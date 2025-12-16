Autoridades trasladaron a centros especiales a seis personas por reventa de pasajes en Bogotá, entre ellos ‘la socia de TransMilenio’

La Policía Metropolitana de Bogotá trasladó a seis personas a Centros Transitorios de Protección por reventa ilegal de pasajes en TransMilenio - crédito Secretaría de Seguridad

La Policía Metropolitana de Bogotá trasladó a seis personas a Centros Transitorios de Protección (CTP) tras sorprenderlas revendiendo pasajes de TransMilenio de forma irregular en la estación Las Nieves, ubicada en el centro de la ciudad.

La acción se ejecutó en coordinación con el distrito y responde a las estrategias implementadas para combatir el fenómeno conocido como elusión, que consiste en el ingreso al sistema de transporte sin validar oficialmente la tarifa correspondiente. El objetivo de estas medidas es salvaguardar la sostenibilidad financiera, la seguridad y la convivencia ciudadana.

El procedimiento, realizado en la mañana del 15 de diciembre, se alineó en una serie de intervenciones permanentes orientadas a enfrentar la reventa ilegal de pasajes en el sistema de transporte masivo. Según lo establecido en la Ley 1801 de 2016, a los seis capturados se les adoptaron medidas correctivas y fueron puestos a disposición de las autoridades competentes en los CTP.

La identificación y el traslado de estos individuos forman parte de una investigación en curso que busca desarticular una estructura dedicada a la reventa de pasajes en el centro de Bogotá. Al respecto, el secretario de Seguridad, César Restrepo, aseguró que:

“Estos traslados son el resultado de un trabajo sostenido y focalizado contra la venta irregular de pasajes. En 2025 hemos actuado con firmeza, identificando a los revendedores y aplicando las sanciones que permite la ley y vamos a seguir intensificando los controles en toda la ciudad”.

Este operativo está incluido en el Plan Estratégico Anti-Elusión diseñado por el distrito, una estrategia que ha registrado avances importantes durante el año en curso. Hasta el 15 de diciembre de 2025, las autoridades han desplegado 133 intervenciones, logrando decomisar 5.967 tarjetas TuLlave empleadas para la reventa ilegal de pasajes.

Asimismo, se ha logrado la plena identificación de 177 revendedores, a quienes se les han impuesto 379 comparendos y se ha procedido con el traslado de 45 personas a Centros Transitorios de Protección, entre ellas la reconocida ‘socia de TransMilenio’.

Para la ciudad, el fenómeno de la reventa de pasajes muestra una concentración significativa en áreas del suroccidente y centro de Bogotá, principalmente en localidades como Bosa, Kennedy, Fontibón, Ciudad Bolívar, Usme, Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Santa Fe y Los Mártires. Esta focalización permitió a las autoridades intensificar los operativos y ubicar con mayor precisión los puntos críticos.

De acuerdo con reportes de la Subgerencia Económica de TransMilenio S.A., la afectación financiera ocasionada por la elusión suma en lo que va de 2025 aproximadamente $417 millones, recursos indispensables que repercuten en la operación diaria y en la calidad del servicio para millones de usuarios.

La reacción del sistema frente a este fenómeno ha sido categórica, la empresa manifestó rechazo absoluto a la práctica irregular de la reventa, destacando los riesgos para los usuarios, quienes ingresan al sistema sin una validación oficial.

Según la compañía, “las personas que ingresan de esta manera irregular serán retiradas por las autoridades durante los operativos de control y verificación”, y detallan que los protocolos de atención incluyen el apoyo de la Policía y los equipos de seguridad, quienes intervienen puntos críticos y aplican las medidas legales establecidas.

Entre los casos más recientes, la estación San Façon ha sido intervenida en cinco oportunidades en 2025, con la incautación de 18 tarjetas, la identificación de 6 infractores, la imposición de 7 comparendos y el traslado de 4 personas a CTP.

Sobre ‘la socia de TransMilenio’, el sistema precisó que la mujer ha sido intervenida en más de una ocasión en ese punto de la ciudad, con incautación de tarjetas y su respectivo traslado a centro de protección. Según datos de TransMilenio, en el año en curso se han incautado más de 5.300 tarjetas utilizadas de forma irregular y se han aplicado más de 320 medidas correctivas a quienes realizan estas actividades.

Como parte de la labor preventiva, el distrito ha reforzado campañas de sensibilización como “Revender no es Emprender”, que ha alcanzado a más de 3.320 ciudadanos, involucrando la entrega de 5.000 piezas informativas y la instalación de material gráfico en estaciones y paraderos, buscando disuadir la compra de pasajes revendidos.

La Secretaría de Seguridad hace énfasis en el llamado a la ciudadanía para que evite participar en estas actividades y denuncie cualquier irregularidad a la Línea 123, subrayando que la protección del sistema de transporte y de los recursos públicos constituye una responsabilidad colectiva.