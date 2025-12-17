Colombia

Fitch Ratings rebajó la calificación crediticia de Colombia y estas serán las costosas consecuencias para el país: más intereses

El país enfrenta una mayor percepción de riesgo entre los inversionistas internacionales tras la decisión de la firma, que atribuye la medida a desequilibrios fiscales persistentes y al aumento de la deuda pública

Guardar
Fitch Ratings rebajó la calificación
Fitch Ratings rebajó la calificación crediticia de Colombia a BB por desequilibrios fiscales y aumento de la deuda pública - crédito Dado Ruvic/Reuters

Fitch Ratings rebajó la calificación crediticia soberana de Colombia a BB, con perspectiva estable, debido a los persistentes desequilibrios fiscales y al aumento de la deuda pública.

Esta decisión ubica al país en una categoría especulativa, lo que implica un mayor riesgo de incumplimiento crediticio y puede influir en la percepción internacional sobre la economía colombiana y su acceso a financiamiento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De hecho, según el portal especializado capital.com, la nueva calificación pone al país en una crítica posición frente a los inversores, pues ahora podrán solicitar mayores garantías e intereses más altos para compensar el riesgo que implica depositar su confianza en los bonos colombianos y préstamos internacionales.

Asimismo, la nueva calificación limitará las opciones para el país a la hora de buscar financiamiento en el mercado internacional. Según indicó el portal, el Gobierno nacional podrá acudir a un limitado número de inversores que han relajado sus condiciones para otorgar créditos, con costos más altos de retribución.

La nueva calificación de Colombia
La nueva calificación de Colombia como país especulativo eleva el riesgo de incumplimiento y dificulta el acceso a financiamiento internacional - crédito VisualesIA

Daniel Velandia, director de investigaciones de Credicorp Capital, consideró que la rebaja de Fitch era una medida anticipada por los mercados. Según Velandia, la agencia resalta los desafíos que los economistas han señalado, especialmente el impacto negativo de la suspensión de la regla fiscal y la falta de acuerdos políticos entre el Gobierno y el Congreso para aprobar reformas tributarias que permitan un ajuste ordenado.

Con esto son dos las calificadoras que ahora tienen a Colombia en BB, es una calificación promedio para el país que se aleja cada vez más de países comparables como Perú o Chile en la región, y cada vez más se compara con un país como Brasil, que históricamente ha tenido muchos desafíos fiscales”, dijo Velandia en diálogo con la revista Cambio.

Por qué Colombia perdió puntos en la nueva calificación de Fitch Rating

En marzo, la agencia había mantenido la nota en BB+, pero modificó la perspectiva de estable a negativa, anticipando la posibilidad de una rebaja en futuras evaluaciones. En su informe más reciente, Fitch explicó que los déficits fiscales amplios y sostenidos del Gobierno impulsarán un incremento en la deuda como proporción del producto interno bruto (PIB), alejando al país de los márgenes que presentan otras economías similares.

La firma señaló que la falta de un ancla fiscal creíble, la rigidez en el gasto público y las dificultades políticas para implementar reformas tributarias limitarán la capacidad de consolidación fiscal, incluso después de las elecciones de 2026.

Marta Lucía Ramírez, exvicepresidenta, alertó
Marta Lucía Ramírez, exvicepresidenta, alertó que la calificación de Fitch Ratings es un mal saludo de Navidad - crédito @mluciaramirez/X

Aunque Fitch reconoció el historial de Colombia en la preservación de la estabilidad macroeconómica y financiera, respaldado en parte por la independencia del banco central, advirtió que los altos déficits, el crecimiento de la deuda, la elevada carga de intereses y la dependencia de materias primas restringen la calificación del país.

En cuanto a las proyecciones, Fitch estima que el déficit fiscal de Colombia alcanzará el 6,5% del PIB en 2025, una cifra inferior al 7,1% previsto por el Gobierno en su Marco Fiscal de Mediano Plazo, pero aún elevada.

La agencia también destacó la reciente caída de la reforma tributaria en el Congreso, lo que dejó un vacío de financiamiento de 16 billones de pesos que el Ejecutivo esperaba cubrir con dicha reforma.

Para 2025, Fitch prevé un deterioro adicional de las finanzas públicas, con un déficit fiscal que podría llegar al 7,5% del PIB, superando la meta oficial de 6,2%. Según la agencia, este escenario responde a la normalización de la carga de intereses y a la incapacidad de las autoridades actuales y futuras para realizar los ajustes de gasto necesarios.

