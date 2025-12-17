Arcángel le confesó a Westcol los errores que cometió con sus exparejas: “Quien quedó mal y quien siempre falló fui yo”

Arcángel habló abiertamente sobre su vida sentimental durante una entrevista con Westcol, donde compartió detalles acerca de la dinámica de sus relaciones pasadas y la autocrítica que ha desarrollado respecto a las madres de sus hijos.

El reguetonero reconoció que sus vínculos amorosos han girado en torno a las mismas personas y que su entorno profesional dificulta la posibilidad de encontrar una pareja que lo valore por su verdadera esencia.

“En el ambiente que yo estoy es bien difícil que yo me consiga una mujer, ya que me valore por lo que yo soy de verdad. Al menos que tú te enamores ya de lo que tú estás conociendo. ¿Y qué es lo primero que tú conoces? Arcángel, la maravilla, el diablo”, expresó.

Arcángel aseguró que solo fue a La velada del año V por acompañar a Westcol - crédito @arcangel/IG

Al profundizar en su historial sentimental, Arcángel admitió que ha transitado un ciclo repetitivo con las mismas personas y que fue él quien cometió errores en ambas relaciones.

“Quien quedó mal y quien siempre falló fui yo. Pero fueron dos personas que me dieron las cosas más valiosas que yo tengo hoy en mi vida y que el que las hizo que se cansaran de mí fui yo”, confesó, asumiendo la responsabilidad por el desgaste de esos vínculos.

El artista también destacó el respeto y la importancia que las madres de sus hijos tienen en su vida personal.

“Son personas que yo tengo, que yo sé el respeto y el poder que tienen, la importancia que tienen dentro de mi vida personal. Que son las dos madres de mis hijos, ¿entiendes?”, agregó.

Arcángel y su hijo explican jerga del reguetón - crédito @austincito._/IG

En cuanto a su rol como padre, Arcángel fue enfático al separar los conflictos de pareja de su relación con sus hijos.

“La batalla que yo haya tenido con sus madres o, o equis o ye no tiene nada que ver con mis hijos. Yo me dejo de sus mamás y no me dejo de mis hijos, ¿me entiendes?”, sostuvo el artista, dejando claro que su vínculo paternal permanece intacto y prioritario, más allá de las rupturas sentimentales.

Para Arcángel, la paternidad ha adquirido tal relevancia que, en ocasiones, ha dejado de lado su carrera musical para estar presente en la vida de sus hijos, demostrando que su compromiso familiar supera cualquier otra faceta de su vida.

Arcángel habló sobre su paso por La velada del año V, la pelea de Westcol y lo que le costó la ropa que usó ese día - crédito @arcangel/IG

Esto provocó una ola de reacciones de parte de sus seguidores, quienes estuvieron atentos a su confesión y dejaron mensajes como: “Me estás diciendo que Arcángel se debate entre la mujer y la moza jajaja”; “esa capacidad del tipo de burlarse de la situación y no asumir la culpa”, entre otros.

La cercanía de los dos famosos se dio desde que Westcol convocó a Arcángel para que lo acompañara a mediados de 2025 en La velada del año celebrada en España. En ese momento, el reguetonero confesó en un en vivo replicado por el paisa, por qué estuvo con él en su ingreso al ring.

Westcol agradeció apoyo de Arcángel, su amistad y contó cuál fue el mensaje le envió - crédito @westcol/IG

Aunque su presencia no fue oficial, el artista dejó claro que su apoyo fue genuino y que, pese a no haber sido invitado formalmente, su propósito era estar al lado de su “hermanito”.

“A mí no me invitan, pero yo fui a acompañar a mi hermanito Westcol. Él sabe que de este lado nunca existe un “no” para él. Siempre el cariño y el apoyo es genuino”, expresó Arcángel, que también destacó la fuerza de su presencia en el evento, incluso, por unos pocos minutos.

El cantante también elogió la magnitud del evento y felicitó a Ibai Llanos por haber alcanzado cifras récord con más de diez millones de espectadores, además se emocionó de pensar que en algún momento lo dejen cantar en la ceremonia.