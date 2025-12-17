Colombia

Marbelle compuso un villancico dirigido a Petro y Verónica Alcocer y armó polémica en redes: “Tú sabes que no me caes bien”

La intérprete aprovechó la temporada navideña para lanzar versos críticos contra el mandatario y la primera dama, desatando comentarios divididos

Una composición navideña de Marbelle
Una composición navideña de Marbelle reactiva la controversia en redes por sus críticas a la pareja presidencial - crédito @marbelle.oficial/ Instagram

La cantante Marbelle volvió a generar controversia en redes sociales tras aprovechar la temporada navideña para compartir una composición dirigida al presidente Gustavo Petro y a la primera dama, Verónica Alcocer.

La artista, reconocida tanto por su desempeño en la música como por sus opiniones públicas, hizo alusión directa a la pareja presidencial a través de una canción, reafirmando su postura crítica frente al actual mandatario y su círculo cercano.

En los últimos años, Marbelle ha mantenido una marcada posición política, especialmente en relación con figuras de la izquierda colombiana. Las manifestaciones de su descontento se han intensificado desde el ascenso de Petro a la Presidencia, y sus declaraciones en redes sociales suelen provocar debates y respuestas divididas en la opinión pública.

La reciente publicación tuvo lugar en el contexto del regreso de Verónica Alcocer a Colombia después de un periodo en el exterior, aparentemente con motivo de las festividades de fin de año junto a su familia. Con tono irónico, Marbelle interpretó algunos versos dedicados tanto al presidente como a la primera dama, suscitando reacciones inmediatas en diferentes plataformas digitales.

La cantante le cambió la
La cantante le cambió la letra a una canción navideña y se la dedicó al presidente colombiano y a la primera dama - crédito @Marbelle30/ X

“¡Léase cantando! ‘El camino que lleva Alcocer pago con plata que la gente reunió Los mamerticos quieren ver a su rey. Le comen cuento a ese pobre zurrón Bruto cagón. Bruto cagón. Ha creído que lo hace muy bien Pobre güevón. Yo quisiera poner a sus pies Este presente que Trump le mandó Más tú ya sabes que no me caes bien Me hace feliz verte en la lista Clinton. Eres hampón, eres hampón, pón pón Ha creído que lo hace muy bien Pobre güevón’”, interpretó Marbelle, fragmento que circuló con rapidez y generó una oleada de comentarios, risas y críticas entre internautas.

La acción de la artista no es aislada dentro de su historial en redes, donde ha sido centro de constantes polémicas tanto por sus opiniones políticas como por la forma en que las manifiesta. Diversos sectores la han señalado por cruzar los límites del respeto al comentar sobre figuras públicas, mientras que otros la defienden bajo el derecho a la libre expresión.

Las opiniones políticas de Marbelle
Las opiniones políticas de Marbelle han generado debates marcados, especialmente desde la llegada de Gustavo Petro a la Casa de Nariño - crédito @marbelle.oficial / IG - @infopresidencia/X

Canción de Marbelle a Petro y Alcocer coincide con el regreso discreto de la primera dama a Colombia

En medio de la polémica generada por la canción navideña dedicada al presidente Gustavo Petro y a la primera dama Verónica Alcocer, se produjo un acontecimiento relevante en el panorama político nacional: el sorpresivo regreso de Alcocer a Colombia tras varios meses residiendo en Suecia.

La primera dama retornó el 14 de diciembre de 2025, luego de una “operación discreta” que permitió su salida del país europeo, donde estuvo en el centro de la discusión pública tras ser incluida en la Lista Ofac del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, comúnmente conocida como Lista Clinton. De acuerdo con versiones difundidas por medios nacionales, Alcocer arribó en un vuelo comercial al Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá y se dirigió directamente al Palacio de Nariño.

Verónica Alcocer regresó a Colombia
Verónica Alcocer regresó a Colombia el 14 de diciembre de 2025, en una operación reservada tras polémicas por su permanencia en Suecia - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Durante su estancia en la casa presidencial, Verónica Alcocer saludó a funcionarios, recorrió varias oficinas y transmitió un mensaje de Navidad y Año Nuevo a los colaboradores del Gobierno, según reveló la periodista Darcy Quinn. Hasta el momento, no existe información oficial de la Presidencia sobre las motivaciones del regreso de la primera dama, aunque fuentes cercanas no desmintieron su presencia en el país.

La vida en Estocolmo de Verónica Alcocer fue objeto de controversias luego de que el diario Expressen publicara un reportaje en el que detallaba su estilo de vida en el círculo más exclusivo de la capital sueca. El informe resaltó su residencia en un apartamento de lujo, sus visitas constantes a restaurantes de alto nivel y miembros destacados de la sociedad, así como su presencia en clubes privados, lo que generó interrogantes sobre el origen de los recursos para mantener ese nivel de vida.

La polémica ganó mayor alcance debido al contexto diplomático de la compra de diecisiete aviones Gripen a la empresa Saab, operación cercana a los $16 billones de pesos realizados entre Colombia y Suecia.

Durante su estadía en Estocolmo
Durante su estadía en Estocolmo se expuso su participación en espacios exclusivos y lujosos, situación que generó cuestionamientos públicos - crédito Captura de Pantalla Expressen

Al ser abordada por periodistas suecos mientras realizaba compras en Estocolmo y acompañada por su hija Antonella Petro y el empresario Manuel Grau Pujadas, Alcocer evitó responder y delegó la gestión a Grau, quien rechazó la solicitud de los reporteros. Posteriormente, la primera dama denunció públicamente haber sido víctima de persecución y calumnia, apelando a la reflexión colectiva para evitar que el odio y la mentira se consoliden en la vida pública: “Duele profundamente cuando la persecución y la calumnia intentan quebrar la verdad, la justicia y tu buen nombre”.

