María Fernanda Cabal pidió que se publiquen las encuestas que dieron como ganadora a Paloma Valencia, que será candidata del Centro Democrático

Tras el acto de nominación de su compañera como la aspirante al primer cargo de la Nación, la congresista vallecaucana insistió en que se hagan públicos los resultados íntegros de los dos procesos de medición que se llevaron a cabo por firmas chilenas

María Fernanda Cabal dejó en claro que espera conocer de manera íntegra los resultados de las encuestas en las que resultó ganadora Paloma Valencia - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

Con un pronunciamiento que causó sorpresa en la opinión pública, la senadora María Fernanda Cabal, que hizo parte del proceso de selección de la candidata del Centro Democrático a la Presidencia, pidió a la colectividad que se publiquen de manera íntegra los resultados de los dos procesos de medición con los que se eligió a la senadora Paloma Valencia como la nominada del partido al primer cargo de la Nación. Una petición que despertó las sospechas sobre una posible ruptura.

Aunque respaldó de forma pública la escogencia de Valencia como la candidata de su partido, Cabal -que ya había perdido en un proceso similar en 2021 contra Óscar Iván Zuluaga, que causó una serie de sospechas- exigió máxima transparencia en el proceso interno del partido: como una especie de garantía para respaldar la determinación dada a conocer por el director de la colectividad, Gabriel Vallejo Chujfi, y que respaldó el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“Por respeto a los colombianos que nos han acompañado, por la transparencia que exige la democracia, es necesario que se haga pública la auditoría. Que todo colombiano pueda saber que esto se hizo bien y que cada paso estuvo a la altura del país que queremos rescatar”, señaló Cabal frente a los resultados en los que no resultó como ganadora de la contienda, en la que también participó la congresista antioqueña Paola Holguín, como parte de la tripleta de aspirantes.

La congresista insistió en que la publicación íntegra de los resultados y la auditoría de las encuestas internas es fundamental para fortalecer la confianza ciudadana y despejar cualquier duda sobre la legitimidad del procedimiento. Con ello, pretende que el proceso de selección de la candidatura del Centro Democrático se distinga por su apertura y rigor; contrario a lo que habría pasado hace cuatro años, cuando en su momento expresó su desacuerdo con la escogencia.

La idea es que nos muestren cómo fue todo el proceso, queremos saber, queremos aprender. Tenemos tanta gente con tantas expectativas que lo mínimo que queremos es que haya cualquier fractura. Queremos seguir unidas, las tres”, expresó en diálogo con los medios de comunicación que hicieron presencia en el recinto, en el que se reveló la ganadora del proceso llevado a cabo al interior de la colectividad, y que causó una serie de reacciones en las redes sociales.

