron la participación de menores de edad en acciones armadas.

“Este ataque terrorista, dirigido contra la población civil, fue ejecutado por un cartel del narcotráfico conformado por las disidencias de alias Mordisco, que incluye en sus filas a menores reclutados ilegalmente. Estos menores combatientes habrían participado en el ataque, dejando ocho policías heridos y varias viviendas destruidas”, afirmó Sánchez en su declaración pública.

El ministro detalló que la situación fue abordada en el Consejo de Seguridad y Paz, en el cual se discutieron medidas inmediatas para reforzar la seguridad en la zona.

Sánchez subrayó la preocupación expresada por la vicepresidenta Francia Márquez, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, y la comunidad local, señalando que “este tema prioritario fue abordado con el señor Presidente de la República en el Consejo de Seguridad y Paz, donde se explicaron las acciones inmediatas que se están adelantando para fortalecer la seguridad en esta región”.

Ministro de Defensa sobre ataque en Buenos Aires, Cauca - crédito @PedroSanchezCol/X

La relación entre los cultivos ilícitos y la perpetuación de la violencia fue otro de los puntos centrales en el mensaje del ministro de Defensa. “Cultivar coca con fines ilícitos es cavar la propia tumba. Algunos creen que sembrar coca es una forma de subsistencia; la realidad es que contribuye, directa o indirectamente, al asesinato de colombianos, incluso de sus propias familias.

Mientras persistan los cultivos ilícitos de coca, persistirá la violencia”, advirtió Sánchez, estableciendo un vínculo directo entre la economía ilegal y el deterioro de la seguridad.

El reclutamiento forzado de menores por parte de los grupos armados fue calificado como una tragedia que no debe ser minimizada.

“Nuestros menores son víctimas del reclutamiento forzado por parte de estos grupos criminales y, al mismo tiempo, son convertidos en infractores, pues habrían participado activamente como menores combatientes ilegales en un ataque terrorista para asesinar a nuestros policías y afectar a la población civil”, sostuvo el ministro, resaltando la doble victimización que sufren los niños y adolescentes en el conflicto.

La relación entre los cultivos ilícitos y la perpetuación de la violencia fue otro de los puntos centrales en el mensaje del ministro de Defensa - crédito @PedroSanchezCol/X

Sánchez advirtió sobre las consecuencias de no enfrentar de manera decidida este fenómeno: “Si Colombia no se une para prevenir, disuadir, contener y desmantelar el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, tendremos grupos criminales conformados principalmente por menores combatientes. Esto pone en grave riesgo los fines esenciales del Estado y deshumaniza aún más el conflicto armado, degradándolo por la acción de los carteles del narcotráfico”, declaró el ministro de Defensa.

Finalmente, Sánchez anunció la recompensa por información que conduzca a la captura de alias Marlon, a quien describió como “el cabecilla desquiciado y perverso alias ‘Marlon’, integrante del cartel del narcotráfico de alias ‘Mordisco’”.

El mensaje también estuvo acompañado de dos imágenes en las que se ofrecen recompensas multimillonarias por los principales cabecillas de las disidencias.

El ministro de Defensa recordó la recompensa que se ofrece por la captura del comandante del Estado Mayor Central - crédito Ministerio de Defensa

Uno de los carteles presenta la suma de $5.000 millones por información que permita la captura de Nèstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, cabecilla principal del Gaor, disidencias de las Farc. Este hombre es buscado por los delitos de terrorismo, homicidio, reclutamiento forzado y narcotráfico.

En el otro, las autoridades pusieron a disposición $4.500 millones para dar con alias Marlon, cabecilla de las disidencias en el departamento del Cauca, el último hombre que hace falta de los siete que inicialmente se estaban buscando por cometer acciones terroristas en el departamento.