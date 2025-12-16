Colombia

Policía de Cali atribuyó al ELN el atentado que dejó dos policías muertos en la ciudad

Los hechos ocurrieron mientras las víctimas realizaban un patrullaje de rutina, en un contexto de amenazas recientes por parte de grupos armados en varias regiones del país

Guardar
El subintendente Jorge Leonardo Gómez
El subintendente Jorge Leonardo Gómez Ochoa y el subintendente Robert Steven Melo Londoño, murieron tras ser víctimas de un atentado con explosivos en el barrio Mariano Ramos - crédito Policía de Cali

La madrugada del 16 de diciembre de 2025 quedó marcada por un ataque que sacudió a Cali: dos miembros de la Policía Metropolitana, identificados como el subintendente Jorge Leonardo Gómez Ochoa y el subintendente Robert Steven Melo Londoño, murieron tras ser víctimas de un atentado con explosivos en el barrio Mariano Ramos.

El brigadier general Henry Bello, de la Policía de Cali, ofreció detalles sobre el hecho y la investigación en curso, delineando el perfil de los responsables y el contexto en el que ocurrió el ataque.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según el reporte oficial, “siendo aproximadamente las 3:40 a. m. de hoy, 16 de diciembre, aquí en el sector del barrio Mariano Ramos, dos funcionarios de la institución policial que se encontraban haciendo el trabajo de anticipación y prevención en esta jurisdicción del polideportivo María Isabel Urrutia, son atacados con artefactos explosivos improvisados”, afirmó el brigadier general Henry Bello a los medios.

Declaraciones Brigadier General, Policía De Cali Sobre Atentado En El Que Murieron Dos Policías - crédito Policía Metropolitana de Cali

El ataque se produjo mientras los uniformados realizaban patrullajes rutinarios en una zona donde, a primeras horas del día, los ciudadanos suelen acudir para actividades deportivas y laborales.

“Es lo que hacemos como Policía Nacional todos los días, desplegar el servicio desde altas horas de la madrugada, este polideportivo María Isabel Urrutia, aproximadamente a las 4:00 a. m., empiezan a llegar ciudadanos a hacer deporte. Son parques de recreación pasiva. Por eso nuestros policías hacen los recorridos en los entornos, garantizando la seguridad del sector residencial, garantizando la seguridad también de ciudadanos que salen a adelantar actividades deportivas", explicó el brigadier general Henry Bello a los medios.

De igual manera, dio detalles del momento exacto de la detonación: “Al paso de esta motocicleta, que era tripulada por estos dos integrantes de la institución policial, son atacados por artefactos explosivos improvisados acá en el límite entre el polideportivo y la escombrera que es del municipio de Santiago de Cauca”.

Autoridades entregaron el reporte oficial
Autoridades entregaron el reporte oficial de lo ocurrido en la madrugada del 16 de diciembre - crédito Policía Metropolitana de Cali

Tras el ataque, los dos policías fueron trasladados a la clínica Valle de Lili, donde fallecieron poco después debido a la gravedad de las heridas. “Siendo aproximadamente las 4:30 a. m., fallecen, producto de las esquirlas que les causó este artefacto explosivo de alto poder”, detalló el brigadier general Henry Bello a los medios.

La investigación apunta a un grupo armado específico. “De acuerdo al dictamen que tenemos de los artefactos explosivos que utilizaron estos terroristas, corresponde al perfil criminal que utiliza el Ejército de Liberación Nacional”, informó Bello, añadiendo que se ha conformado un equipo de veinte funcionarios de inteligencia y criminalística para identificar a los responsables y avanzar con celeridad en las pesquisas.

Atentado en Cali dejo dos uniformados muertos en la madrugada del 16 de diciembre de 2025 - crédito Policía de Cali

Sobre la identidad de las víctimas, el brigadier general Henry Bello precisó que: “Uno es oriundo del departamento de Santander y el otro funcionario es oriundo de acá, del departamento del Valle, nuestro subintendente Jorge Leonardo Gómez, natural del departamento de Santander, y el señor subintendente Melo, natural del municipio de Pradera”.

