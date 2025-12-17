Accidente de bus de estudiantes en Antioquia: sobrevivientes volvieron al lugar del siniestro

Familias y compañeros de las víctimas rinden homenaje en el lugar donde ocurrió el siniestro vial - crédito Redes sociales

El accidente que dejó una marca imborrable en la comunidad de Bello, Antioquia, cuando un bus de turismo que viajaba en la ruta Tolú-Medellín cayó a un abismo de 40 metros sobre la vía que une Segovia con Remedios.

El siniestro, descrito por las autoridades como uno de los más trágicos en la zona, cobró la vida de 17 personas, entre ellas 16 egresados del Liceo Antioqueño y el conductor del automotor, y dejó a más de 20 heridas.

Según las autoridades locales, el bus perdió el control al tomar una curva y se precipitó al vacío, escenario que motivó una ola de solidaridad y protestas por mayor seguridad en las carreteras del departamento.

Tras el accidente, los compañeros de las víctimas regresaron al lugar del fatal evento, transformando ese tramo de carretera en un altar cargado de emoción y recuerdos.

El homenaje con flores, velas y mensajes refleja el duelo colectivo por los egresados fallecidos - crédito lalenguacaribe1/Instagram

Entre flores, velas y mensajes, las palabras de uno de los estudiantes revelaron la profundidad de la pérdida: “Aquí quedaron nuestros sueños rotos”, dijo, abrazando a sus amigos, entre lágrimas y silencio.

La magnitud de la tragedia ha impactado de manera especial a la comunidad educativa y a las familias de los jóvenes, quienes han recibido muestras de solidaridad de distintos sectores.

Las autoridades confirmaron que varios de los heridos permanecen en estado grave, lo que ha intensificado la preocupación por las condiciones de seguridad en las vías del departamento.

Detalles honras fúnebres

Globos blancos, flores y objetos personales llenaron de significado las honras fúnebres realizadas en Medellín, Bello y Barbosa para los 16 jóvenes bachilleres del Liceo Antioqueño fallecidos en el accidente de tránsito ocurrido en el Nordeste de Antioquia.

El homenaje a las víctimas se realizará en el Coliseo Tulio Ospina, con la presencia de familiares y comunidad de Bello - crédito Alcaldía de Bello

A pesar del dolor latente, las familias decidieron prescindir de un sepelio colectivo y optaron por despedidas individuales, alejadas de actos en la institución educativa que los vio graduarse.

La alcaldesa Lorena González Ospina subrayó que la disposición respondió a la voluntad de los allegados: “Por petición de los familiares de los jóvenes que perdieron la vida, las honras fúnebres se realizarán de manera particular y no colectiva”.

Desde la segunda velatón, González detalló que algunos cuerpos serán trasladados a Bogotá y Barbosa, en el norte del Valle de Aburrá.

El silencio marcó los homenajes personales, donde seis velaciones tuvieron lugar en Campos de Paz, cinco en Los Olivos en Bello, tres en Villanueva y una más en Barbosa. Ocho de los jóvenes compartirán sepultura en Campos de Paz, aunque no hubo ceremonia conjunta.

En este proceso, los sentimientos de los familiares resultaron evidentes en cada gesto: lágrimas, silencio y recogimiento predominaron durante las despedidas.

Honras fúnebres de egresados del Liceo Antioqueño - crédito Juan David Duque/ REUTERS

Una de las decisiones de mayor relevancia estuvo relacionada con la investigación judicial. La alcaldesa precisó que los cuerpos no podrán ser cremados porque “hacen parte fundamental de la investigación que se adelanta para hallar las causas que desencadenaron este fatal accidente”.

Las autoridades explicaron que, a pesar de haber demoras vinculadas a trámites con la Fiscalía, el personal de Medicina Legal entregó los restos en un plazo que la administración municipal calificó como récord. “Lo que de pronto dificultó un poco la entrega fue el proceso con Fiscalía frente a unos requisitos, pero la administración prestó los servicios para agilizar lo que era necesario”, manifestó la funcionaria.

En cuanto al apoyo institucional, González anunció que la Alcaldía de Bello facilitó los servicios funerarios a cinco familias que se encontraban sin cobertura: “La Alcaldía de Bello apoyó a cinco familias que no contaban con el servicio de funeraria, esto con el fin de que sus seres queridos puedan tener una cristiana sepultura”.

Así transcurrió la jornada marcada por el duelo, donde la ciudad y los municipios vecinos ofrecieron un acompañamiento respetuoso y personalizado a las familias devastadas por la tragedia.