Colombia

Profesor explica en redes sociales por qué los colombianos “le tenemos miedo” a aprender a hablar inglés

Según Trheebilcock, existen múltiples dificultades debido al sistema educativo colombiano y al constante temor a cometer errores

Guardar
Según el video los colombianos no hablan inglés debido a múltiples trabas culturales - crédito @enriquecart / Instagram

A pesar de que el inglés se enseña como materia obligatoria en el sistema educativo colombiano, el país enfrenta serias dificultades para alcanzar el bilingüismo.

Según un análisis difundido por el profesor y creador digital Enrique Trheebilcock, Colombia figura entre los países con peor desempeño en el dominio del inglés, una situación que, de acuerdo con su perspectiva, responde a factores estructurales y culturales que limitan el aprendizaje efectivo del idioma.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con Trheebilcock, un estudio de la firma EF First evaluó el nivel de inglés en 123 países donde este idioma no es oficial, ubicando a Colombia en el puesto 76.

En el contexto latinoamericano, la posición es aún más preocupante: el país ocupa el lugar 17 entre 20 naciones, solo por encima de Ecuador, Haití y México. El profesor subraya que estos resultados reflejan una problemática profunda en la forma en que se enseña y se percibe el inglés en Colombia.

Trheebilcock identifica tres causas principales detrás de este bajo rendimiento. En primer lugar, señala que el sistema educativo colombiano se apoya casi exclusivamente en la figura del profesor, lo que genera una dependencia excesiva y anula la autonomía del estudiante.

Según sus palabras: “Todo depende del profesor y de que el estudiante vaya a clase y de que haga lo que él dice. El estudiante no piensa, no critica, no actúa, solamente sigue órdenes. Y la autonomía, que para mí es lo más importante al momento de aprender cualquier idioma, en lugar de estimularse, se aniquila.”

El segundo obstáculo, según el docente, es la timidez y el miedo al error que predomina entre los estudiantes. Trheebilcock afirma que el sistema educativo ha inculcado la idea de que se debe alcanzar la perfección desde el inicio, lo que genera inseguridad y bloqueos emocionales.

Explica que muchos alumnos llegan a clase con vergüenza y traumas derivados de experiencias previas fallidas, lo que se traduce en una actitud de rechazo hacia el inglés: “En vez de tenerle gusto al inglés, le tenemos miedo, nos da pánico, porque nos hace sentir incompetentes y que no somos capaces.”

Temas Relacionados

Education FirstEnrique TrheebilcockInglés en ColombiaSistema educativoColombia-Noticias

Más Noticias

Juan José Lafaurie se pronunció tras polémica por un crédito, y anunció acciones legales: “Afirmaciones injuriosas”

El abogado comunicó que dejará a la administración de la justicia a cargo del caso, y advirtió que acudirá a todos los canales “institucionales y legales” tras señalamientos en redes sociales

Juan José Lafaurie se pronunció

La Fórmula 1 anunció el país que reemplazará el GP de Zandvoort en 2027: el Gran Premio de Barranquilla deberá esperar

El alcalde Alejandro Char volvió a abrir las puertas a la posible inclusión de la capital del Atlántico en el calendario de paradas del campeonato mundial de F1, luego de un primer intento

La Fórmula 1 anunció el

Estos son los precandidatos presidenciales que integrarán la primera coalición interpartidista para las elecciones de marzo 2026

El cónclave de las figuras presidenciales apunta a una fórmula colectiva, que podría ajustarse si nuevos actores se adhieren, forzando mecanismos internos para delimitar la lista definitiva

Estos son los precandidatos presidenciales

Deportes Tolima vs. Junior - EN VIVO: siga aquí la gran final que definirá el campeón del segundo semestre de la Liga BetPlay II-2025

El estadio Manuel Murillo Toro tendrá al menos 28.000 personas en sus graderías, todos hinchas del Tolima, esperando gestar la hazaña de remontar el 3-0 en contra

Deportes Tolima vs. Junior -

Martín Santos criticó al Centro Democrático por elegir a Paloma Valencia como su candidata presidencial: “Primero se la hicieron a Miguel Uribe padre”

El mensaje difundido por el hijo del expresidente Juan Manuel Santos señala que la selección de la aspirante presidencial no habría sido completamente abierta, de acuerdo con su opinión

Martín Santos criticó al Centro
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Juan Carlos Pinzón arremetió contra

Juan Carlos Pinzón arremetió contra Petro por atentado del ELN Cali: “Puso a criminales y terroristas por encima de la gente”

Cayó alias Caleño, cabecilla del Clan del Golfo en Ecuador: era uno de los más buscados por la Policía colombiana en el Cauca

El inquietante mensaje de alias Naín, que habría ordenado la tortura y decapitación de un menor de edad en Dibulla, La Guajira

Los macabros detalles en torno al feminicidio de una niña de 3 años en La Guajira que involucran a las Acsn

Paro armado del ELN en Navidad: experto afirmó que el anuncio consolida al grupo armado como aliado del régimen venezolano

ENTRETENIMIENTO

Karol G sorprendió a sus

Karol G sorprendió a sus seguidores en La Guajira: la pusieron a bailar La Yonna, danza típica de la cultura wayúu

Beéle transmitirá en vivo y en directo su séptimo concierto en el Movistar Arena de Bogotá: fecha, hora y dónde verlo

La Liendra hizo encuesta sobre el próximo presidente de Colombia y armó polémica en redes: “No iba a hablar de política”

⁠'Doña Toche’ criticó a Valentina Taguado por burlarse del cáncer de Hassam: “Tan poco lo que tiene en su cerebro”

Juliana Calderón habría insinuado que Melissa Gate negó a su pareja: lo presentó como un primo

Deportes

El Indio Pijao mandó fuerte

El Indio Pijao mandó fuerte advertencia para el Junior: “La hoguera y la caldera para esos tiburones será aterradora”

Deportes Tolima vs. Junior - EN VIVO: siga aquí la gran final que definirá el campeón del segundo semestre de la Liga BetPlay II-2025

Así quedaron los equipos colombianos en el ranking Conmebol en el 2025: preocupa ubicación de Atlético Nacional

Néstor Lorenzo habló sobre la posible convocatoria de José Enamorado a la selección Colombia: “Puede soñar”

Técnico del Tolima pidió a sus jugadores no caer en las provocaciones de Teófilo Gutiérrez: “Tienen que aprender”