La mujer apodada ‘la socia de TransMilenio’ fue plenamente identificada por la empresa: no sería la primera vez que la detienen

Autoridades intensifican operativos y advierten sobre consecuencias legales para quienes participan en esquemas de evasión y venta informal de pasajes en el sistema de transporte masivo

La mujer intervenida en San Façon es reincidente en conductas ilegales y ya enfrentó dos operativos de control - crédito Redes sociales/X

La empresa TransMilenio S.A. identificó plenamente a la mujer que fue grabada permitiendo el ingreso irregular de varias personas en la estación San Façon del sistema de transporte masivo en Bogotá.

La imagen de la mujer, rubia, con gafas y portando un bolso, fue difundida ampliamente a través de redes sociales, donde los usuarios la apodaron irónicamente como “la socia de TransMilenio”. Se le observa situada junto a una de las puertas automáticas de la estación, bloqueando manualmente el mecanismo para permitir el acceso a decenas de usuarios sin validar su pasaje a cambio de sumas de dinero que oscilaban entre los 2.000 pesos y valores superiores.

Según confirmó TransMilenio, la mujer es reincidente en este tipo de conductas ilegales. La entidad detalló que ya se ejecutaron dos operativos en su contra, en los cuales le fueron incautadas dos tarjetas usadas para el ingreso irregular al sistema y fue trasladada a un Centro de Traslado por Protección (CTP). Además, se indicó que tiene antecedentes de participación en la elusión del pago dentro del sistema y que las intervenciones previas se desarrollaron como parte de los protocolos de control y seguridad, en articulación con la Policía Metropolitana.

TransMilenio incautó dos tarjetas usadas
TransMilenio incautó dos tarjetas usadas para el ingreso irregular y trasladó a la infractora a un Centro de Traslado por Protección - crédito fotocaptura redes sociales/X

La empresa rechazó enfáticamente cualquier práctica que promueva la evasión del pago y la venta informal de pasajes, señalando que estas acciones afectan la seguridad, la sostenibilidad del sistema y exponen tanto a quienes facilitan estas conductas como a los beneficiarios a sanciones administrativas y penales. "Las personas que ingresan de manera irregular serán retiradas durante los operativos de control y verificación“, explicó la entidad, que activó protocolos especiales para la atención de estos hechos y reforzó la vigilancia en puntos críticos.

El caso de la estación San Façon ha llamado especialmente la atención. En lo corrido de 2025, se han realizado cinco intervenciones con resultados que incluyen la incautación de 18 tarjetas, la identificación de 6 infractores, la imposición de 7 comparendos y el traslado de 4 personas a centros de atención especial. Además, la mujer que protagonizó el reciente video fue intervenida en dos ocasiones específicas en ese mismo punto.

La empresa rechazó la evasión
La empresa rechazó la evasión del pago y advirtió sobre sanciones administrativas y penales para quienes faciliten o participen en el fraude - crédito fotocaptura redes sociales/X

El fenómeno de los “colados” afecta de manera sostenida al sistema. Según datos oficiales de TransMilenio, en 2025 se han reportado más de 5.000 casos de ingresos irregulares a las estaciones y se han incautado más de 5.300 tarjetas empleadas para estas acciones. Asimismo, las autoridades han impuesto más de 320 medidas correctivas contra quienes han cruzado los controles de acceso evadiendo el pago de pasaje.

El operador Recaudo Bogotá advirtió las implicaciones legales de estos comportamientos. Quienes sean sorprendidos participando en la elusión sistemática del pago o en la venta ilegal de pasajes pueden enfrentar cargos por fraude a subvenciones, estafa agravada y concierto para delinquir. El fraude a subvenciones, que consiste en beneficiarse indebidamente del subsidio al transporte, contempla penas de prisión de entre 5 y 9 años, multas de 200.000 a 1.000 salarios mínimos e inhabilidad de hasta 12 años para ejercer derechos y funciones públicas.

La reventa de pasajes constituye
La reventa de pasajes constituye corrupción y puede acarrear sanciones penales como fraude a subvenciones y estafa agravada - crédito Recaudo Bogotá

En cuanto a las sanciones administrativas, la multa para quienes ingresen sin pagar el pasaje en 2025 es de $189.800. TransMilenio reiteró su compromiso con la legalidad y la prestación de un servicio seguro, e hizo un llamado a la ciudadanía para evitar participar en redes de venta ilegal de pasajes o facilitar la elusión del pago, ya que estas prácticas afectan la sostenibilidad del servicio y ponen en riesgo a los usuarios.

La empresa aseguró que la vigilancia y los operativos de control se fortalecerán en los puntos más críticos con el apoyo de los equipos de seguridad y la Policía Metropolitana. La compañía insistió en que garantizar la transparencia y el cumplimiento de las normas es fundamental para los millones de ciudadanos que utilizan diariamente el sistema, e invitó a los usuarios a denunciar cualquier actividad ilegal detectada en estaciones y portales.

