El comercio minorista tomó fuerza en octubre y le dio oxígeno a la economía colombiana, así está el panorama

El comercio minorista en Colombia crece 10% en octubre de 2024, impulsado por el consumo de los hogares y la venta de vehículos - crédito Christian Escobar/EFE

Octubre dejó una fotografía matizada de la economía colombiana: el consumo de los hogares volvió a tomar impulso y varias fábricas registraron números en verde, aunque con un ritmo más prudente que el observado meses atrás. La última encuesta del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) confirma un cierre de año con señales positivas, y también con contrastes entre sectores y actividades.

En el comercio minorista, el repunte fue evidente. Según la Encuesta Mensual de Comercio (EMC), las ventas reales del comercio y de vehículos crecieron 10% frente a octubre de 2024. El dato no solo refleja una mayor disposición de gasto, sino que estuvo acompañado por un aumento de 2,2% en el personal ocupado, lo que sugiere una recuperación gradual del empleo en este segmento clave de la economía.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La fabricación de vehículos automotores y motores destaca con un aumento de 35,1% en producción y 72,6% en ventas dentro de la industria - crédito Colprensa

El dinamismo estuvo concentrado en líneas específicas. El mayor empuje lo dieron los equipos de informática y telecomunicaciones para uso personal o doméstico, cuyas ventas se dispararon 48%. A esto se sumó el buen desempeño de los vehículos automotores y motocicletas de uso de los hogares, con un crecimiento de 20,7%, y de otros vehículos y motocicletas, que avanzaron 17%. En conjunto, estas actividades explicaron 5,8 puntos porcentuales del crecimiento total del comercio minorista.

Al excluir el comercio de combustibles, el panorama resulta aún más favorable, las ventas reales aumentaron 12,3 %, un indicio de que los bienes durables y semidurables están jalonando el consumo. Electrodomésticos, artículos para el hogar, prendas de vestir y alimentos y bebidas también aportaron al resultado, en un contexto de inflación más contenida y mayor estabilidad laboral frente a años recientes.

En términos de empleo, el crecimiento estuvo liderado por el personal permanente, que aumentó 3,5 %. Sin embargo, no todos los frentes avanzaron al mismo ritmo. El número de aprendices cayó 7,4 % y el personal temporal directo se redujo 0,7 %, lo que muestra que las empresas siguen siendo cautelosas al momento de ampliar su planta laboral.

Las ventas minoristas, excluyendo combustibles, suben 12,3%, destacando el papel de bienes durables y semidurables en el consumo colombiano - crédito Colprensa

En el acumulado entre enero y octubre de 2025, las ventas del comercio minorista crecieron 12,3% frente al mismo periodo del año anterior. El Dane atribuye este comportamiento, entre otros factores, a una base de comparación más favorable y a la moderación de la inflación. Aun así, advierte que “el crecimiento no es homogéneo en todas las actividades, ya que algunos segmentos siguen enfrentando presiones por costos logísticos, tasas de interés aún elevadas y cambios en los patrones de consumo de los hogares”.

La industria manufacturera, por su parte, mostró un avance más moderado. De acuerdo con la Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial (Emmet), en octubre la producción real creció 1,9%, mientras que las ventas aumentaron 2,4% y el empleo lo hizo en 0,7% frente al mismo mes de 2024. Aunque el balance es positivo, los datos sugieren una fase de ajuste tras los repuntes registrados en meses anteriores.

De las 39 actividades industriales analizadas, 25 reportaron variaciones positivas en producción, aportando 3,7 puntos porcentuales al crecimiento del sector. Entre las más dinámicas se destacó la fabricación de vehículos automotores y sus motores, con un aumento de 35,1% en producción y de 72,6% en ventas. También sobresalieron otros equipos de transporte, que crecieron 23,1% en producción y 26% en ventas, además de un notable incremento de 24,3% en empleo.

La industria manufacturera colombiana registra un avance moderado, con un crecimiento de 1,9% en producción y 2,4% en ventas en octubre - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

La confección de prendas de vestir registró un crecimiento de 11,2% en producción, aunque con una leve contracción de 1,6% en personal ocupado, mientras que la elaboración de alimentos preparados para animales avanzó 11,4% en producción y 12,8% en ventas. En contraste, sectores como las industrias básicas de hierro y acero (-14,7% en producción) y la fabricación de productos de caucho (-14,3%) arrastraron el resultado general.

En el balance acumulado de 2025 hasta octubre, la industria manufacturera reporta crecimientos de 2,2% en producción, 2,3% en ventas y 0,4% en empleo. La trilla de café lidera con holgura, con aumentos de 36,6% en producción y 34,8% en ventas, seguida por la fabricación de productos químicos y la elaboración de lácteos.

El contraste entre un comercio más dinámico y una industria que avanza con cautela evidencia una recuperación desigual. Mientras el consumo de los hogares gana tracción, las fábricas siguen enfrentando retos asociados a costos, competencia externa y decisiones de inversión más conservadoras.