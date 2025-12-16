Profesor explica en redes sociales por qué los colombianos “le tenemos miedo” a aprender a hablar inglés

Según el video los colombianos no hablan inglés debido a múltiples trabas culturales - crédito @enriquecart / Instagram

A pesar de que el inglés se enseña como materia obligatoria en el sistema educativo colombiano, el país enfrenta serias dificultades para alcanzar el bilingüismo.

Según un análisis difundido por el profesor y creador digital Enrique Trheebilcock, Colombia figura entre los países con peor desempeño en el dominio del inglés, una situación que, de acuerdo con su perspectiva, responde a factores estructurales y culturales que limitan el aprendizaje efectivo del idioma.

De acuerdo con Trheebilcock, un estudio de la firma EF First evaluó el nivel de inglés en 123 países donde este idioma no es oficial, ubicando a Colombia en el puesto 76.

En el contexto latinoamericano, la posición es aún más preocupante: el país ocupa el lugar 17 entre 20 naciones, solo por encima de Ecuador, Haití y México. El profesor subraya que estos resultados reflejan una problemática profunda en la forma en que se enseña y se percibe el inglés en Colombia.

Trheebilcock identifica tres causas principales detrás de este bajo rendimiento. En primer lugar, señala que el sistema educativo colombiano se apoya casi exclusivamente en la figura del profesor, lo que genera una dependencia excesiva y anula la autonomía del estudiante.

Según sus palabras: “Todo depende del profesor y de que el estudiante vaya a clase y de que haga lo que él dice. El estudiante no piensa, no critica, no actúa, solamente sigue órdenes. Y la autonomía, que para mí es lo más importante al momento de aprender cualquier idioma, en lugar de estimularse, se aniquila.”

El segundo obstáculo, según el docente, es la timidez y el miedo al error que predomina entre los estudiantes. Trheebilcock afirma que el sistema educativo ha inculcado la idea de que se debe alcanzar la perfección desde el inicio, lo que genera inseguridad y bloqueos emocionales.

Explica que muchos alumnos llegan a clase con vergüenza y traumas derivados de experiencias previas fallidas, lo que se traduce en una actitud de rechazo hacia el inglés: “En vez de tenerle gusto al inglés, le tenemos miedo, nos da pánico, porque nos hace sentir incompetentes y que no somos capaces.”