Colombia

Gustavo Petro advirtió que habrá recorte en importantes obras de infraestructura: “Los contratos de carreteras”

El Ministerio de Hacienda informó que se sumará un nuevo recorte al gasto público, centrado en contratos de infraestructura, tras la rebaja del puntaje por parte de Fitch y el rechazo de la reforma tributaria en el Congreso

El presidente Gustavo Petro advirtió
El presidente Gustavo Petro advirtió sobre un posible recorte al presupuesto de megaobras de infraestructura en Colombia por la crisis fiscal - crédito César Carrión/Presidencia de la República

El presidente Gustavo Petro advirtió que el presupuesto destinado a megaobras de infraestructura en Colombia podría sufrir un recorte significativo si no se declara una emergencia económica, una medida que, según varios expertos, carecería de justificación legal y podría agravar la incertidumbre financiera.

Esta advertencia surge en un contexto marcado por la reciente degradación de la calificación soberana del país por parte de la agencia Fitch, que rebajó la nota de BB+ a BB debido al persistente déficit fiscal y al riesgo de que la deuda pública continúe aumentando en el mediano plazo.

En una comunicación oficial, el Ministerio de Hacienda informó que, a los $12 billones que se recortaron a comienzos de año, se sumará un recorte adicional de $2,3 billones, resultado de acciones interinstitucionales orientadas a revisar la eficiencia del gasto público.

Además, la cartera proyectó que el déficit fiscal se ubicará en 6,2% del Producto Interno Bruto (PIB) este año, lo que representa una reducción de 0,9 puntos porcentuales respecto a la estimación de junio, y que la deuda neta se acercará al ancla fiscal con un 57,3% del PIB, es decir, 4,1 puntos porcentuales menos de lo previsto, gracias a la estrategia de gestión activa de la deuda pública.

Gustavo Petro atribuye el desbalance
Gustavo Petro atribuye el desbalance fiscal al endeudamiento de la administración Duque y al subsidio a la gasolina - crédito @petrogustavo/X

El mandatario, a través de su cuenta de X, explicó que, por mandato constitucional, el recorte presupuestal no puede afectar la deuda pública, el gasto social, las pensiones ni la seguridad ciudadana, por lo que la única alternativa viable sería reducir la inversión, especialmente en contratos de carreteras.

Petro escribió: “El recorte por orden constitucional no es de deuda pública, tampoco del gasto social, que debe crecer, tampoco de pensiones, tampoco de la seguridad ciudadanía, por tanto, solo queda la inversión y la inversión son fundamentalmente contratos de carreteras”.

El martes 9 de diciembre, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, anticipó durante una rueda de prensa que el Gobierno analizaba las opciones fiscales disponibles tras el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso de la República, incluyendo la posibilidad de declarar una emergencia económica.

Expertos advierten que la emergencia
Expertos advierten que la emergencia económica carece de justificación legal y podría aumentar la incertidumbre financiera - crédito @normahurtados/X

No obstante, varios especialistas advirtieron que la coyuntura actual no justificaría tal medida y que su aplicación podría tener consecuencias negativas para la estabilidad financiera y el bienestar de los ciudadanos.

Luis Fernando Mejía, director saliente de Fedesarrollo, señaló en declaraciones reveladas por Valora Analitik: "Acudir a esta figura, que permite al Ejecutivo expedir decretos con fuerza de ley sin pasar por el Congreso, elevaría la incertidumbre y enviaría señales de inestabilidad al sector productivo, en un contexto ya marcado por la tensión fiscal".

El Gobierno atribuyó el desbalance fiscal al endeudamiento de la administración anterior, encabezada por Iván Duque, especialmente por el mantenimiento del subsidio a la gasolina.

Petro reiteró: “Nosotros no nos hemos endeudado ni un paso para nuestros programas de gobierno”. Además, criticó la elevada tasa interna de interés real, que, según él, solo beneficia a los grandes capitales, y responsabilizó a la Comisión Tercera del Congreso por rechazar la reforma tributaria que buscaba incrementar los ingresos estatales en más de $16 billones para el próximo año.

El Gobierno analiza declarar emergencia
El Gobierno analiza declarar emergencia económica tras el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso - crédito Colprensa

En su mensaje, el presidente enfatizó la gravedad de la situación fiscal y la necesidad de tomar decisiones drásticas: "Digan la verdad: si no disminuye el déficit fiscal, cae la calificación y aumenta el riesgo de no pagar deuda. Esto es producto del sobrendeudamiento Duque, del afán de pagar el subsidio a la gasolina que generó, de la tasa interna de interés real que solo sirve para aumentar las utilidades de los megarricos, y de la irresponsabilidad de la comisión tercera del congreso”.

“Nosotros no nos hemos endeudado ni un paso para nuestros programas de gobierno. Así que decían que no habría hechos sobrevinientes e imprevisibles. Pues ya comienza su aparición. Por eso el gobierno no va a dejar que se desate una crisis. Si no hay emergencia, hay recorte”, concluyó el presidente Petro.

