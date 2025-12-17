Colombia

Accidente de bus de estudiantes en Antioquia: sobrevivientes volvieron al lugar del siniestro

En imágenes quedó el momento cuando los estudiantes llegaron a la vía que une Segovia con Remedios, con flores, velas y mensajes de despedida

Guardar
Familias y compañeros de las
Familias y compañeros de las víctimas rinden homenaje en el lugar donde ocurrió el siniestro vial - crédito Redes sociales

El accidente que dejó una marca imborrable en la comunidad de Bello, Antioquia, cuando un bus de turismo que viajaba en la ruta Tolú-Medellín cayó a un abismo de 40 metros sobre la vía que une Segovia con Remedios.

El siniestro, descrito por las autoridades como uno de los más trágicos en la zona, cobró la vida de 17 personas, entre ellas 16 egresados del Liceo Antioqueño y el conductor del automotor, y dejó a más de 20 heridas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Según las autoridades locales, el bus perdió el control al tomar una curva y se precipitó al vacío, escenario que motivó una ola de solidaridad y protestas por mayor seguridad en las carreteras del departamento.

Tras el accidente, los compañeros de las víctimas regresaron al lugar del fatal evento, transformando ese tramo de carretera en un altar cargado de emoción y recuerdos.

El homenaje con flores, velas y mensajes refleja el duelo colectivo por los egresados fallecidos - crédito lalenguacaribe1/Instagram

Entre flores, velas y mensajes, las palabras de uno de los estudiantes revelaron la profundidad de la pérdida: “Aquí quedaron nuestros sueños rotos”, dijo, abrazando a sus amigos, entre lágrimas y silencio.

La magnitud de la tragedia ha impactado de manera especial a la comunidad educativa y a las familias de los jóvenes, quienes han recibido muestras de solidaridad de distintos sectores.

Las autoridades confirmaron que varios de los heridos permanecen en estado grave, lo que ha intensificado la preocupación por las condiciones de seguridad en las vías del departamento.

Detalles honras fúnebres

Globos blancos, flores y objetos personales llenaron de significado las honras fúnebres realizadas en Medellín, Bello y Barbosa para los 16 jóvenes bachilleres del Liceo Antioqueño fallecidos en el accidente de tránsito ocurrido en el Nordeste de Antioquia.

El homenaje a las víctimas
El homenaje a las víctimas se realizará en el Coliseo Tulio Ospina, con la presencia de familiares y comunidad de Bello - crédito Alcaldía de Bello

A pesar del dolor latente, las familias decidieron prescindir de un sepelio colectivo y optaron por despedidas individuales, alejadas de actos en la institución educativa que los vio graduarse.

La alcaldesa Lorena González Ospina subrayó que la disposición respondió a la voluntad de los allegados: “Por petición de los familiares de los jóvenes que perdieron la vida, las honras fúnebres se realizarán de manera particular y no colectiva”.

Desde la segunda velatón, González detalló que algunos cuerpos serán trasladados a Bogotá y Barbosa, en el norte del Valle de Aburrá.

El silencio marcó los homenajes personales, donde seis velaciones tuvieron lugar en Campos de Paz, cinco en Los Olivos en Bello, tres en Villanueva y una más en Barbosa. Ocho de los jóvenes compartirán sepultura en Campos de Paz, aunque no hubo ceremonia conjunta.

En este proceso, los sentimientos de los familiares resultaron evidentes en cada gesto: lágrimas, silencio y recogimiento predominaron durante las despedidas.

Honras fúnebres de egresados del
Honras fúnebres de egresados del Liceo Antioqueño - crédito Juan David Duque/ REUTERS

Una de las decisiones de mayor relevancia estuvo relacionada con la investigación judicial. La alcaldesa precisó que los cuerpos no podrán ser cremados porque “hacen parte fundamental de la investigación que se adelanta para hallar las causas que desencadenaron este fatal accidente”.

Las autoridades explicaron que, a pesar de haber demoras vinculadas a trámites con la Fiscalía, el personal de Medicina Legal entregó los restos en un plazo que la administración municipal calificó como récord. “Lo que de pronto dificultó un poco la entrega fue el proceso con Fiscalía frente a unos requisitos, pero la administración prestó los servicios para agilizar lo que era necesario”, manifestó la funcionaria.

En cuanto al apoyo institucional, González anunció que la Alcaldía de Bello facilitó los servicios funerarios a cinco familias que se encontraban sin cobertura: “La Alcaldía de Bello apoyó a cinco familias que no contaban con el servicio de funeraria, esto con el fin de que sus seres queridos puedan tener una cristiana sepultura”.

