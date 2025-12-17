Colombia

Dólar se disparó en Colombia y preocupa la presión en el mercado: así cerró el 17 de diciembre

De acuerdo con la plataforma Set-FX, se negociaron más de USD1.530 millones en 2.504 transacciones

El precio del dólar en
El precio del dólar en Colombia cerró el 17 de diciembre en $3.866,73 - crédito iStock

El precio del dólar estadounidense en Colombia cerró la jornada del 17 de diciembre en un promedio de $3.866,73. Esto significó una subida de $19,63 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $3.847,10.

La divisa norteamericana tuvo un precio de apertura de $3.845,00, tocó un máximo de $3.888,00 y un mínimo de $3.840,00. Además, durante el día, de acuerdo con la plataforma Set-FX, se negociaron más de USD1.530 millones en 2.504 transacciones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un incremento del 1,5%. Sin embargo, en términos interanuales, mantiene una disminución del 12,7%. Con respecto a jornadas anteriores, encadenó tres sesiones consecutivas con valores positivos. En cuanto a la volatilidad de estos siete días, fue inferior a la acumulada en el último año, lo que indica que su cotización está experimentando menos variaciones de lo esperado en este momento.

La jornada registró más de
La jornada registró más de 1.530 millones de dólares negociados, lo que refleja un alto nivel de actividad en el mercado cambiario local - crédito Reuters

El mercado dinámico dio un respiro al dólar

La relación entre el dólar estadounidense y el peso colombiano (COP) entra esta semana en una fase crucial, marcada por un escenario internacional en el que el billete verde se enfrenta a vientos en contra, y un panorama local en el que las tensiones internas podrían añadir volatilidad al mercado cambiario. El dólar estadounidense se mantiene estabilizado cerca de los 98,3 puntos en el índice DXY, después de un repunte marginal desde sus mínimos en dos meses. Sin embargo, este rebote parece ser más un ajuste táctico ante la cautela del mercado antes de los próximos datos de inflación en Estados Unidos, que una señal de un cambio sustancial en la tendencia.

Los últimos datos laborales de Estados Unidos confirman que el mercado de trabajo sigue mostrando signos de enfriamiento, con un aumento en el desempleo y una moderación salarial. Esto incrementó las expectativas de recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal en 2026, más allá de lo que originalmente proyectaba el organismo.

Esta desaceleración cíclica, unida a la convergencia monetaria global, mantiene un sesgo estructural a la baja para el dólar, lo que implica que, a pesar de los repuntes ocasionales, la tendencia sigue siendo de debilidad para la divisa estadounidense.

El dólar se mantiene débil
El dólar se mantiene débil a nivel global, pero la situación interna de Colombia podría hacer que el peso se vea afectado por las tensiones locales - crédito Jesús Avilés/Infobae

Por su parte, el peso colombiano se encuentra atrapado entre las dinámicas globales y factores internos que complican su estabilidad. Aunque el dólar global opera cercano a mínimos de dos meses, y se espera que la debilidad del DXY favorezca a las monedas latinoamericanas, el caso colombiano es más complejo.

El mercado reaccionó con un repunte de la tasa de cambio en el inicio de la jornada, pero se espera que este movimiento sea transitorio. Colombia no cuenta con grado de inversión desde 2021, y aunque el downgrade —la baja— de Fitch genera presión sobre el peso, esta noticia ya estaba ampliamente descontada por los inversores. Además, el comportamiento del Credit Default Swap (CDS) a cinco años muestra una reacción acotada, lo que sugiere que la volatilidad será más intradía que estructural.

En este sentido, la semana promete ser de alta volatilidad para el mercado cambiario. El peso colombiano podría enfrentar movimientos mixtos, dependiendo de los datos económicos de Estados Unidos, que salgan en los próximos días. Si los informes confirman la desaceleración económica, es probable que el dólar siga presionado, lo que podría beneficiar al peso.

A pesar de la leve
A pesar de la leve recuperación del dólar, los datos económicos de EE. UU. y la incertidumbre interna de Colombia mantienen al mercado cambiario en vilo - crédito Free photo

No obstante, el efecto positivo de un dólar débil podría verse contrarrestado por la incertidumbre local generada por el recorte de calificación, lo que incrementaría la aversión al riesgo en los mercados. En consecuencia, para la jornada se anticipa un rango de negociación acotado entre los $3,820 y $3,880, con posibilidades de extenderse a $3,805 y $3,900 en caso de movimientos bruscos.

