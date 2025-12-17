Colombia

Arcángel le confesó a Westcol los errores que cometió con sus exparejas: “Quien quedó mal y quien siempre falló fui yo”

El artista explicó cómo mantiene intacto su vínculo con sus hijos pese a las rupturas amorosas con sus madres y aceptó estar en un círculo vicioso

Guardar

Arcángel habló abiertamente sobre su vida sentimental durante una entrevista con Westcol, donde compartió detalles acerca de la dinámica de sus relaciones pasadas y la autocrítica que ha desarrollado respecto a las madres de sus hijos.

El reguetonero reconoció que sus vínculos amorosos han girado en torno a las mismas personas y que su entorno profesional dificulta la posibilidad de encontrar una pareja que lo valore por su verdadera esencia.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

“En el ambiente que yo estoy es bien difícil que yo me consiga una mujer, ya que me valore por lo que yo soy de verdad. Al menos que tú te enamores ya de lo que tú estás conociendo. ¿Y qué es lo primero que tú conoces? Arcángel, la maravilla, el diablo”, expresó.

Arcángel aseguró que solo fue
Arcángel aseguró que solo fue a La velada del año V por acompañar a Westcol - crédito @arcangel/IG

Al profundizar en su historial sentimental, Arcángel admitió que ha transitado un ciclo repetitivo con las mismas personas y que fue él quien cometió errores en ambas relaciones.

“Quien quedó mal y quien siempre falló fui yo. Pero fueron dos personas que me dieron las cosas más valiosas que yo tengo hoy en mi vida y que el que las hizo que se cansaran de mí fui yo”, confesó, asumiendo la responsabilidad por el desgaste de esos vínculos.

El artista también destacó el respeto y la importancia que las madres de sus hijos tienen en su vida personal.

“Son personas que yo tengo, que yo sé el respeto y el poder que tienen, la importancia que tienen dentro de mi vida personal. Que son las dos madres de mis hijos, ¿entiendes?”, agregó.

Arcángel y su hijo explican
Arcángel y su hijo explican jerga del reguetón - crédito @austincito._/IG

En cuanto a su rol como padre, Arcángel fue enfático al separar los conflictos de pareja de su relación con sus hijos.

“La batalla que yo haya tenido con sus madres o, o equis o ye no tiene nada que ver con mis hijos. Yo me dejo de sus mamás y no me dejo de mis hijos, ¿me entiendes?”, sostuvo el artista, dejando claro que su vínculo paternal permanece intacto y prioritario, más allá de las rupturas sentimentales.

Para Arcángel, la paternidad ha adquirido tal relevancia que, en ocasiones, ha dejado de lado su carrera musical para estar presente en la vida de sus hijos, demostrando que su compromiso familiar supera cualquier otra faceta de su vida.

Arcángel habló sobre su paso
Arcángel habló sobre su paso por La velada del año V, la pelea de Westcol y lo que le costó la ropa que usó ese día - crédito @arcangel/IG

Esto provocó una ola de reacciones de parte de sus seguidores, quienes estuvieron atentos a su confesión y dejaron mensajes como: “Me estás diciendo que Arcángel se debate entre la mujer y la moza jajaja”; “esa capacidad del tipo de burlarse de la situación y no asumir la culpa”, entre otros.

La cercanía de los dos famosos se dio desde que Westcol convocó a Arcángel para que lo acompañara a mediados de 2025 en La velada del año celebrada en España. En ese momento, el reguetonero confesó en un en vivo replicado por el paisa, por qué estuvo con él en su ingreso al ring.

Westcol agradeció apoyo de Arcángel,
Westcol agradeció apoyo de Arcángel, su amistad y contó cuál fue el mensaje le envió - crédito @westcol/IG

Aunque su presencia no fue oficial, el artista dejó claro que su apoyo fue genuino y que, pese a no haber sido invitado formalmente, su propósito era estar al lado de su “hermanito”.

A mí no me invitan, pero yo fui a acompañar a mi hermanito Westcol. Él sabe que de este lado nunca existe un “no” para él. Siempre el cariño y el apoyo es genuino”, expresó Arcángel, que también destacó la fuerza de su presencia en el evento, incluso, por unos pocos minutos.