Así transcurrió la jornada marcada por el duelo, donde la ciudad y los municipios vecinos ofrecieron un acompañamiento respetuoso y personalizado a las familias devastadas por la tragedia.

Temas Relacionados

Accidente estudiantes AntioquiaVía entre Segovia y RemediosEgresados Liceo AntioqueñoLiceo AntioqueñoDespedida sobrevientesFlores, velas y mensajesBelloAntioquiaColombia-Noticias

Más Noticias

Juan Manuel Santos instó a los colombianos a evitar confrontaciones en Navidad: “No hay que perder amigos por ningún animal de la fauna política”

La recomendación del exjefe de Estado busca que las celebraciones decembrinas se enfoquen en el diálogo sobre proyectos personales y sueños colectivos, dejando de lado los debates partidistas que suelen surgir en estas reuniones

Juan Manuel Santos instó a

Ya es oficial: Mario Hernández será candidato al Senado por el Centro Democrático

El empresario aspira al Senado con el respaldo del partido uribista e insta a los votantes a fortalecer el legislativo con figuras comprometidas

Ya es oficial: Mario Hernández

ELN habría usado sofisticada tecnología en atentado contra patrulla de la Policía en Cali, que dejó dos uniformados muertos: camuflaron cámaras

Las investigaciones avanzan luego del ataque que cobró la vida de los subintendentes Jorge Leonardo Gómez Ochoa y Robert Steven Melo Londoño, mientras se analizan los dispositivos tecnológicos empleados

ELN habría usado sofisticada tecnología

Convocatoria del Sena en 2026: las fechas en las que podrá inscribirse para cumplir el sueño de estudiar gratis

El próximo año seguirá la oferta para los colombianos que quieran iniciar su formación para el trabajo, un proceso que fortalece la hoja de vida para la vinculación laboral

Convocatoria del Sena en 2026:

Zulma Guzmán, señalada de envenenar a niñas con talio en Bogotá, fue rescatada del río Támesis en Londres y está capturada

El medio The Sun confirmó que la mujer, buscada con circular roja de la Interpol, fue rescatada en luego de haber sido vista en una circunstancia “angustiosa” en el río europeo

Zulma Guzmán, señalada de envenenar
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Periodista mostró en video cómo

Periodista mostró en video cómo quedaron las calles de Buenos Aires, Cauca, luego de la incursión armada de las disidencias

ELN trató de tomarse a Villanueva, en La Guajira: Ejército repelió ataque a base militar

Ocho policías heridos, dos disidentes abatidos y el municipio en ruinas: el saldo de la jornada terrorista en Buenos Aires, Cauca

Defensoría del Pueblo exigió el cese de los ataques en Buenos Aires, Cauca, tras la ola de violencia armada: “Que se abstengan”

En videos: disidencias de las Farc volaron el Banco Agrario de Buenos Aires, Cauca; el hospital del municipio también fue atacado

ENTRETENIMIENTO

⁠La ‘influencer’ Queen Juandy reveló

⁠La ‘influencer’ Queen Juandy reveló que tuvo un “choque cultural” luego de hacer la Novena de Aguinaldos en Medellín: “No las cantan igual”

Arcángel le confesó a Westcol los errores que cometió con sus exparejas: “Quien quedó mal y quien siempre falló fui yo”

‘El Agropecuario’ compartió un mensaje emotivo sobre la familia y el valor de los vínculos junto a su hijo: “Te amo, Emi”

Marbelle compuso un villancico dirigido a Petro y Verónica Alcocer y armó polémica en redes: “Tú sabes que no me caes bien”

Ibai Llanos visitó la casa de J Balvin en Medellín y conoció el lado más íntimo del artista: “Un templo de paz”

Deportes

Él es Alfredo Arias, el

Él es Alfredo Arias, el técnico que Junior escogió con ayuda de la inteligencia artificial y que quedó campeón de Colombia

Figura del Junior habló por primera vez con la prensa: reveló las sensaciones de su paso por el cuadro Tiburón

Esta es la fecha prevista para el inicio de la Liga BetPlay en el 2026: el torneo será más corto por el Mundial de Fútbol

Lucas González, técnico del Tolima, salió entre lágrimas a pedir disculpas: así fue el momento

Estos son los jugadores más importantes de la undécima estrella del Junior, según las estadísticas