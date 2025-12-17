Colombia

Exsecretario de Daniel Quintero arremetió de nuevo contra el uribismo y lo llamó “genocida”: “No permitiremos que gane el Abelardo el de la Mafia”

Juan David Duque busca capitalizar el respaldo obtenido en Medellín y trasladarlo al Congreso, situándose como opositor directo al uribismo y defensor de las reformas del actual gobierno

Guardar
Juan David Duque se despachó
Juan David Duque se despachó contra el uribismo y Abelardo de la Espriella - crédito Montaje Infobae

En medio de un escenario político marcado por el ascenso de nuevas figuras y disputas internas, Juan David Duque oficializó su aspiración al Senado de la República con el número 15 en la lista del Partido del Frente Amplio.

El exsecretario privado de la Alcaldía de Medellín presentó su candidatura tras la difusión de una noticia en Caracol Televisión, donde se informó que llega a la contienda como el aliado político más cercano de Daniel Quintero, exalcalde de la capital antioqueña.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la información difundida por Caracol Televisión, Duque buscará consolidar la base de votantes de Quintero y transferir ese respaldo a las elecciones legislativas.

Vamos a seguir enfrentando al uribismo paramilitar y genocida como lo hemos hecho desde hace años, no vamos a permitir que la Presidencia se la gane el Abelardo el de la Mafia”, expresó el aspirante, cuyo video circuló en redes sociales y sumó reacciones inmediatas, en especial entre sectores afines al uribismo.

El medio citado detalló que la oficialización de la candidatura de Duque fue recibida con ataques virtuales por cuentas asociadas a grupos de oposición.

Duque denunció el uso de bodegas digitales desde el anuncio de su nombre en la lista del Frente Amplio. Sostuvo que enfrenta resistencias por parte de sectores que, según declaró, “saben que no le tenemos miedo al uribismo paramilitar, mafioso y genocida”.

Duque recalcó que su equipo rechaza cualquier intento de manipular procesos electorales y advirtió sobre prácticas pasadas que, afirma, favorecieron a sectores políticos rivales.

Añadió: “Nosotros no vamos a permitir que se roben la elección como ya han hecho para favorecer al muñequito de la mafia, Abelardo de las Presillas”.

El entorno político inmediato de Colombia se mantiene atento a los movimientos del Frente Amplio y a la influencia de figuras como Daniel Quintero en la definición de candidaturas.

Nos paramos duro por el presidente Petro y por las reformas sociales y nos vamos a parar duro contra la mafia uribista”, afirmó Duque en el video divulgado, reafirmando su alineación con el actual gobierno y sus propuestas.

Temas Relacionados

Juan David DuqueDaniel QuinteroExsecretario de Daniel QuinteroAbelardo de la EspriellaUribismoElecciones 2026Elecciones ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Banco de la República ofrece becas del 100% para formación de profesionales en el extranjero

Las inscripciones estarán disponibles para quienes deseen especializarse en áreas como economía, administración pública, derecho económico o música, con el compromiso de regresar al país y aportar en entidades avaladas

Banco de la República ofrece

Así reaccionó Néstor Lorenzo cuando le preguntaron por José Enamorado en la previa del Tolima vs. Junior: “Perdiste la oportunidad”

El técnico de la selección Colombia sigue de cerca a los protagonistas del Junior de Barranquilla, evaluando posibles nombres para el Mundial de 2026 en la previa de la definición ante el Tolima

Así reaccionó Néstor Lorenzo cuando

El Gobierno de Colombia exigió condiciones humanitarias para detenidos en Venezuela

Familiares denuncian incomunicación y hacinamiento, mientras la incertidumbre y la tensión diplomática complican la situación de quienes esperan noticias de sus seres queridos

El Gobierno de Colombia exigió

Invima alerta sobre cuenta de Instagram que vende productos fraudulentos: causarían daños “graves, duraderos e irreversibles”

La entidad publicó un listado de 18 productos que recomienda no comprar ni utilizar por los efectos que puede generar en sus consumidores

Invima alerta sobre cuenta de

FIFA confirmó la millonada que recibirá la FCF por clasificar a la Copa Mundial 2026: así se repartirán los premios, según la fase alcanzada

En el Consejo de FIFA, celebrado en Doha, Catar, se definió que el Mundial tendrá la contribución económica más alta de la historia para las selecciones participantes

FIFA confirmó la millonada que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

ELN trató de tomarse a

ELN trató de tomarse a Villanueva, en La Guajira: Ejército repelió ataque a base militar

Ocho policías heridos, dos disidentes abatidos y el municipio en ruinas: el saldo de la jornada terrorista en Buenos Aires, Cauca

Defensoría del Pueblo exigió el cese de los ataques en Buenos Aires, Cauca, tras la ola de violencia armada: “Que se abstengan”

En videos: disidencias de las Farc volaron el Banco Agrario de Buenos Aires, Cauca; el hospital del municipio también fue atacado

Audios revelan la desesperación de habitantes de Buenos Aires, Cauca, en medio de combates armados: “Nosotros somos inocentes”

ENTRETENIMIENTO

La Segura habló sin filtros

La Segura habló sin filtros sobre su cirugía de glúteos y confesó que no se siente feliz con el resultado

Aida Victoria Merlano demuestra que una mamá puede con todo: así fue su épica solución para no quedarse fuera de casa

El documental de Feid revela detalles sobre su noviazgo con Karol G: los reguetoneros seguirían juntos

Juanse Laverde es el nuevo participante de ‘La casa de los famosos Colombia’: lo confirmó ‘El Jefe’

Yeferson Cossio lanzó fajos de billetes en una discoteca en Medellín y desató un debate en redes: “Lavado de activos”

Deportes

FIFA confirmó la millonada que

FIFA confirmó la millonada que recibirá la FCF por clasificar a la Copa Mundial 2026: así se repartirán los premios, según la fase alcanzada

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional - EN VIVO: hora y dónde ver el clásico Paisa que define el campeón de la Copa Colombia 2025

Alejandro Restrepo fue renovado hasta 2027 previo a la gran final de la Copa Colombia ante Atlético Nacional

Junior campeón: así quedó el palmarés de títulos del Tiburón tras ganar la Liga BetPlay II-2025

Así fue la celebración de los jugadores del Junior FC: desde la salida de Ibagué hasta la llegada al hotel de concentración en Barranquilla