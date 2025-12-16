Karol G sorprendió a sus seguidores en La Guajira: la pusieron a bailar danza típica de la cultura wayúu

La cantante estuvo junto a su fundación Con Cora en este departamento donde pudo compartir y realizar prácticas ancestrales junto a la comunidad - crédito @KarolGWW/ X

A pocos días de presentar su documental La Premiere como parte de la promoción de su más reciente álbum Tropicoqueta, Karol G decidió hacer una pausa en sus compromisos musicales y visitó La Guajira junto a su fundación Con Cora. Allí, fue recibida por integrantes de la comunidad y participó en diversas prácticas ancestrales de la cultura wayúu.

Aunque la cantante aún no ha compartido en sus propias redes sociales su paso por esta zona retirada del país, sus fanáticos se dieron a la tarea de repostear algunas fotos y videos de la cantante disfrutando junto a esta comunidad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En las imágenes que ya han sido ampliamente compartidas por cuentas de fans en plataforma como X e Instagram, se ve a ala cantante de Papasito disfrutando con los niños de la comunidad wayúu con los que bailó y cantó su éxito Si antes te hubiera conocido mientras que los menores la acompañaron con sus voces y aplausos.

La paisa cantó 'Si antes te hubiera conocido' junto a los niños de la comunidad Wayuu de Manaure en La Guajira - crédito @bichota_mexico/ X

En los videos también se vio a la paisa agradecida por el recibimiento que tuvo, pues incluso en una de las imágenes se le ve usando la tradicional pintura fácil llamada Acheepa, usada ancestralmente por la comunidad que simboliza parte de su identidad y que es puesta por ellos mismo a los visitantes.

Otro video muestra que la cantante fue impulsada por varios niños de la comunidad para hacer la danza de La Yonna o Chichamaya, es la danza ritual y sagrada más importante del pueblo wayúu. Durante la ceremonia, la mujer persigue al hombre descalza en círculo, conocido como pi’oi, guiada por el ritmo del tambor kasha, con el objetivo de derribarlo en una metáfora que representa a la Tierra reclamando al hombre, explica el portal de Radio Nacional.

La cantante aceptó hacer la tradicional danza del pueblo Wayuu y se hizo viral en redes sociales - crédito @josemanuelbv7 / X

En las imágenes se ve a Karol G usando un velo y una manta roja en la cabeza de la que sostiene las putas inferiores con sus manos mientras persigue a uno de los jóvenes de la comunidad. Según, Radio Nacional, el color rojo, de tonalidad intensa, ocupa un lugar central en el baile tradicional con el que los indígenas wayúu rinden homenaje a sus ancestros.

Por otro lado, la fundación Con Cora sí compartió en redes sociales momentos de la labor social que realizaron con las familias de esta comunidad y junto a especialistas de la salud le tomaron exámenes a los menores y madres para medir su nivel de desarrollo y nutrición.

“Comenzamos un proyecto con el que buscamos disminuir la desnutrición crónica en menores de 5 años, y contribuir a la adecuada alimentación de madres gestantes de comunidades del territorio, a través del seguimiento del crecimiento y nutrición de los niños y niñas, en búsqueda de asegurar un correcto desarrollo físico y de capacidades", dice la publicación de la fundación.

La fundación de Karol G llevó ayudas a las madres y niños más necesitados en esta zona del país - créditos @concorafoundation/ Instagram

La Fundación Con Cora, liderada por Karol G, consolida su papel como una de las organizaciones de impacto social más activas en Colombia. A lo largo de 2025, la entidad ha impulsado diferentes proyectos enfocados en educación, equidad de género y apoyo a comunidades en situación de vulnerabilidad.

Uno de los avances más recientes es la construcción del Colegio Santa Fe de Icotea en María la Baja, Bolívar. Este espacio busca integrar a niños, niñas y jóvenes de una comunidad afectada históricamente por el desplazamiento y la violencia, ofreciendo un modelo educativo que combina formación académica, arte, cultura y deporte. El objetivo del colegio es fortalecer las oportunidades de desarrollo integral para la niñez de la región, en un entorno que fomente la inclusión y la paz social.

Con su fundación Con Cora, la artista desarrolla también la Casa Con Cora en Medellín, centro integral de acompañamiento y formación para mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad - crédito @karolg/ Instagram

De forma paralela, en Medellín, avanza la edificación de la Casa Con Cora, que funcionará como un centro de acompañamiento y formación dirigida especialmente a mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad. El proyecto contempla servicios de apoyo psicológico, espacios de bienestar, orientación en salud y acceso a talleres de capacitación. La meta es empoderar a las beneficiarias, promoviendo la autonomía económica y el liderazgo femenino en comunidades marginadas.

La Fundación Con Cora también ha desarrollado programas en alianza con otras organizaciones. Entre ellos destaca el apoyo a madres migrantes, que reciben un subsidio mensual orientado al cuidado de sus hijos mientras acceden a clases de inglés y emprendimiento, ampliando así sus oportunidades laborales y educativas.