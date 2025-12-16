Colombia

Procuraduría citó a juicio disciplinario al ministro de Salud y exfuncionarios por modelo de sistema de salud para maestros

La entidad inició actuaciones disciplinarias tras detectar posibles fallas graves en la gestión del modelo de atención dirigido al magisterio

Guardar
El nuevo sistema de atención
El nuevo sistema de atención en salud para maestros enfrenta graves cuestionamientos por parte de la Procuraduría - crédito Fomag

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos y citó a juicio disciplinario al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, a tres exministros y a miembros de la junta directiva del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) por graves irregularidades en la implementación del nuevo sistema de atención en salud para los maestros.

La actuación disciplinaria involucra también a Ricardo Bonilla, Gloria Inés Ramírez y Aurora Vergara, que ocuparon las carteras ministeriales de Hacienda, Trabajo y Educación respectivamente.

Entre los citados a juicio se encuentran Georgina Arroyo y Christian Rey Camacho, representantes de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) en la junta del Fomag, además de Magda Lorena Giraldo. Asimismo, fue llamado Jhon Mauricio Marín, presidente de la Fiduprevisora, señalado públicamente por presuntas irregularidades en la gestión del modelo de atención en salud para el sector educativo.

Según el Ministerio Público, las faltas detectadas en el proceso habrían generado situaciones especialmente delicadas en la prestación del servicio de salud a los docentes, motivo por el que el organismo consideró necesario iniciar el juicio disciplinario, tanto para los funcionarios en ejercicio como para los que ya dejaron sus cargos dentro de la estructura del Estado.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Procuraduría Juicio disciplinario Guillermo Alfonso Jaramillo Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del MagisterioFomagColombia-Noticias

Más Noticias

Tolima vs. Junior EN VIVO, final de la Liga BetPlay 2025: formaciones confirmadas en Ibagué

El estadio Manuel Murillo Toro tendrá cerca de 30.000 personas en sus graderías, todos hinchas del Pijao, esperando gestar la hazaña de remontar el 3-0 en contra ante el Tiburón

Tolima vs. Junior EN VIVO,

En pleno Plan Navidad, la Dian sacó del mercado productos de contrabando por $7.330 millones

Un operativo simultáneo en 13 ciudades permitió a las autoridades incautar miles de mercancías ilegales en la antesala de la temporada de mayor consumo del año, en un intento por proteger la economía formal y la seguridad de los consumidores

En pleno Plan Navidad, la

Autoridades trasladaron a centros especiales a seis personas por reventa de pasajes en Bogotá, entre ellos ‘la socia de TransMilenio’

Un despliegue de acciones coordinadas ha permitido identificar a revendedores, incautar tarjetas y aplicar medidas correctivas

Autoridades trasladaron a centros especiales

Defensoría del Pueblo exigió el cese de los ataques en Buenos Aires, Cauca, tras la ola de violencia armada: “Que se abstengan”

La entidad que lidera Iris Marin reiteró que las autoridades deben actuar de manera inmediata para garantizar la seguridad de los ciudadanos y evitar que se repitan estos hechos en el futuro

Defensoría del Pueblo exigió el

“Las reglas existen”: Gobierno Petro dio prioridad a millones de hogares, negocios y taxistas para que tengan servicio de gas

Un paquete de medidas anunciado por la Administración nacional incluye nuevas reglas para el sector energético, la habilitación de infraestructuras de importación y mecanismos para ampliar la oferta y proteger a los usuarios más vulnerables

“Las reglas existen”: Gobierno Petro
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Defensoría del Pueblo exigió el

Defensoría del Pueblo exigió el cese de los ataques en Buenos Aires, Cauca, tras la ola de violencia armada: “Que se abstengan”

En videos: disidencias de las Farc volaron el Banco Agrario de Buenos Aires, Cauca; el hospital del municipio también fue atacado

Audios revelan la desesperación de habitantes de Buenos Aires, Cauca, en medio de combates armados: “Nosotros somos inocentes”

Alcalde de Buenos Aires y el pedido desesperado por los civiles en la región: “Por favor, no dejen morir la gente”

El Clan del Golfo envió mensaje al ELN tras liberar a dos guerrilleros secuestrados: “La negociación es con hechos”

ENTRETENIMIENTO

J Balvin reflexionó sobre sus

J Balvin reflexionó sobre sus polémicas con Residente y Bad Bunny: “De pronto tenía que pasar eso para poder valorar muchas cosas”

Ibai Llanos reveló el lado más íntimo y sereno de J Balvin en Medellín: “Esto es un templo de paz”

El top de lo más visto en Disney+ Colombia para disfrutar acompañado

Estos son los podcast mas escuchados de Spotify Colombia hoy

Issa Vásquez y su esposo Juan Javier se refirieron al partido de Tolima vs. Junior: “Es un tema delicado”

Deportes

Final de la Liga BetPlay

Final de la Liga BetPlay II-2025: hora y dónde ver el partido de vuelta entre Deportes Tolima y Junior por la estrella de Navidad

Ya hay fecha para las obras del nuevo El Campín: habrá un tercer estadio de fútbol profesional en Bogotá

Tolima vs. Junior EN VIVO, final de la Liga BetPlay 2025: formaciones confirmadas en Ibagué

Deportivo Pereira pasaría a manos de polémica figura del fútbol colombiano: “Sí se va a hacer”

América de Cali está cerca de romper el mercado de fichajes del fútbol colombiano: tendría lista a una figura sudamericana