El cantante también elogió la magnitud del evento y felicitó a Ibai Llanos por haber alcanzado cifras récord con más de diez millones de espectadores, además se emocionó de pensar que en algún momento lo dejen cantar en la ceremonia.

Temas Relacionados

ArcángelVida sentimentalMadres de sus hijosPaternidadEntrevista WestcolWestcolColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Galy Galiano anuncia su gira de despedida ‘La última y nos vamos’: esta es la fecha y precios para Bogotá

El cantante colombiano reveló que recorrerá escenarios de Colombia y Latinoamérica, interpretando éxitos como ‘La Cita’ y ‘Me Bebí Tu Recuerdo’, en un homenaje a más de 40 años de trayectoria iniciando por la capital

Galy Galiano anuncia su gira

Tensión entre obreros y agentes de tránsito terminó en agresión en el norte de Cali

El enfrentamiento se produjo cuando empleados de una obra lanzaron objetos a funcionarios durante un operativo de inmovilización de motocicletas

Tensión entre obreros y agentes

La joven que subió al escenario para que J Quiles, Lenny Tavárez y J Balvin le bailaran reveló detalles de lo sucedido tras la oportunidad

Una fan vivió una noche inolvidable al subir a la tarima junto a los cantantes de reguetón para protagonizar una escena que desató al público del concierto y los comentarios en las redes sociales

La joven que subió al

Hermanas colombianas adoptadas por distintas familias se reencontraron 26 años después: así fue el emotivo momento

Rachel Weiner relató que, gracias a la difusión que hizo de su caso en TikTok, encontró a su hermana con quien piensa visitar Colombia

Hermanas colombianas adoptadas por distintas

Juan Manuel Santos instó a los colombianos a evitar confrontaciones en Navidad: “No hay que perder amigos por ningún animal de la fauna política”

La recomendación del exjefe de Estado busca que las celebraciones decembrinas se enfoquen en el diálogo sobre proyectos personales y sueños colectivos, dejando de lado los debates partidistas que suelen surgir en estas reuniones

Juan Manuel Santos instó a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Periodista mostró en video cómo

Periodista mostró en video cómo quedaron las calles de Buenos Aires, Cauca, luego de la incursión armada de las disidencias

ELN trató de tomarse a Villanueva, en La Guajira: Ejército repelió ataque a base militar

Ocho policías heridos, dos disidentes abatidos y el municipio en ruinas: el saldo de la jornada terrorista en Buenos Aires, Cauca

Defensoría del Pueblo exigió el cese de los ataques en Buenos Aires, Cauca, tras la ola de violencia armada: “Que se abstengan”

En videos: disidencias de las Farc volaron el Banco Agrario de Buenos Aires, Cauca; el hospital del municipio también fue atacado

ENTRETENIMIENTO

Galy Galiano anuncia su gira

Galy Galiano anuncia su gira de despedida ‘La última y nos vamos’: esta es la fecha y precios para Bogotá

La joven que subió al escenario para que J Quiles, Lenny Tavárez y J Balvin le bailaran reveló detalles de lo sucedido tras la oportunidad

⁠La ‘influencer’ Queen Juandy reveló que tuvo un “choque cultural” luego de hacer la Novena de Aguinaldos en Medellín: “No las cantan igual”

‘El Agropecuario’ compartió un mensaje emotivo sobre la familia y el valor de los vínculos junto a su hijo: “Te amo, Emi”

Marbelle compuso un villancico dirigido a Petro y Verónica Alcocer y armó polémica en redes: “Tú sabes que no me caes bien”

Deportes

Él es Alfredo Arias, el

Él es Alfredo Arias, el técnico que Junior escogió con ayuda de la inteligencia artificial y que quedó campeón de Colombia

Figura del Junior habló por primera vez con la prensa: reveló las sensaciones de su paso por el cuadro Tiburón

Esta es la fecha prevista para el inicio de la Liga BetPlay en el 2026: el torneo será más corto por el Mundial de Fútbol

Lucas González, técnico del Tolima, salió entre lágrimas a pedir disculpas: así fue el momento

Estos son los jugadores más importantes de la undécima estrella del Junior, según las estadísticas