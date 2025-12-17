Banco de la República ofrece becas del 100% para formación de profesionales en el extranjero

El Banco de la República abre convocatoria para siete becas completas de posgrado en el exterior para colombianos en 2026 - crédito Jose Miguel Gómez/Reuters

El Banco de la República anunció la apertura de su convocatoria anual para el Programa de estudios de posgrado en el exterior para particulares - 2026, una iniciativa que busca fortalecer el desarrollo nacional mediante la formación de profesionales colombianos en algunas de las universidades más prestigiosas del mundo.

El programa ofrece siete becas completas que cubren matrícula, seguro médico, nivelación de idioma y un sostenimiento anual de USD 39.000 (alrededor de 150 millones de pesos colombianos), con el compromiso de que los beneficiarios regresen a Colombia tras su graduación para aportar sus conocimientos en entidades avaladas por el banco central.

Según el Banco de la República, el objetivo de este patrocinio es “aportar al desarrollo del país mediante el fomento del conocimiento y la investigación, y contribuir en la formación de profesionales colombianos para que el país cuente con un mayor número de profesores, investigadores, funcionarios públicos y artistas altamente capacitados”.

Los seleccionados podrán cursar estudios en instituciones de renombre internacional como Harvard University, University of Oxford, University of Cambridge, Yale University, Stanford University, The London School of Economics and Political Science (LSE), University of California, Berkeley (UCB), Columbia University, New York University (NYU), National University of Singapore (NUS) y University of Chicago.

El proceso de selección contempla un análisis detallado de los perfiles de los postulantes, que deberán cumplir con requisitos estrictos: acreditar título profesional, contar con una carta de admisión en un programa de doctorado o maestría en una de las universidades listadas por el Banco de la República y, en caso de estudios en Estados Unidos, disponer de la Visa J1.

Las áreas de estudio elegibles incluyen programas doctorales en economía, maestrías en administración pública o políticas públicas, derecho económico y música.

El banco central precisó que “cada año el patrocinio ofrece siete cupos destinados a igual número de profesionales colombianos que deseen estudiar un posgrado en el exterior y, al graduarse, retornar al país para retribuir el patrocinio que recibieron y amortizarlo con servicios en alguna de las entidades avaladas por el Banco de la República (entidades públicas, universidades y entidades privadas sin ánimo de lucro dedicadas a la investigación en el área de estudios)”.

Las inscripciones estarán abiertas desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 27 de marzo de 2026. Los interesados deben revisar los detalles de la convocatoria en la plataforma oficial del Banco de la República, registrarse en el portal Patrocinio posgrados, diligenciar los formularios requeridos y cargar los documentos solicitados, como cartas de presentación.

Quienes resulten seleccionados viajarán con todos los gastos cubiertos y, tras finalizar sus estudios, deberán regresar a Colombia para desempeñarse en alguna de las entidades avaladas por el banco central.

Gobierno ruso e Icetex abrieron convocatoria de becas para colombianos en 2026

El Gobierno de la Federación de Rusia y el Icetex anunciaron la apertura de una convocatoria de becas dirigida a ciudadanos colombianos para cursar pregrado, maestría y doctorado en universidades rusas durante el año académico 2026–2027.

La iniciativa contempla programas presenciales en diversas áreas del conocimiento y en múltiples ciudades de Rusia, con el objetivo de fortalecer la formación académica de los seleccionados y facilitar su integración cultural mediante un año preparatorio de idioma ruso para quienes lo requieran.

La postulación estará disponible hasta el 9 de enero de 2026 a las 5:00 p. m., según informó el Icetex. Los interesados deberán completar el proceso de inscripción en dos plataformas: la del Gobierno ruso, denominada Education in Russia, y la del propio Icetex.

La entidad enfatizó que todos los trámites son gratuitos y deben realizarse directamente, sin intermediarios, e instó a reportar cualquier intento de fraude al correo denunciatramitadores@icetex.gov.co.

Las becas cubren la matrícula, el alojamiento en residencias universitarias, materiales académicos, subsidios de transporte y acceso a actividades culturales. Además, incluyen un año de facultad preparatoria para el aprendizaje del idioma ruso, en caso de ser necesario. No obstante, los beneficiarios deberán asumir los tiquetes aéreos y otros gastos adicionales.

Para el nivel de pregrado, la convocatoria está dirigida a bachilleres colombianos residentes en el país, con edades entre 17 y 30 años, que acrediten un promedio mínimo de 3,7/5,0 en los grados décimo y undécimo, posean pasaporte vigente y cumplan con los requisitos socioeconómicos y documentales establecidos. La duración del programa oscila entre cuatro y seis años, más el año de idioma ruso si corresponde.

En el caso de la maestría, pueden postularse profesionales colombianos con título de pregrado, entre 20 y 65 años, con un promedio mínimo de 3,8/5,0 en sus estudios universitarios y al menos doce meses de experiencia profesional certificada. El programa tiene una duración de dos a tres años, más el año de idioma ruso si aplica.

Para el doctorado, la oportunidad está dirigida a profesionales colombianos con título de maestría o pregrado en Medicina, de 21 a 65 años, que acrediten un promedio mínimo de 4,0/5,0 en la maestría o pregrado en Medicina, cuenten con al menos doce meses de experiencia profesional y presenten un proyecto de investigación. La duración del doctorado es de tres a cuatro años, más el año de idioma ruso si corresponde.

El Icetex otorga puntaje adicional a aspirantes pertenecientes a poblaciones étnicas, con méritos y trayectoria académica, científica, deportiva o social, víctimas del conflicto armado y beneficiarios de créditos o fondos administrados por la entidad.

Toda la información detallada sobre los requisitos y el proceso de postulación se encuentra disponible en el sitio oficial www.icetex.gov.co, en la sección de becas vigentes.