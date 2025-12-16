Paloma Valencia respondió petición de María Fernanda Cabal de publicar la encuesta que la definió como candidata: “Confío totalmente en mi partido”

Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático - crédito Nathalia Angarita/Reuters

La senadora Paloma Valencia se consolidó como la candidata presidencial del Centro Democrático tras imponerse a sus compañeras María Fernanda Cabal y Paola Holguín en un proceso de selección interna.

La elección de la congresista de oposición fue producto de dos encuestas. Una dirigida a la opinión pública, con una muestra de 2.109 personas, y otra a 5.000 militantes activos del partido.

Desde el último tramo del proceso, la senadora María Fernanda Cabal, quien reconoció los resultados, solicitó la publicación de los datos completos de las encuestas internas y la auditoría correspondiente, con el objetivo de “fortalecer la confianza ciudadana y despejar cualquier duda que pueda surgir respecto a la transparencia del procedimiento”.

Paola Holguín, Paloma Valencia y María Fernanda Cabal (de izquierda a derecha) se mostraron unidas con consulta interna del Centro Democrático para elegir candidata presidencial - crédito @PalomaValenciaL/X

Al respecto, la senadora y candidata presidencial del Centro Democrático expresó su confianza por los resultados expuestos por la colectividad, a pesar de los cuestionamientos que se presentaron durante la contienda interna.

“Confío totalmente en el partido y entiendo que está contratada una auditoría que ha venido revisando absolutamente el proceso y estamos totalmente convencidos de que todo va a salir bien”, declaró la aspirante presidencial en W Radio, en la que también respondió a las acusaciones emitidas por Miguel Uribe Londoño, exprecandidato presidencial sobre el mecanismo utilizado para la definición del candidato oficial.

Incluso, en diálogo con Blu Radio, la senadora señaló que María Fernanda Cabal tiene el derecho de interrogar sobre la veracidad del sondeo.

“Me parece que ella está en todo su derecho de pedir todo lo que necesita. Ella sabe que de mí no hay sino admiración, afecto y que yo la necesito a mi lado, porque es una mujer que vale su peso en oro, es una gladiadora por esta democracia”, indicó.

FOTO DE ARCHIVO: La senadora Paloma Valencia (izquierda), acompañada de su colega María Fernanda Cabal, en un debate en el Congreso en Bogotá, Colombia, 11 de junio 2025. REUTERS/Nathalia Angarita

No obstante, enfatizó que su candidatura representa el esfuerzo colectivo de quienes han trabajado por el partido e imploró para que se superen las tensiones y disputas que marcaron el proceso de selección en el Centro Democrático.

“Yo siento esta candidatura a nombre mío, pero es tan de María Fernanda, Paola y de todo mi partido, de manera que ellas son parte estructural y estructurante de esta campaña y del futuro gobierno que vamos a construir con ellas”, expresó.

En cuanto a la posible presencia de Cabal y Holguín en su campaña presidencial, Paloma Valencia confirmó que, por el momento, serán sus jefas de debate, pero no descarta la posibilidad de que alguna sea su fórmula vicepresidencial.

“Yo necesito que estén ahí, no para cargarme el maletín, todo lo contrario, para ayudarme a que podamos sacar adelante esta candidatura, para que podamos proponerle a los colombianos todo aquello que pueda resolver estos problemas tan difíciles, que me ayuden a que los colombianos vuelvan a creer en la política, porque es que ya nadie cree”, precisó la congresista en Caracol Radio.

Paloma Valencia reacts during the announcement of her presidential candidacy for the Democratic Centre party in Bogota, Colombia, December 15, 2025. REUTERS/Nathalia Angarita

Alianzas y consulta interpartidista

De otro lado, la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, hizo referencia al panorama político colombiano, enfatizando que el debate actual trasciende la tradicional polarización entre izquierdas y derechas, y se centra en la defensa de la democracia frente a tendencias autoritarias.

“Por encima de todo tiene que estar Colombia, tienen que estar los colombianos, tiene que estar la vocación de que este país pueda superar un gobierno estatizador, autoritario, un gobierno que no ha sabido representar la democracia de Colombia, que no le gusta la democracia, que le queda pequeño el traje de tener equilibrio de poderes”, mencionó.

En cuanto a posibles alianzas con otros precandidatos y una eventual consulta interpartidista, la congresista de oposición sostuvo que, por ahora, no se ha decidido cuál será el camino que adoptarán las directivas del partido, por lo que reiteró su disposición para que su partido esté en el tarjetón de la primera vuelta presidencial.

“Ha sido un año muy difícil, ha sido un proceso muy doloroso y eso ha implicado que hoy estemos rezagados y que hoy tenemos que ponernos a trabajar y a correr para que podamos. Nuestro compromiso tiene que ser una alternativa seria para Colombia, una posibilidad real de un gobierno que realmente haga las cosas que Colombia necesita”, expresó.

La posible inclusión de De la Espriella y Fajardo generó debate interno entre los precandidatos por diferencias y antecedentes políticos. - crédito Colprensa y Reuters

No obstante, la candidata no descarta cualquier alianza con candidatos como Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo.

“Estas son discusiones que tendremos con el presidente Álvaro Uribe, con María Fernanda, con Paola, para tomar las decisiones que más le convengan al partido y a Colombia. Yo no tengo veto sobre nadie, yo estoy abierta a la consulta, a mí me parece que eso es un método democrático y si no se logra, pues buscaremos otros métodos, pero entiendo que el momento del país convoca a que estemos todos prestos a la unidad”, manifestó Valencia en Blu Radio.

Al referirse a los retos que enfrenta, la candidata destacó la importancia de encarnar una visión de futuro y de responder a los desafíos del avance tecnológico.

Por último, Paloma Valencia invitó a los colombianos a conocer las propuestas de su campaña y a ejercer su derecho a elegir.

“La política es como el lema de los cigarrillos Piel Roja: ‘Fume y compare’. Esta campaña nuestra está empezando. Yo quiero que los colombianos se den la oportunidad de conocer lo que nosotros tenemos por proponerles, para que conozcan lo que podemos hacer por este país y que escojan. Yo creo que esa es la democracia y eso es lo bello de la democracia”, declaró a Caracol Radio.