La calificadora advirtió sobre riesgos fiscales a la baja, que podrían afectar incluso sus pronósticos revisados, debido al bajo rendimiento de los ingresos y a la reticencia de la administración del presidente Gustavo Petro a modificar sus prioridades de gasto.

Fitch también recordó la decisión del Gobierno de invocar la cláusula de escape a la regla fiscal en junio, proponiendo un ajuste para los próximos tres años y argumentando que cumplir con el objetivo de la regla fiscal exigiría un ajuste incompatible con la estabilidad macroeconómica.

Temas Relacionados

Fitch RatingsCalificación crediticiaColombiaDéficit fiscalDeuda públicaGustavo PetroColombia-noticias

Más Noticias

Armando Benedetti pidió la suspensión provisional de la magistrada Cristina Lombana

La controversia surge luego de que el funcionario señalara que la jueza habría investigado hechos posteriores a su periodo como congresista

Armando Benedetti pidió la suspensión

El grupo de los PPP habría recibido financiación de organizaciones armadas ilegales, dijo el alcalde Galán: “Indicios claros”

El alcalde de Bogotá explicó que la investigación apunta a recursos provenientes de otras regiones del país y advirtió que la estructura desarticulada estaría detrás de ataques violentos contra el transporte público y la fuerza pública

El grupo de los PPP

Gustavo Petro advirtió posible recorte a megaobras de infraestructura: “Son fundamentalmente los contratos de carreteras”

El Ministerio de Hacienda informó que se sumará un nuevo recorte al gasto público, centrado en contratos de infraestructura, tras la rebaja del puntaje por parte de Fitch y el rechazo de la reforma tributaria en el Congreso

Gustavo Petro advirtió posible recorte

Mr. Stiven denunció la negligencia en atención a su mascota en una veterinaria de Cali: “Mi gato se murió allá”

El creador de contenido se refirió a las presuntas malas prácticas de un establecimiento que atiende mascotas y en el que habría provocado la muerte de uno de sus gatos, debido a la atención que no recibió

Mr. Stiven denunció la negligencia

Madre de menor con enfermedad huérfana contó por qué se tiró al piso a llorar en Emssanar de Cali : “Iniciar de cero con prestador nuevo”

Tras la viralización del video, la reacción de la EPS fue inmediata, aunque parcial. Marlin aseguró que ese mismo día a su hijo le reactivaron las auxiliares de enfermería y tiene las terapias respiratorias y las terapias de fono

Madre de menor con enfermedad
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

ELN trató de tomarse a

ELN trató de tomarse a Villanueva, en La Guajira: Ejército repelió ataque a base militar

Ocho policías heridos, dos disidentes abatidos y el municipio en ruinas: el saldo de la jornada terrorista en Buenos Aires, Cauca

Defensoría del Pueblo exigió el cese de los ataques en Buenos Aires, Cauca, tras la ola de violencia armada: “Que se abstengan”

En videos: disidencias de las Farc volaron el Banco Agrario de Buenos Aires, Cauca; el hospital del municipio también fue atacado

Audios revelan la desesperación de habitantes de Buenos Aires, Cauca, en medio de combates armados: “Nosotros somos inocentes”

ENTRETENIMIENTO

Mr. Stiven denunció la negligencia

Mr. Stiven denunció la negligencia en atención a su mascota en una veterinaria de Cali: “Mi gato se murió allá”

Alfredo Gutiérrez compartió las canciones que le compuso al Junior de Barranquilla, campeón de la final de la Liga Betplay Dimayor 2025 II

Recordado cantante que inició junto a J Balvin y Reykon ahora trabaja como domiciliario en Medellín: “No ha sido fácil”

La Segura habló sin filtros sobre su cirugía de glúteos: no quedó feliz con el resultado

Aida Victoria Merlano se quedó por fuera de su casa y en video mostró lo que le tocó hacer para entrar: “¿Y ahora?”

Deportes

Marino Hinestroza estaría muy cerca

Marino Hinestroza estaría muy cerca de llegar a Boca Juniors: hay negociaciones avanzadas por la figura de Atlético Nacional

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional - EN VIVO: hora y dónde ver el clásico Paisa que define el campeón de la Copa Colombia 2025

Néstor Lorenzo se refirió a José Enamorado en la previa del Tolima vs. Junior: “Perdiste la oportunidad”

FIFA confirmó la millonada que recibirá la FCF por clasificar a la Copa Mundial 2026: así se repartirán los premios

Alejandro Restrepo será el técnico del Medellín hasta el 2027 sin importar lo que pase en la final de la Copa Colombia ante Atlético Nacional