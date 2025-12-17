En video quedó hombre que como si fuera el Hombre Araña bloqueó el paso de bus del Sitp porque no alcanzó a subirse

Al parecer el hombre detuvo el bus al no poder abordarlo en la parada - crédito @yoalexsilva / TikTok

Un incidente inusual en la localidad de Suba, en Bogotá, generó preocupación entre usuarios de redes sociales, luego de que un joven se enfrentara a un bus azul del Sitp tras no lograr abordar en la parada.

El episodio, registrado en video, aparentemente durante la noche del 15 de diciembre de 2025, muestra cómo el joven se ubica frente al vehículo, impidiendo su avance y obligando al conductor a desplazarse a baja velocidad.

Esto mientras el joven permanece pegado al bus, avanzando unos pasos empujado por el mismo. Cuando el bus se detiene, el joven adopta una postura desafiante, cruzando los brazos frente al vehículo.

El video, que fue compartido en TikTok y musicalizado con la canción de Spider-Man, rápidamente se viralizó, generando una ola de memes y comentarios humorísticos. Sin embargo, varios usuarios expresaron su inquietud ante el riesgo de un posible accidente de tránsito, dada la peligrosidad de la situación.

Según relató el autor de la publicación en los comentarios, el motivo del enfrentamiento fue que el joven no alcanzó a subir al bus en la parada, lo que desencadenó su reacción.

En el video, los usuarios han hecho visible su inconformidad y temor a través de comentarios que se viralizan en redes sociales.

Se multiplican las denuncias sobre la negativa de los conductores a realizar paradas, aun cuando hay pasajeros esperando en los paraderos designados. La frase “Los buses no quieren hacer las paradas correspondientes ni aun cuando hay pasajeros en los paraderos” sintetiza el sentir de frustración ante la ausencia de un servicio seguro y predecible.

Los relatos de los pasajeros, dominados por la ironía y un marcado sentido de resignación, dejan entrever la precariedad de la situación.

Manifestaciones como “Me encanta vivir en Bogotá, la transición entre Bogotá y la muerte es casi imperceptible” dan cuenta del temor constante que experimentan los usuarios en su trayecto diario, mientras otras voces hacen hincapié en la presión y el estrés a bordo: “Jugando con la paciencia del operador, qué tal se equivocara de pedal”.

El video también recoge testimonios sobre la inquietud asociada a las consecuencias que puedan enfrentar los conductores tras un accidente, ejemplificada en expresiones del tipo: “Y después el lío queda para el conductor”.

No faltan relatos que rozan el absurdo, empleando figuras como Superman para describir incidentes extremos, lo que pone en evidencia la normalización de las fallas graves en la operación del sistema; un usuario ilustra de forma sarcástica: “No pensé que Superman aún estuviese en la tierra, menos mal que pudo detener el bus sin frenos…”.

Por otra parte, las cifras crecientes de comparendos y siniestros viales protagonizados por los conductores del SITP en Bogotá han motivado un serio debate en torno a la seguridad y la calidad del transporte público.

Este fenómeno aparece respaldado en los informes emitidos durante 2024 y 2025, así como en las evaluaciones del Concejo de Bogotá, que advierten sobre un deterioro en el clima laboral y en la experiencia de viaje para miles de ciudadanos.

Diversos análisis del Concejo han hecho énfasis en que el aumento de episodios de agresión y comportamientos poco profesionales entre operadores y pasajeros representa un riesgo tangible para quienes utilizan diariamente el sistema.

Aunque la ciudad carece de una métrica oficial que cuantifique la intolerancia en el ámbito del transporte público, los datos recabados muestran un panorama poco alentador: predomina la tensión y la pérdida sistemática de confianza entre las partes.

En conjunto, los registros oficiales y el eco ciudadano dibujan un escenario en el que la convivencia, la seguridad vial y la confianza se han visto seriamente vulneradas, agravando la percepción negativa sobre el servicio de transporte público en la capital colombiana.