En la Base militar de Tolemaida fueron capturados algunos funcionarios por el escándalo de los contratos de mantenimiento a helicópteros MI-17 de las Fuerzas Militares

El Ministerio de Defensa inicia proceso de sanción contra contratista por incumplimiento en el mantenimiento de helicópteros MI-17 - crédito Ejército Nacional

El escándalo por el fallido contrato de mantenimiento de los helicópteros MI-17 en Colombia ha derivado en la captura de varios funcionarios y exfuncionarios, acusados de irregularidades que dejaron a estas aeronaves fuera de servicio y generaron un perjuicio millonario para el sector defensa.

Según la información recabada por la Fiscalía y la Unidad Anticorrupción de la Dijín, los implicados habrían favorecido de manera indebida a la empresa Bertol Simpsons, omitiendo la pluralidad de oferentes y autorizando un pago anticipado del 50 %, pese a las advertencias de irregularidades por parte del supervisor.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la información divulgada por Blu Radio, en el último tramo de la investigación, la Contraloría había alertado sobre la pérdida de los recursos destinados a este contrato, mientras que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que se están iniciando los trámites para intentar recuperar el anticipo entregado y así resarcir la mayor parte de los fondos públicos comprometidos.

Las audiencias preliminares para la legalización de las capturas y la defensa de los acusados se desarrollan actualmente, bajo la vigilancia de las autoridades competentes.

El escándalo por el fallido contrato de mantenimiento de los helicópteros MI-17 en Colombia ha derivado en la captura de varios funcionarios y exfuncionarios, acusados de irregularidades que dejaron a estas aeronaves fuera de servicio y generaron un perjuicio millonario para el sector defensa - crédito Colprensa

Las detenciones se realizaron en la base militar de Tolemaida, así como en Bogotá y Manizales, involucrando a quienes participaron en la planeación y ejecución del contrato, cuyo valor ascendía a al menos USD 32 millones.

De acuerdo con la investigación, los responsables definieron los términos de la contratación de manera que favorecieron a Bertol Simpsons, una empresa que no contaba con la capacidad técnica necesaria para asumir el mantenimiento de los helicópteros, lo que resultó en la paralización de las aeronaves en la base de Tolemaida.

La Fiscalía y la Policía acusan a los capturados de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público. E

El proceso judicial se encuentra en sus primeras etapas, mientras los helicópteros MI-17 permanecen inutilizados y el sector defensa busca recuperar los recursos perdidos.