Policía de Cali atribuyó al ELN el atentado que dejó dos policías muertos en la ciudad

El subintendente Jorge Leonardo Gómez Ochoa y el subintendente Robert Steven Melo Londoño, murieron tras ser víctimas de un atentado con explosivos en el barrio Mariano Ramos - crédito Policía de Cali

La madrugada del 16 de diciembre de 2025 quedó marcada por un ataque que sacudió a Cali: dos miembros de la Policía Metropolitana, identificados como el subintendente Jorge Leonardo Gómez Ochoa y el subintendente Robert Steven Melo Londoño, murieron tras ser víctimas de un atentado con explosivos en el barrio Mariano Ramos.

El brigadier general Henry Bello, de la Policía de Cali, ofreció detalles sobre el hecho y la investigación en curso, delineando el perfil de los responsables y el contexto en el que ocurrió el ataque.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según el reporte oficial, “siendo aproximadamente las 3:40 a. m. de hoy, 16 de diciembre, aquí en el sector del barrio Mariano Ramos, dos funcionarios de la institución policial que se encontraban haciendo el trabajo de anticipación y prevención en esta jurisdicción del polideportivo María Isabel Urrutia, son atacados con artefactos explosivos improvisados”, afirmó el brigadier general Henry Bello a los medios.

Declaraciones Brigadier General, Policía De Cali Sobre Atentado En El Que Murieron Dos Policías - crédito Policía Metropolitana de Cali

El ataque se produjo mientras los uniformados realizaban patrullajes rutinarios en una zona donde, a primeras horas del día, los ciudadanos suelen acudir para actividades deportivas y laborales.

“Es lo que hacemos como Policía Nacional todos los días, desplegar el servicio desde altas horas de la madrugada, este polideportivo María Isabel Urrutia, aproximadamente a las 4:00 a. m., empiezan a llegar ciudadanos a hacer deporte. Son parques de recreación pasiva. Por eso nuestros policías hacen los recorridos en los entornos, garantizando la seguridad del sector residencial, garantizando la seguridad también de ciudadanos que salen a adelantar actividades deportivas", explicó el brigadier general Henry Bello a los medios.

De igual manera, dio detalles del momento exacto de la detonación: “Al paso de esta motocicleta, que era tripulada por estos dos integrantes de la institución policial, son atacados por artefactos explosivos improvisados acá en el límite entre el polideportivo y la escombrera que es del municipio de Santiago de Cauca”.

Autoridades entregaron el reporte oficial de lo ocurrido en la madrugada del 16 de diciembre - crédito Policía Metropolitana de Cali

Tras el ataque, los dos policías fueron trasladados a la clínica Valle de Lili, donde fallecieron poco después debido a la gravedad de las heridas. “Siendo aproximadamente las 4:30 a. m., fallecen, producto de las esquirlas que les causó este artefacto explosivo de alto poder”, detalló el brigadier general Henry Bello a los medios.

La investigación apunta a un grupo armado específico. “De acuerdo al dictamen que tenemos de los artefactos explosivos que utilizaron estos terroristas, corresponde al perfil criminal que utiliza el Ejército de Liberación Nacional”, informó Bello, añadiendo que se ha conformado un equipo de veinte funcionarios de inteligencia y criminalística para identificar a los responsables y avanzar con celeridad en las pesquisas.

Atentado en Cali dejo dos uniformados muertos en la madrugada del 16 de diciembre de 2025 - crédito Policía de Cali

Sobre la identidad de las víctimas, el brigadier general Henry Bello precisó que: “Uno es oriundo del departamento de Santander y el otro funcionario es oriundo de acá, del departamento del Valle, nuestro subintendente Jorge Leonardo Gómez, natural del departamento de Santander, y el señor subintendente Melo, natural del municipio de Pradera”.

El oficial también contextualizó el atentado en el marco de acciones recientes del grupo armado en la región. “El fin de semana, especialmente lo que fue sábado y domingo, esos terroristas del Ejército Liberación Nacional instalaron banderas en algunos municipios del Cauca. No habíamos tenido ninguna afectación aquí en el departamento del Valle del Cauca, y esta madrugada a las tres y cincuenta de la madrugada, activan este artefacto explosivo al paso de la patrulla de la zona de atención policial que se encontraba haciendo el trabajo de prevención aquí en el barrio, en el barrio Mariano Ramos”, concluyó el brigadier general Henry Bello a los medios.