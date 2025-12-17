Exsecretario de Daniel Quintero arremetió de nuevo contra el uribismo y lo llamó “genocida”: “No permitiremos que gane el Abelardo el de la Mafia”

Juan David Duque se despachó contra el uribismo y Abelardo de la Espriella - crédito Montaje Infobae

En medio de un escenario político marcado por el ascenso de nuevas figuras y disputas internas, Juan David Duque oficializó su aspiración al Senado de la República con el número 15 en la lista del Partido del Frente Amplio.

El exsecretario privado de la Alcaldía de Medellín presentó su candidatura tras la difusión de una noticia en Caracol Televisión, donde se informó que llega a la contienda como el aliado político más cercano de Daniel Quintero, exalcalde de la capital antioqueña.

De acuerdo con la información difundida por Caracol Televisión, Duque buscará consolidar la base de votantes de Quintero y transferir ese respaldo a las elecciones legislativas.

“Vamos a seguir enfrentando al uribismo paramilitar y genocida como lo hemos hecho desde hace años, no vamos a permitir que la Presidencia se la gane el Abelardo el de la Mafia”, expresó el aspirante, cuyo video circuló en redes sociales y sumó reacciones inmediatas, en especial entre sectores afines al uribismo.

El medio citado detalló que la oficialización de la candidatura de Duque fue recibida con ataques virtuales por cuentas asociadas a grupos de oposición.

Duque denunció el uso de bodegas digitales desde el anuncio de su nombre en la lista del Frente Amplio. Sostuvo que enfrenta resistencias por parte de sectores que, según declaró, “saben que no le tenemos miedo al uribismo paramilitar, mafioso y genocida”.

Duque recalcó que su equipo rechaza cualquier intento de manipular procesos electorales y advirtió sobre prácticas pasadas que, afirma, favorecieron a sectores políticos rivales.

Añadió: “Nosotros no vamos a permitir que se roben la elección como ya han hecho para favorecer al muñequito de la mafia, Abelardo de las Presillas”.

El entorno político inmediato de Colombia se mantiene atento a los movimientos del Frente Amplio y a la influencia de figuras como Daniel Quintero en la definición de candidaturas.

“Nos paramos duro por el presidente Petro y por las reformas sociales y nos vamos a parar duro contra la mafia uribista”, afirmó Duque en el video divulgado, reafirmando su alineación con el actual gobierno y sus propuestas.