El oficial también contextualizó el atentado en el marco de acciones recientes del grupo armado en la región. “El fin de semana, especialmente lo que fue sábado y domingo, esos terroristas del Ejército Liberación Nacional instalaron banderas en algunos municipios del Cauca. No habíamos tenido ninguna afectación aquí en el departamento del Valle del Cauca, y esta madrugada a las tres y cincuenta de la madrugada, activan este artefacto explosivo al paso de la patrulla de la zona de atención policial que se encontraba haciendo el trabajo de prevención aquí en el barrio, en el barrio Mariano Ramos”, concluyó el brigadier general Henry Bello a los medios.

Temas Relacionados

Atentado en CaliDos policías muertosELNJorge Leonardo Gómez OchoaRobert Steven Melo LondoñoPolicía de CaliColombia-Noticias

Más Noticias

La Liendra lanzó encuesta sobre el próximo presidente de Colombia y las redes sociales reaccionan: ¿se contradijo?

El ‘influencer’ colombiano consultó la opinión de sus seguidores sobre los candidatos presidenciales y afirmó no apoyar a ninguno, aunque generó dudas sobre su neutralidad y coherencia

La Liendra lanzó encuesta sobre

Comisión Nacional de Disciplina Judicial abrió juicio disciplinario contra magistrado auxiliar por presuntas presiones a Sneyder Pinilla en caso Ungrd

La decisión se fundamenta en la revisión de actuaciones que habrían limitado la libertad de un colaborador judicial, que se acogió a un acuerdo con la Fiscalía y optó por guardar silencio

Comisión Nacional de Disciplina Judicial

Así quedaron los equipos colombianos en el ranking Conmebol en el 2025: Nacional preocupa por el puesto en que quedó

La nueva clasificación será el único criterio para ubicar a los equipos en los bolilleros de los sorteos en los torneos de la Libertadores y la Sudamericana

Así quedaron los equipos colombianos

Verónica Alcocer regresó a Colombia tras su polémica estadía en Suecia: esto se sabe

El regreso de la esposa del presidente Gustavo Petro a territorio colombiano se produjo tras una operación discreta que permitió su salida del país europeo

Verónica Alcocer regresó a Colombia

Los hechos que le habrían costado la candidatura de María Fernanda Cabal en el Centro Democrático: desde la polémica con Miguel Uribe hasta el escándalo de su hijo

La senadora no logró obtener el respaldo de los militantes del partido de oposición, que se decidieron por su compañera de bancada Paloma Valencia para que sea la candidata a la presidencia

Los hechos que le habrían
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Caleño, cabecilla del

Cayó alias Caleño, cabecilla del Clan del Golfo en Ecuador: era uno de los más buscados por la Policía colombiana en el Cauca

El inquietante mensaje de alias Naín, que habría ordenado la tortura y decapitación de un menor de edad en Dibulla, La Guajira

Los macabros detalles en torno al feminicidio de una niña de 3 años en La Guajira que involucran a las Acsn

Paro armado del ELN en Navidad: experto afirmó que el anuncio consolida al grupo armado como aliado del régimen venezolano

Alarma en Colombia: ONU confirma aumento de homicidios de líderes y masacres en pleno año preelectoral

ENTRETENIMIENTO

La Liendra lanzó encuesta sobre

La Liendra lanzó encuesta sobre el próximo presidente de Colombia y las redes sociales reaccionan: ¿se contradijo?

⁠'Doña Toche’ criticó a Valentina Taguado por burlarse del cáncer de Hassam: “Es tan poco lo que tiene en su cerebro”

Juliana Calderón habría insinuado que Melissa Gate negó a su pareja: lo presentó como un primo

Los errores de ‘Estado de fuga 1986′, serie sobre la masacre de Pozzetto

Las series más populares de Netflix Colombia que no podrás dejar de ver

Deportes

Así quedaron los equipos colombianos

Así quedaron los equipos colombianos en el ranking Conmebol en el 2025: Nacional preocupa por el puesto en que quedó

Deportes Tolima vs. Junior - EN VIVO: siga aquí la gran final que definirá el campeón del segundo semestre de la Liga BetPlay II-2025

Néstor Lorenzo habló sobre la posible convocatoria de José Enamorado a la selección Colombia: “Puede soñar”

Técnico del Tolima pidió a sus jugadores no caer en las provocaciones de Teófilo Gutiérrez: “Tienen que aprender”

Flamengo vs. PSG: hora y dónde ver a Jorge Carrascal en la definición de la Copa Intercontinental