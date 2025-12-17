Colombia

Conozca a la novia de José Enamorado, la figura del Junior de Barranquilla campeón de la Liga BetPlay

El extremo del conjunto Tiburón fue la gran figura en los dos partidos de la final ante Deportes Tolima

José Enamorado fue la figura
José Enamorado fue la figura en la goleada de Junior ante Tolima por 3-0, en la ida de la final de la Liga BetPlay - crédito Junior FC

Barranquilla y la costa Atlántica adelantaron el Carnaval una vez más, gracias a la obtención de la estrella 11 por parte del Junior en la Liga BetPlay 2025/II. Los dirigidos por Alfredo Arias se impusieron al Deportes Tolima con victorias por 3-0 en el estadio Metropolitano y 1-0 en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Entre un planteamiento severamente cuestionado por parte del Pijao, que dejó en evidencia falencias defensivas que no se vieron durante los cuadrangulares, el Tiburón no perdonó y tuvo en José Enamorado al protagonista indiscutido de la serie.

El extremo derecho, nacido en Soledad, llegó al cuadro rojiblanco en el segundo semestre de 2023 procedente de Independiente Santa Fe, donde su capacidad de desequilibrio ya se estaba haciendo notar. Aunque la falta de consistencia le costó señalamientos de la hinchada barranquillera, se mantuvo como un fijo en la titular y con Arias dejó ver su mejor fútbol desde su llegada al club, yendo de menos a más durante el semestre.

En los cuadrangulares, las carreras del atacante de 26 años fueron una amenaza constante para los rivales, pero fue en la final ante Tolima donde Enamorado realmente se destapó: dos goles en la ida y el único gol de la vuelta encendieron la fiesta en La Arenosa.

El primer gol del Junior de Barranquilla abrió los corazones de los hinchas del Tiburón-crédito @Dimayor/X

Ahora Enamorado es el nombre de moda en el fútbol colombiano, y ya se barajan desde destinos en el extranjero de cara a 2026, hasta un llamado de Néstor Lorenzo a la selección Colombia para disputar la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

¿Quién es la pareja de José Enamorado?

Sophie Reza es el nombre
Sophie Reza es el nombre de la novia de José Enamorado, delantero y figura del Junior campeón de liga - crédito @sophie_reza99/Instagram

Como suele suceder con las figuras públicas, la revisión de las redes sociales del futbolista y de sus allegados no se hizo esperar, llevando a que trascendiera la identidad de la mujer que le acompaña en varias de sus publicaciones en Instagram. Dicha mujer es la novia de Enamorado y padre de su hija de dos años.

En Instagram se identifica bajo el nombre de ‘Sophie Reza’, es enfermera de profesión y acostumbra a publicar rutinas de ejercicio o consejos de vida sana dirigidos a sus seguidores. También deja evidencias de ser amante del fútbol, pues en la descripción de su perfil deja claro que es “de Cali, pero de la Mecha”, en alusión al América. Cabe recordar que Enamorado tuvo un breve paso por el Deportivo Cali en 2020 como cedido, además de debutar profesionalmente con otro equipo vallecaucano, el Orsomarso de la segunda división.

La pareja da indicios de estar afianzada alrededor de su hija, nacida en 2023 y nombrada Abby. En la cuenta oficial de Sophie se difundieron momentos de la fiesta de revelación de sexo, que tuvo lugar en un evento privado con amigos y familiares cercanos.

La novia de Enamorado mostró
La novia de Enamorado mostró la cábala familiar antes del partido de vuelta ante Deportes Tolima - crédito @sophie_reza99/Instagram

En las últimas horas, y con motivo de la final, la novia de Enamorado subió dos publicaciones en sus historias instantáneas. La primera fotografía del camerino con la camiseta del atacante y un emotivo mensaje en el que mostraba la cábala que tienen en la familia: un tiburón de peluche que acompaña al jugador como forma de recordar a su hija.

“El tiburón de Abby viajó cargado de amor y bendición para hoy. Dios los bendiga”, escribió Sophie en la foto. Luego, con la obtención del título, la mujer subió otra foto, esta vez del trofeo y en el que se obseva la mano de Abby tocándola con uno de sus dedos. “Soy Abby, tengo dos años. Tengo 2 copas”, se lee en referencia a la primera consagración de Enamorado con Junior en 2023, donde el equipo rojiblanco superó a Independiente Medellín.

Abby, la hija de Enamorado,
Abby, la hija de Enamorado, protagonizó un tierno momento tras la obtenicón del título por parte del Tiburón - crédito @sophie_reza99/Instagram

