Colombia

El Partido Conservador eligió a Efraín Cepeda como nuevo presidente

El Directorio Nacional del partido designó a Cepeda para liderar la colectividad, en un movimiento que marca el inicio de una nueva etapa para el partido con miras a las elecciones de 2026

La reciente reestructuración interna responde
La reciente reestructuración interna responde a la salida de la anterior presidenta y tiene como objetivo consolidar la unidad partidista y definir el rumbo político de cara a las elecciones de 2026 - crédito @soyconservador / X

Efraín Cepeda fue elegido por unanimidad como presidente del Partido Conservador, luego de la renuncia de la senadora Nadia Blel.

El Directorio Nacional designó a Cepeda para liderar la colectividad, en un movimiento que marca el inicio de una nueva etapa para el partido con miras a las elecciones de 2026.

Junto a él, Juan Cárdenas asumirá la vicepresidencia, completando así la nueva directiva.

La salida de Blel de la presidencia propició una reorganización interna inmediata. Cepeda, quien ya cuenta con experiencia en la dirección del partido y mantiene una presencia activa como senador y precandidato presidencial, fue la opción elegida para encabezar el proceso de renovación.

El perfil de Cepeda, reconocido por su trayectoria legislativa, lo posiciona como una figura central en la estrategia conservadora para los próximos comicios. Su liderazgo podría influir en la definición de alianzas y en la orientación programática de la colectividad.

La llegada de Cepeda y
La llegada de Cepeda y Cárdenas a la dirección nacional representa un esfuerzo por fortalecer el liderazgo y asegurar una transición ordenada en un periodo clave para la organización política - crédito captura de pantalla / X

En la nueva estructura directiva, Cárdenas ocupará la vicepresidencia. Su incorporación responde a la necesidad de fortalecer el equipo de liderazgo y asegurar una transición ordenada tras la salida de Blel. Cárdenas aportará respaldo a Cepeda durante el periodo preelectoral.

Con estos cambios, el Partido Conservador se prepara para enfrentar los desafíos de las elecciones de 2026. La nueva directiva tendrá la tarea de definir la estrategia política, consolidar la unidad interna y posicionar al partido como una opción relevante en el escenario nacional.

