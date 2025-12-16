María Fernanda Cabal le salió al paso a la polémica de su hijo Juan José Lafaurie: “Ya está muy grande”

La senadora del Centro Democrático prefirió no hablar sobre el escándalo que involucra a su hijo y a su esposo José Felix Lafaurie - crédito Colprensa/@juanjoselafaurie/Instagram

La investigación del periodista colombiano Daniel Coronell ha puesto en el centro del debate a la familia de la senadora María Fernanda Cabal, al revelar que su hijo, Juan José Lafaurie, habría accedido a un crédito y un subsidio estatal presentándose como “pequeño productor”, lo que le permitió obtener condiciones financieras preferenciales y un respaldo estatal significativo.

Además, se conoció que durante el periodo en que se tramitaron y aprobaron estos beneficios, el padre de Lafaurie, José Félix Lafaurie, integraba la Junta Directiva de Finagro (Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario), la entidad encargada de financiar el desarrollo rural en Colombia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Este escándalo generó todo tipo de reacciones en la clase política colombiana.

Una de ellas fue la misma senadora del Centro Democrático que fue interrogada por los medios de comunicación sobre su percepción ante la investigación periodística que involucra a su entorno familiar.

Sin embargo, la exprecandidata presidencial optó por guardar silencio y enfatizó en que el escándalo deberá responder tanto su hijo como su esposo.

“Que conteste mi marido o mi hijo, que son muy grandes ambos. Yo no”, respondió Cabal a la prensa colombiana.

No obstante, la revelación periodística también generó múltiples reacciones.

El precandidato presidencial Santiago Botero arremetió contra la congresista de oposición, al recordar que en su campaña cuestionaba los subsidios otorgados por el Estado.

“María Fernanda Cabal tanto ha criticado los subsidios, pero ella y su familia son unos mantenidos, viviendo a costillas de los colombianos (...) $95 millones de la plata de los campesinos más pobres terminaron en las cuentas del hijo de la candidata María Fernanda Cabal. Sí, la misma candidata y su hijo, que tanto han criticado que los subsidios pa’ los más pobres”, expresó Cabal.

Entre tanto, el representante a la Cámara Alejandro Ocampo (Pacto Histórico) señaló que el escándalo de Juan José Lafaurie influyó en la decisión final de la candidatura presidencial del Centro Democrático, que finalmente fue otorgado a la senadora Paloma Valencia.

“La candidata iba a ser María Fernanda Cabal, pero el escándalo del hijo de Agro Ingreso Cabal acabó la candidatura (...) es extraño que un hecho del 2024 solo aparezca uno o dos días antes de cuando se va a anunciar la candidatura del Centro Democrático. La pregunta es ¿Quién la jodió?”, sostuvo.