Así fue la liberación más documentada de un oso andino en el Parque Nacional Natural Tamá tras once años de rehabilitación

Tamá, un oso andino de más de 174 kilos y en excelente estado de salud, regresa a su hábitat original en la frontera con Venezuela - crédito Parques Nacional Naturales de Colombia

El oso andino Tamá fue liberado tras un proceso de tres años de trabajo científico, marcado por protocolos rigurosos, evaluaciones médicas especializadas y monitoreo constante, consolidándose como el proyecto de liberación de oso andino más completo, sólido y documentado realizado en Colombia.

En dicho operativo, la utilización de telemetría satelital, exámenes clínicos y un seguimiento permanente garantizó altos estándares de bienestar animal y seguridad, generando un precedente en los procedimientos nacionales para la rehabilitación y regreso de fauna silvestre.

La liberación de Tamá fue posible gracias a la coordinación de Parques Nacionales Naturales de Colombia y la colaboración de entidades como el Parque Nacional Natural Tamá, la Fundación Parque Jaime Duque, la Fundación Wii, el Santuario del Oso de Anteojos, la compañía de aviación Helistar, la CAR Cundinamarca, Corpoguavio, Corponor e Inparques Venezuela.

El oso andino Tamá fue liberado tras tres años de trabajo científico y monitoreo constante en Colombia - crédito Parques Nacional Naturales de Colombia

En la fase previa, el equipo del Parque Nacional Natural Tamá realizó múltiples recorridos técnicos para seleccionar el sitio y momento más adecuados, concluyendo que diciembre era la época ideal debido a la abundancia de floración y alimento disponible.

El traslado de Tamá comenzó el martes 16 de diciembre desde el Santuario del Oso de Anteojos, situado en Guasca (Cundinamarca). Tras pasar la noche en el Parque Jaime Duque, el oso partió hacia Cúcuta y luego hacia el Parque Nacional Natural Tamá, ubicado en la frontera con Venezuela.

El recorrido incluyó un tramo aéreo de 50 millas náuticas a bordo de un helicóptero Airbus EC145 de Helistar, una aeronave capaz de operar a 18.000 pies de altura y aterrizar de forma segura en zonas de páramo a 10.000 pies, condiciones clave para la geografía montañosa de la región. Todo el trayecto se realizó bajo seguimiento satelital.

El traslado de Tamá incluyó un vuelo en helicóptero Airbus EC145, adaptado a la geografía montañosa del Parque Nacional Natural Tamá - crédito Parques Nacional Naturales de Colombia

El director general de Parques Nacionales Naturales de Colombia, Luis Olmedo Martínez Zamora, destacó que “Tamá vuelve a casa. Hoy es un oso fuerte, que pesa más de 174 kilos y se encuentra en excelente estado de salud. Su examen médico evidencia su vitalidad y confirma que reúne las condiciones óptimas para su retorno. Tras cumplir con todos los trámites requeridos y contar con un sistema de monitoreo satelital, podremos hacer un seguimiento permanente luego de su liberación”.

Sobre el trabajo colaborativo detrás de la operación, Infobae Colombia entrevistó a Adriana Pinilla, especialista del Parque Nacional Natural Tamá, que detalló que todas las decisiones se tomaron de manera conjunta entre las distintas entidades, contando siempre con presencia de expertos y acompañamiento institucional.

Pinilla explicó que participaron la Fundación Parque Jaime Duque, la Fundación Wii, el especialista Robert Márquez y siempre hubo asesoría técnica en la evaluación de los criterios que determinaron si Tamá reunía las condiciones para ser liberado. También explicó que, tras evidenciar que el oso podía sobrevivir en libertad, se acudió a los conceptos técnicos y normativos vigentes para elegir el sitio ideal de liberación, decantando por el regreso al Parque Nacional Natural Tamá, su lugar de origen.

El operativo contó con la coordinación de Parques Nacionales Naturales de Colombia y la colaboración de múltiples entidades ambientales - crédito Parques Nacional Naturales de Colombia

Pinilla mencionó que la coordinación involucró a la Oficina de Vida Silvestre, la Subdirección de Gestión y Manejo de Parques Nacionales, así como la participación activa de Corponor y otras instituciones. Se desarrollaron protocolos de monitoreo y estrategias de comunicación y educación ambiental, además de establecer una propuesta económica que permitiera cumplir con los requerimientos operativos de la liberación.

El gerente de la Fundación Parque Jaime Duque, Rafael Torres, resaltó el intenso trabajo y la importancia de esta “despedida que duele como todas” pero que abre una nueva oportunidad para el oso, acompañado del monitoreo satelital que permitirá evaluar su adaptación al entorno.

Lo próximo para Tamá en su nuevo hogar

Tamá será seguido de cerca mediante un collar satelital, lo que permitirá al equipo técnico monitorear sus movimientos y adaptación durante los próximos días. El monitoreo continuo aportará información clave para fortalecer la conservación del oso andino, especie endémica de los Andes y considerada “Vulnerable” según la Lista Roja de la Uicn. El Parque Nacional Natural Tamá, ubicado en la Cordillera Oriental, acoge seis ecosistemas que ofrecen alimento y refugio al oso, conservando más del 95,6% de su cobertura natural en excelentes condiciones.

La liberación de Tamá se realizó con telemetría satelital y exámenes médicos especializados para garantizar su bienestar animal - crédito Parques Nacional Naturales de Colombia

Con la liberación de Tamá, Colombia da un paso adelante en los procedimientos de rescate, rehabilitación y liberación de osos andinos. Los aprendizajes y protocolos de este caso buscan sentar las bases para un modelo replicable en la conservación de la especie, cuya labor ecológica como dispersor de semillas y guardián de bosques es clave para la salud de los ecosistemas altoandinos y amazónicos.