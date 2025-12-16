Colombia

Presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, renunció al Partido de la U: "Confunde críticas con amenazas"

López presentó su dimisión al partido político con el que llegó al Congreso después de que la colectividad le retirara el aval para las elecciones legislativas de 2026

El representante se amarró a
El representante se amarró a su curul en señal de protesta con la decisión de su partido - crédito Cámara de Reprensentantes

El presidente de la Cámara de Representantes Julián López presentó al público su renuncia “irrevocable” y con efectos inmediatos a su militancia en el Partido de la U.

En un comunicado dirigido a la dirigencia de la organización, López expuso que su decisión responde a un proceso interno que, según él, vulneró garantías y desconoció el disenso como parte esencial de la vida política.

El congresista enfatizó que continuará en el ejercicio de la curul que representa para el Valle del Cauca, afirmando que la permanencia en el cargo responde al mandato otorgado por sus electores.

Esta decisión no afecta el ejercicio de mi curul (…) corresponde al mandato soberano de decenas de miles de vallecaucanos. Continuaré ejerciendo mis funciones”, sostuvo el presidente de la Cámara en su declaración.

El Partido de la Unión por la Gente (Partido de la U) ha enfrentado cuestionamientos respecto a la gestión de su bancada y los mecanismos de deliberación.

La carta de renuncia de
La carta de renuncia de Julián López a su militancia en el Partido de la U - crédito redes sociales/X

En el texto de renuncia, López señaló que el partido “confunde el disenso y la crítica con amenazas” y que se han impuesto decisiones carentes de procedimiento, motivación y garantías reales de contradicción: “un partido que invoca la unidad no debe confundirse con la unanimidad. La verdadera unidad se construye mediante el diálogo y la diversidad”.

La desafiliación, según el congresista, busca salvaguardar su independencia y la defensa de sus electores, sin que esto implique el abandono de sus principios ni de la representación otorgada por los ciudadanos del Valle del Cauca.

“Quiero advertir que esta renuncia no constituye, en modo alguno, una renuncia a mis causas ni a la responsabilidad que los vallecaucanos depositaron en mí”, aseguró en el escrito.

López denuncia que la decisión
López denuncia que la decisión del Partido de la U responde a su defensa de los intereses de los vallecaucanos - crédito @Julianlopezle/X

López solicitó a la dirección del Partido de la U que registre su salida de manera inmediata y expida la certificación de desafiliación. También dejó constancia de que evaluará las acciones jurídicas pertinentes para proteger sus derechos fundamentales y políticos ante las autoridades competentes.

El legislador cerró la comunicación con una referencia a la renovación política en la región: “En el Valle, cuando el cauce se estrecha en exceso, el agua busca otro cauce. A ese cauce regreso, del lado de la gente, donde, afuera de salones cerrados, crece una renovación”.

Partido de la U contestó: esto afirmó la dirección del movimiento político

A través de un comunicado, Alexander Vega, el presidente de la colectividad, se pronunció en las redes sobre la renuncia de López; sin embargo, agregaron un condicionamiento, y es que López renuncie a su curul en el Congreso.

“El día de hoy hemos recibido oficialmente la carta del representante Julián López, representante de nuestro partido, de la U, donde manifiesta la renuncia a la militancia del partido”, dijo Vega.

Presidente del partido de La U se pronunció tras renuncia de Julián López - crédito Partido de La U

Pero agregó: “Para que esta renuncia sea aceptada y tenga un efecto legal y jurídico, tiene que renunciar igualmente a la curul. Esperamos que dentro del trámite que está haciendo el representante Julián López de salir del partido, como él mismo lo manifiesta, igualmente renuncie a la dignidad a la curul de la Cámara de Representantes por el departamento del Valle del Cauca".

Julián López renunció a su
Julián López renunció a su militancia en el Partido de La U - crédito @Julianlopezte/X

Incluso, dijo que, en caso de que no renuncie a la curul, “no se puede tramitar dicha renuncia, toda vez que la ley y la jurisprudencia han manifestado que las curules y dignidades son de los partidos políticos”.

Sin embargo, antes de esta publicación, López había asegurado que continuaba “legalmente” con su curul.

Estas fueron sus palabras: “He renunciado a mi militancia en el @partidodelaucol. Como Presidente de la Cámara de Representantes, continúo legalmente en mi curul y quedo libre para hacer política con independencia, coherencia y lealtad únicamente con la gente y con el Valle del Cauca”.

Daniel Briceño le recordó a

Deportes Tolima vs. Junior -

La religiosa detrás de los

Cintia Cossio reveló cómo descubrieron

Estas son las cosas que
El Clan del Golfo envió

Drama en las votaciones a

Deportes Tolima vs. Junior -

