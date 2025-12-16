Procuraduría citó a juicio disciplinario al ministro de Salud y exfuncionarios por modelo de sistema de salud para maestros

El nuevo sistema de atención en salud para maestros enfrenta graves cuestionamientos por parte de la Procuraduría - crédito Fomag

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos y citó a juicio disciplinario al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, a tres exministros y a miembros de la junta directiva del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) por graves irregularidades en la implementación del nuevo sistema de atención en salud para los maestros.

La actuación disciplinaria involucra también a Ricardo Bonilla, Gloria Inés Ramírez y Aurora Vergara, que ocuparon las carteras ministeriales de Hacienda, Trabajo y Educación respectivamente.

Entre los citados a juicio se encuentran Georgina Arroyo y Christian Rey Camacho, representantes de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) en la junta del Fomag, además de Magda Lorena Giraldo. Asimismo, fue llamado Jhon Mauricio Marín, presidente de la Fiduprevisora, señalado públicamente por presuntas irregularidades en la gestión del modelo de atención en salud para el sector educativo.

Según el Ministerio Público, las faltas detectadas en el proceso habrían generado situaciones especialmente delicadas en la prestación del servicio de salud a los docentes, motivo por el que el organismo consideró necesario iniciar el juicio disciplinario, tanto para los funcionarios en ejercicio como para los que ya dejaron sus cargos dentro de la estructura del Estado.

Noticia en desarrollo...