Mercenarios colombianos en Ucrania pidieron ayuda de Gustavo Petro para regresar al país: “Somos un blanco fácil”

Exmilitares colombianos en Ucrania solicitan vuelo humanitario a Gustavo Petro ante el riesgo de muerte y falta de reportes oficiales - crédito Leo Correa/AP Foto/Captura de Pantalla TikTok

Un grupo de exmilitares colombianos que combate en la guerra de Ucrania ha solicitado al presidente Gustavo Petro la disposición de un vuelo humanitario para regresar a Colombia.

En un video que circula en las redes sociales, los exmiembros de las Fuerzas Militares argumentan que sus vidas corren peligro y que las autoridades ucranianas no reportan adecuadamente las muertes de sus compatriotas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Solicitamos al gobierno de allá de nuestra tierra, que es Colombia, al señor (Gustavo) Petro, que yo sé que, bueno, usted sabe que en Colombia están pasando muchas cosas, pero pues nosotros queremos cumplir unos sueños y a nosotros nos gusta esto”, indicó uno de los miembros de la tropa de militares en retiro.

Además, en el filme revelado por El Espectador, los exmilitares denunciaron que la mayoría de los caídos no tenía contrato laboral y que los heridos, muchos con quemaduras graves, permanecen en hospitales sin recibir atención adecuada ni salario.

Los exmilitares colombianos denuncian incumplimiento de pagos y promesas laborales - crédito Captura de Pantalla El Espectador

“¿Qué es lo que queremos? Seguridad, integridad para todos nuestros compañeros, más que todo para nosotros, que estamos entregando nuestro físico, nuestras caras. Que sé cómo es la vuelta aquí. En cualquier momento llega y vuelve y pasa lo mismo que pasó hace dos meses”, advirtieron.

También, reveló las condiciones que han atravesado los connacionales durante la guerra en el país europeo.

“En el campo entrenamiento, nos mandan un dron y esto mejor dicho, nos queda es nadie”, alertó.

Imagen de referencia - Heridos colombianos en la guerra de Ucrania no reciben atención médica adecuada ni salario - crédito Captura de Pantalla redes sociales

En ese sentido, los mercenarios reiteraron su petición al Estado colombiano para salvaguardar sus vidas.

“Yo sí les pido la colaboración, no sé, de un vuelo humanitario. Muchos queremos asilos políticos para resguardar nuestras identidades. Muchos quieren salir de aquí del país, y quedarse trabajando en otros países de Europa. Otros queremos volver con nuestras familias en Colombia”, puntualizó.

Otras denuncias de colombianos en la guerra de Ucrania

De otro lado, se conoció que algunos de los exmilitares colombianos se encuentran adscritos a la Brigada 47 de Asalto, conocida como la Magura, y que actualmente desplegada en la ciudad de Romní, provincia de Sumy, al norte de Ucrania.

En declaraciones a El Espectador, denunciaron también que un reclutador de origen colombiano, conocido como ‘Dante’, incumplió las promesas de pago que les hizo antes de viajar al país europeo. “Ese señor fue el que nos recibió en la base; nos decía cuándo teníamos operativos. Hasta el momento no nos han dado nuestros dineros”, afirmó uno de los entrevistados por el diario bogotano.

01/07/2025 RUSSIA, DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC - JULY 1, 2025: A serviceman with the 90th Tank Division, Tsentr [Centre] Group of Forces, receives infantry assault training during the special military operation POLITICA Europa Press/Contacto/Dmitry Yagodkin

Además, relataron que son enviados constantemente a la primera línea de combate, una situación que, según ellos, no corresponde a lo que les ofrecieron antes de partir.

“La situación en combate es desigual porque en cualquier momento un dron nos bombardea y ahí no hay nada que hacer. Es una guerra en la que quienes estamos en terreno somos muy vulnerables, somos un blanco fácil”, detalló.

Del mismo modo, en videos revelados por Noticias RCN, se observa como varios connacionales denunciaron que estarían encerrados en jaulas improvisadas con alambre de púas, bajo la vigilancia y amenazas de centinelas ucranianos, quienes presuntamente buscan evitar la deserción de los combatientes extranjeros.

“Ahora nos tienen aquí como presos, como pueden ver aquí el alambre, nos tienen encerrados, nos pusieron a hacer letrinas y todo, sin ducha, sin agua. Nos tienen un centinela con fusil armado”, relató uno de los mercenarios en el video mostrado por el noticiero nacional.

Videos difundidos muestran a colombianos retenidos en jaulas improvisadas por tropas ucranianas para evitar deserciones - crédito Captura de Video Noticias RCN

La situación ha generado una profunda angustia en Colombia, donde varias familias han manifestado su preocupación ante la falta de noticias sobre sus seres queridos. “Que nos den vuelos humanitarios para poder traerlos, darles repatriación y darles una santa sepultura. Ellos son unos guerreros y pelearon una guerra que no era de ellos”, manifestó una de las familiares de un colombiano involucrados en la guerra de Ucrania en Noticias RCN.

Datos oficiales

Según datos recopilados por la Cancillería de Colombia, con corte a febrero de 2025, al menos 186 ciudadanos colombianos se encontraban vinculados a la guerra, de los cuales 122 figuran como desaparecidos en combate.

En medio de la situación, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que respalda la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios, una iniciativa liderada por el Ministerio de Defensa Nacional.

La ratificación de la Convención Internacional contra el Reclutamiento de Mercenarios es impulsada por el Gobierno colombiano - crédito @PedroSanchezCol / X

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, defendió la aprobación de la norma ante los legisladores y explicó que el objetivo es “evitar el reclutamiento, el entrenamiento, el financiamiento y la utilización de mercenarios” tanto en Colombia como en el extranjero.

Añadió que la nueva legislación pretende evitar la fuga de personal entrenado, ya que “los entrenamos aquí; a los diez años adquieren una capacidad enorme, pero entonces, al existir esa oportunidad de ir a combatir en otros lugares, se van y perdemos muchísimo como país para proteger a los colombianos”.