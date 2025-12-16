Colombia

Rating Colombia: así le fue al estreno de ‘La vuelta al mundo en 80 risas’

El programa lanzado por Caracol Televisión para reemplazar durante la temporada de diciembre al ‘Desafío siglo XXI’ logró conquistar a la audiencia

El programa de comedia y viajes logró conquistar a los colombianos con un gran puntaje en el estreno de su nueva temporada - crédito Caracol Televisión

En la noche del lunes 15 de diciembre, Caracol Televisión lanzó la nueva temporada del reconocido programa La vuelta al mundo en 80 risas, producción que solo es lanzada durante la época de diciembre como un reemplazo del Desafío siglo XXI que tiene previsto terminar a inicios del 2026.

El programa, que lleva varias temporadas que siempre llegan para la época de Navidad y Año Nuevo, cuenta con la misma dinámica de años anteriores, reúne a un elenco de comediantes reconocidos y figuras destacadas de la televisión colombiana, quienes se embarcan en travesías por diferentes destinos internacionales y nacionales.

El programa consiste en que cada pareja —formada por una presentadora y un humorista— visita regiones donde, además de recorrer sitios emblemáticos, descubren costumbres, gastronomía y aspectos culturales característicos de cada lugar, con un enfoque de comedia y entretenimiento familiar.

En la edición de 2025, el actor Santiago Rodríguez asume el rol de jefe de cabina, encargado de guiar la experiencia de los participantes y sumar su sello humorístico a la conducción de la temporada. La dinámica del programa destaca la participación de varias duplas de comediantes y presentadores que viajan por destinos nacionales e internacionales, consolidando uno de los principales atractivos del formato.

El programa logró marcar 9,41 puntos con el estreno de la nueva temporada - crédito Caracol Televisión

Entre las parejas que recorren el mundo en esta temporada, Carolina Cruz y Suso el Paspi emprenden un viaje por algunos de los lugares más emblemáticos de Guatemala y Puerto Rico, donde exploran culturas y tradiciones de la mano de la audiencia. Por su parte, Melina Ramírez y Don Jediondo llevan el humor colombiano al continente europeo, grabando episodios en Croacia, Hungría y Eslovenia.

La producción también apuesta por recorridos nacionales, como los protagonizados por Jhovanoty y la presentadora argentina Florencia Cassi, quienes exploran diversas regiones de Colombia, con paradas en ciudades como Cartagena, Bogotá, Santa Marta, Amazonas y Antioquia. Mientras tanto, Laura Tobón y Boyacoman desarrollan una travesía por Asia, sumergiéndose en la cultura y la gastronomía de metrópolis como Pekín y Shanghái.

El chef Juan Diego Vanegas y Piroberta llevan el formato al norte del continente, con un viaje a Canadá, que incluye recorridos por Toronto, Buffalo y las Cataratas del Niágara. Finalmente, Carolina Soto y Leonardo Cuervo se suman por primera vez al programa para llevar el humor colombiano hasta África, con visitas a Sudáfrica y Tanzania. Cada una de estas parejas aporta su estilo y personalidad, enriqueciendo la propuesta de “La vuelta al mundo en 80 risas”.

La presentadora y el comediante hicieron pareja para viajar hasta China - crédito @laura_tobon/ Instagram

El programa que reemplazó al reality de competencia logró quedarse de nuevo con el primer lugar de la audiencia con 9,41 puntos en su audiencia, siendo la producción más vista de la noche del lunes 15 de diciembre, según datos de Kantar Ibope Media.

Rating Colombia: lunes 15 de diciembre

  1. La vuelta al mundo en 80 risas (Caracol Televisión) - 9, 41 puntos de audiencia
  2. Noticias Caracol de las 7:00 p.m. (Caracol Televisión) - 7,60 puntos de audiencia
  3. La influencer (Caracol Televisión) - 6,77 puntos de audiencia
  4. Vecinos (Caracol Televisión) - 4,37 puntos de audiencia
  5. Noticias Caracol de las 12:30 p.m. (Caracol Televisión) - 4,38 puntos de audiencia
  6. Hilos de vida (Caracol Televisión) - 4,37 puntos de audiencia
  7. Tormenta de pasiones (Caracol Televisión) - 4,04 puntos de audiencia
  8. Leyla (Caracol Televisión) - 3,75 puntos de audiencia
  9. Chepe Fortuna (Canal RCN) - 3,57 puntos de audiencia
  10. Noticias Caracol de las 11:30 p.m. (Caracol Televisión - 2, 97 puntos de audiencia

Según datos de Kantar, solo Chepe Fortuna es parte de las producciones del Canal RCN, el resto de proyectos no aparecen en ranking, tendencia que se dio desde el final de MasterChef Celebrity.

Chepe Fortuna es la única producción del Canal RCN dentro del top 10 de las más vistas - crédito cortesía Canal RCN

Por otro lado, y aunque La vuelta al mundo en 80 risas logró mantener la primera posición, pedió algunos puntos de su promedio, pues el Desafío Siglo XXI logró marcar 12,98 puntos en una de sus últimas emisiones antes de entrar a vacaciones, es decir, que la primera casilla perdió 3,57 puntos de audiencia.

