Finagro se refirió al crédito y subsidio de “pequeño productor” que habría recibido el hijo de María Fernanda Cabal

Finagro responde a la polémica por el crédito otorgado a Juan José Lafaurie y anuncia revisión de la operación - crédito Juan José Lafaurie/Facebook

El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro) respondió a la controversia generada por el crédito otorgado a Juan José Lafaurie, señalando que solicitó información detallada para revisar la operación.

En su comunicado oficial, la entidad recordó que su función es coordinar el acceso a créditos de fomento para toda la cadena del sector agropecuario colombiano, proceso que se realiza a través de bancos y cooperativas.

Según el reglamento operativo de la institución, la clasificación del tipo de productor —pequeño, mediano o grande— es una responsabilidad exclusiva del intermediario financiero, en este caso Serfinanza.

Finagro indicó que el registro de las operaciones se efectúa sobre la base de la presunción de legalidad de las certificaciones e información proveniente de los bancos y cooperativas.

En relación con el crédito a Lafaurie, Finagro mencionó que, previamente a la reciente polémica, había iniciado el proceso de verificación de la operación en el desarrollo de su procedimiento habitual de control de inversiones, según lo exige la reglamentación vigente. La revisión incluye la solicitud formal de información al intermediario financiero involucrado.

La entidad destacó que, tras conocerse los hechos en los medios de comunicación, mantiene activo el procedimiento de control y, además, atiende la solicitud expresa del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para realizar una revisión exhaustiva con el fin de establecer la veracidad del proyecto y de los datos consignados en la operación.

Finagro advirtió que, en caso de comprobarse alguna irregularidad que conlleve a la cancelación del crédito, se exigirá el reintegro de los recursos al intermediario financiero.

La institución destacó que, conforme a lo dispuesto por la ley, preserva la confidencialidad e integridad del proceso de investigación y se abstendrá de emitir declaraciones adicionales durante la indagación.

“Finagro aclara que no realiza requerimientos telefónicos a beneficiarios finales, es decir, a productores agropecuarios. Toda actuación se notifica por escrito mediante acto administrativo oficial al intermediario financiero. La entidad ratifica su rigor técnico y reitera su compromiso con la transparencia y uso adecuado de los recursos públicos de los instrumentos de financiamiento”, concluyó el comunicado.

Noticia en desarrollo...