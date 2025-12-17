María Fernanda Cabal se fue en contra de Iván Cepeda luego de que anunciara otra reunión con gremios económicos: “El lobo vestido de oveja”

En respuesta al mensaje del senador, la opositora manifestó reservas sobre la transparencia del proceso y sugirió que el diálogo podría ser utilizado como estrategia para distraer la atención de otros temas - crédito Prensa María Fernanda Cabal y @IvanCepedaCast

En la mañana del 16 de diciembre, el candidato presidencial de izquierda Iván Cepeda anunció que tendrá un nuevo encuentro con los gremios económicos como parte de lo que ha llamado el Gran Diálogo Nacional.

Cepeda señaló: “HOY TENDRÉ NUEVA REUNIÓN CON LOS GREMIOS ECONÓMICOS. En desarrollo de lo que he denominado el Gran Diálogo Nacional, hoy realizaré mi segundo encuentro con gremios económicos”.

Frente al anuncio de Cepeda, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, reaccionó desde su cuenta de X, lanzando críticas directas al congresista del Pacto Histórico. La legisladora opositora cuestionó las intenciones de Cepeda y, en tono irónico, lo describió como “un lobo disfrazado de oveja”, sugiriendo que ve con recelo el llamado Gran Diálogo Nacional y advirtiendo sobre las verdaderas motivaciones detrás de estas reuniones.

María Fernanda Cabal reaccionó al anunció de Iván Cepeda - crédito @MariaFdaCabal

En la plataforma antes mencionada, Cabal señaló que Iván Cepeda, al anunciar la reunión con los gremios, actúa como representante del gobierno de Gustavo Petro y, en su opinión, utiliza el diálogo como una fachada ante sectores que considera en riesgo bajo la actual administración. La senadora del Centro Democrático también cuestionó que Cepeda no se pronunciara sobre los hechos de violencia recientes en el país, sugiriendo una estrategia de distracción.

“El heredero y candidato de Petro anunciando reuniones con los gremios económicos, esos mismos gremios a los que van a eliminar. El lobo vestido de oveja. ¿Por qué no ha dicho nada del terrorismo que se tomó el país?”, escribió la legisladora perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

Pero la anterior no fue su única publicación al respecto, en otra de sus publicaciones intensificó sus críticas contra Iván Cepeda y el diálogo con los empresarios. Esta vez acompañó su mensaje con una imagen en la que se ve un lobo frente a un micrófono, rodeado de ovejas, en clara alusión a la desconfianza que expresa hacia las intenciones de Cepeda.

La senadora escribió: “La representación de Iván Cepeda reunido con los empresarios del país.” En la imagen, el lobo afirma irónicamente: “Si me eligen me haré vegetariano”.

María Fernanda Cabal lanzó duras críticas en contra de Iván Cepeda - crédito @MariaFdaCabal

Otra congresista que intervino en el debate fue María José Pizarro, quien salió en defensa de Iván Cepeda ante las críticas recibidas por el anuncio de la reunión con los gremios económicos.

Pizarro interpretó las reacciones de la oposición como un miedo a perder el control del diálogo con el empresariado y cuestionó la noción de democracia que, según ella, manejan quienes rechazan la apertura de un debate más amplio. Resaltó la importancia de abrir el diálogo a diferentes sectores y celebró la iniciativa del Gran Diálogo Nacional.

“La derecha tiembla ante la 2ª reunión de @IvanCepedaCast con el empresariado. Exigen a los gremios que el único diálogo sea con ellos. Ese es su concepto de democracia: una donde solo ellos gobiernan, deciden con quién se puede hablar y solo su voz cuenta. ¡Bienvenido el Diálogo Nacional!”, escribió Pizarro en su mensaje.

María José Pizarro criticó la derecha después del anuncio del candidato Iván Cepeda - crédito @PizarroMariaJo

Y es que, a inicios del mes de diciembre, el encuentro entre la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia) y Cepeda, en su calidad de precandidato presidencial, desató intensos debates y reacciones divididas entre distintos sectores del país.

El evento se realizó en el Club El Nogal, Bogotá, y reunió a representantes de gremios afiliados a AmCham y al grupo Aliadas, que agrupa a más de 6.000 empresas de sectores como manufactura, agroindustria, tecnología, logística, salud y medios de comunicación. Durante la cita, Cepeda presentó sus planteamientos programáticos y su visión de diálogo con el sector empresarial, con miras a las elecciones presidenciales de 2026.

En aquel momento el expresidente Álvaro Uribe manifestó su preocupación sobre la legitimación de ideas que considera radicales: “Colombia no necesita empresas ni gremios que vengan a apoyar a quienes quieren implantar el Castro-Chavismo”.