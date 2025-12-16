Soldado y su padre mueren en ataque armado en Puerto Tejada, Cauca; autoridades investigan posible vínculo con microtráfico

Levantamiento de cadáver crédito archivo Colprensa

Un ataque armado registrado en el municipio de Puerto Tejada, en el norte del departamento del Cauca, dejó como saldo la muerte de un soldado del Ejército Nacional y de su padre, según confirmaron fuentes oficiales.

El hecho ocurrió en el barrio Santa Helena, zona urbana de esta población, y es materia de investigación por parte de las autoridades judiciales.

De acuerdo con la información entregada por el Ejército, el militar asesinado prestaba servicio en el Batallón de Alta Montaña Número 8 y al momento del ataque se encontraba en periodo de vacaciones debidamente autorizado, por lo que no estaba en desarrollo de operaciones ni actividades propias de la institución.

Bogotá. Noviembre 21 de 2019. Soldados del Ejército de Colombia. (Colprensa - Diego Pineda)

El ataque también cobró la vida de su padre, quien se encontraba con él en el lugar de los hechos.

Las autoridades calificaron el caso como un doble homicidio, perpetrado por hombres armados que, según las primeras versiones, pertenecerían a una banda delincuencial con presencia en la región.

El hecho se presentó en horas del día y generó alarma entre los habitantes del sector, quienes alertaron a las autoridades tras escuchar las detonaciones.

El Ejército Nacional señaló que, de manera preliminar, las hipótesis iniciales apuntan a un posible ajuste de cuentas, relacionado con el expendio de estupefacientes bajo la modalidad de microtráfico.

Asesinato de soldado del Ejército y su padre - crédito archivo Colprensa

No obstante, la institución aclaró que estas versiones hacen parte de las líneas de investigación y que serán las autoridades judiciales las encargadas de determinar con exactitud las circunstancias y responsabilidades del crimen.

En un pronunciamiento oficial, la institución indicó que “las primeras hipótesis indican que podría tratarse de un ajuste de cuentas relacionado con el expendio de estupefacientes en la modalidad de microtráfico”, frase que fue incluida dentro del reporte preliminar sobre el caso.

La información fue puesta en conocimiento de la Fiscalía para el desarrollo de las diligencias correspondientes.

El Ejército también informó que activó de inmediato los protocolos internos establecidos para este tipo de situaciones y que se encuentra adelantando el acompañamiento integral a los familiares del soldado, en coordinación con las autoridades judiciales competentes y otras entidades del Estado. Este apoyo incluye orientación institucional y asistencia durante el proceso investigativo.

Alcaldesa de Puerto Tejada, Luz Adiela Salazar | vía Facebook Page Alcaldía de Puerto Tjar

Desde el ámbito local, la alcaldesa de Puerto Tejada, Luz Adiela Salazar, se refirió al hecho violento y señaló que las autoridades avanzan en las investigaciones para identificar a los responsables.

La mandataria indicó que se están revisando cámaras de seguridad, testimonios de testigos y otros elementos que permitan esclarecer lo ocurrido en el barrio Santa Helena.

“Las autoridades están haciendo las investigaciones respectivas para dar con los causantes de este hecho y sobre todo para esclarecer los móviles que llevaron a esta pérdida de vidas humanas”, expresó la alcaldesa, al tiempo que reiteró la disposición de la administración municipal para colaborar con los organismos de seguridad y justicia.

La mandataria local también hizo un llamado a reforzar las medidas de seguridad en el territorio, teniendo en cuenta los antecedentes de violencia asociados a economías ilegales en algunos sectores del municipio.

Según explicó, se vienen adelantando coordinaciones con la Policía Nacional y otras autoridades para fortalecer los controles y la presencia institucional.

Puerto Tejada es uno de los municipios del norte del Cauca donde, en distintos momentos, se han reportado hechos de violencia asociados a bandas criminales y disputas por el control del microtráfico, una situación que ha motivado operativos recurrentes por parte de la Fuerza Pública. Las autoridades han señalado que estos fenómenos impactan la seguridad ciudadana y requieren acciones articuladas.

El caso quedó en manos de los organismos de investigación judicial, que deberán establecer la identidad de los atacantes, las circunstancias exactas del crimen y si existen antecedentes que permitan confirmar o descartar las hipótesis iniciales planteadas. Entre tanto, las autoridades mantienen presencia en la zona donde ocurrieron los hechos.

La información fue divulgada inicialmente por Caracol Radio, medio que reportó los detalles del ataque, las declaraciones oficiales y las reacciones de las autoridades locales y militares frente a este doble homicidio ocurrido en el norte del Cauca