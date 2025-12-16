Pico y Placa en Medellín por temporada navideña: Federico Gutiérrez anuncia cambios por festividades

La medida estará vigente desde el 23 de diciembre de 2025 hasta el 16 de enero de 2026, según la alcaldía de Medellín - crédito Infobae

La suspensión temporal del pico y placa en Medellín y los otros nueve municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, permitirá que miles de ciudadanos y turistas se desplacen con mayor facilidad durante las festividades de fin de año.

Esta medida entrará en vigor el martes 23 de diciembre de 2025 y se extenderá hasta el viernes 16 de enero de 2026, busca incentivar el turismo y el comercio en la región, según informó la Alcaldía de Medellín.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, justificó la decisión resaltando el sustento técnico que la respalda.

“Esta decisión se fundamenta en un estudio técnico que evidencia una reducción de hasta el 21% en el flujo vehicular durante la temporada de fin de año, periodo en el que históricamente disminuye la circulación en la ciudad”.

La decisión fue concertada entre el alcalde Federico Gutiérrez y los mandatarios de los municipios del Área Metropolitana - crédito @FicoGutierrez/X

La decisión, anunciada tras la reunión de la Junta Directiva del Área Metropolitana celebrada el lunes 15 de diciembre, implica que el pico y placa se reanudará el lunes 19 de enero de 2026, manteniendo los mismos números de placas que rigieron durante el segundo semestre del año.

Además, la rotación de los números de placa está programada para febrero de 2026, y la alcaldía ha asegurado que la ciudadanía recibirá la información con suficiente antelación.

Así, los habitantes podrán planificar con antelación sus traslados en el contexto de la suspensión.

La suspensión del pico y placa beneficiará a los habitantes de los 10 municipios que conforman el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, facilitando los desplazamientos familiares y promoviendo la actividad económica en una de las épocas de mayor movimiento turístico y comercial del año.

La rotación de los números de placa en Medellín está programada para febrero de 2026, con información anticipada para la ciudadanía - crédito Alcaldía de Medellín

Al levantarse la medida en todo el Valle de Aburrá, todas las vías urbanas y regionales, incluidos el Sistema Vial del Río y la Avenida 80, quedarán exentas de sanciones por placa.

Las autoridades de tránsito insisten en que los límites de velocidad y las regulaciones de parqueo se mantienen activos para reducir la congestión, especialmente en las zonas de El Poblado y el Centro.

La suspensión tendrá carácter general y permitirá, conforme al anuncio realizado por la Alcaldía, que los vehículos de transporte público individual, como los taxis, puedan circular sin ajustes a su calendario usual. Esta flexibilización busca facilitar el acceso de ciudadanos y turistas a los lugares de alumbrados y áreas comerciales.

El análisis que determinó estas decisiones empleó datos adquiridos en corredores viales fundamentales de Medellín, tales como la Autopista Sur, la carrera 80, la avenida El Poblado, la avenida Guayabal, la vía Las Palmas, la avenida Oriental, la avenida Regional y las carreras 64 C y 65.

Para la semana del 19 de enero, el calendario de rotación continuará en el siguiente orden: lunes para los números 6 y 9, martes para 5 y 7, miércoles para 1 y 8, jueves para 0 y 2, y viernes para 3 y 4.