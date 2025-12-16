Colombia

El Clan del Golfo envió mensaje al ELN tras liberar a dos guerrilleros secuestrados: “La negociación es con hechos, no con palabras”

El Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), a través de uno de los cabecillas del bloque Manuel Aristides Meza Páez, calificó la acción como “un acto humanitario que es fiel muestra de nuestra buena fe”, en medio de los diálogos que se realizaron en Doha, Catar, en septiembre de 2025

Los videos se compartieron la tarde del lunes 15 de diciembre de 2025 en X - crédito @soygaitanista/IX

La tarde del lunes 15 de diciembre de 2025, horas antes del ataque con explosivos que cobró la vida de dos uniformados en Cali la madrugada del martes 16 de diciembre, el Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), envió un mensaje al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Tras el reporte oficial de las autoridades del Valle del Cauca, el atentado fue atribuido al ELN, grupo armado ilegal que anunció un paro armado en el país por un periodo de 72 horas, desde el domingo 14 hasta el miércoles 17 de diciembre de 2025.

El brigadier general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, señaló al ELN como responsable de esta acción criminal, que se suma a las 51 acciones violentas reportadas durante las primeras 48 horas del paro en 13 departamentos de Colombia.

A raíz de esto, mediante una publicación en X que incluye dos videos, la cuenta @soygaitanista, identificada como uno de los canales del EGC, difundió un mensaje dirigido al ELN y su accionar.

“Hechos, no palabras. Mientras el autodenominado ELN aterroriza al pueblo colombiano, nosotros lo defendemos”, señala la publicación.

El brazo armado del Ejército
El brazo armado del Ejército Gaitanista de Colombia invitó a los demás grupos armados ilegales, como el ELN y las disidencias de las Farc, para que no recluten menores - crédito @soygaitanista/X

Seguido a esto, se confirma, como aparecen en las dos grabaciones, que “en cumplimiento del DIH (Derecho Internacional Humanitario) y de los Acuerdos de Doha (Catar), entregamos a dos guerrilleros capturados a la Cruz Roja Internacional, MAPP/OEA (Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos) y la Iglesia. Compromiso real con La Paz”.

Uno de los dos guerrilleros que estaba privado de la libertad y en poder de una facción del bloque Manuel Aristides Meza Páez, le agradeció al grupo armado ilegal por liberarlo.

“La oportunidad que me brindó de retornar una vez de nuevo con mi familia, incorporarme a mi vida civil otra vez de nuevo (...) Agradecimiento con todos los muchachos que estuvieron con nosotros, pues un buen trato. La organización nos brindó un buen trato y todas las personas y queremos darle gracias por todo”, dijo el primer adolescente.

El segundo retenido siguió con la misma tónica: “Agradecido con todos los muchachos (del clan del Golfo) por el buen trato que nos brindaron, que siempre se preocupaban por nosotros, que la comida, que una cosa, que la otra. Y muy agradecido”.

Los dos secuestrados eran menores de edad - crédito @soygaitanista/X

Qué dijo el clan del Golfo: explicaron de qué grupo armado ilegal eran los dos secuestrados

En la primera parte del mensaje, los hombres armados del EGC explicaron en su primer punto que “en operaciones del control de área realizadas en el sector conocido como la Antena de Fátima, del municipio de Santa Rosa del sur de Bolívar, tropas del Ejército Gaitanista de Colombia le hicieron un alto a dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta, quienes, al ser interrogados, se identificaron como miembros del grupo insurgente denominado Farc del Frente 37″.

En el segundo punto de la grabación, el cabecilla del bloque Manuel Aristides Meza Páez precisó que estos dos hombres “se encontraban haciendo inteligencia para la guerrilla, pues tenían la información de que las unidades del Frente Euclides Arley Pérez Goes estaban cerca”.

Cuando los hombres armados del clan del Golfo retuvieron a los dos jóvenes que hoy están libres, ellos aseguraron “ser menores de edad”, aclara en el discurso el cabecilla.

En este punto, el líder armado explicó: “En cumplimiento de nuestros estatutos y del acatamiento al derecho internacional humanitario, les hemos respetado sus vidas y su integridad física”.

En el tercer punto, además de dejarle el mensaje al ELN, de paso dejaron en claro que esta práctica de reclutamiento forzada no debe practicarse por parte de las disidencias de las Farc.

Los videos se publicaron en
Los videos se publicaron en redes un día antes del atentado atribuido al ELN en Cali la madrugada del martes 16 de diciembre de 2025 - crédito @soygaitanista/X | Defensoría del Pueblo

“La vinculación de menores de edad en grupos armados ilegales está claramente prohibido por la normatividad internacional, siendo considerada una de las violaciones más graves a los derechos humanos y un atentado en contra de los principios éticos que todo grupo armado debería respetar”, relata el líder del brazo armado del EGC.

Por último, y “para que empiece su proceso de rehabilitación física y psicosocial, hacemos entrega de los menores de edad a una comisión humanitaria compuesta por la Cruz Roja Internacional, la Iglesia, la Defensoría del Pueblo”. Además, y por ser menores de edad, “también hace presencia el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) para que se produzca el restablecimiento de sus derechos”.

En medio de esta muestra, que se puntualizó en el video como “un acto humanitario que es fiel muestra de nuestra buena fe con los primeros acuerdos suscritos en Doha, Catar, el mes de septiembre del año 2025”, se hizo un llamado a evitar que los menores sean parte de la confrontación armada.

“Los guerrilleros deberían hacer una profunda reflexión sobre los daños irreparables que hacen al reclutar menores de edad en sus filas. Constituyen una población muy vulnerable, por lo que no deben ser manipulados, aprovechándose de sus necesidades económicas y su dependencia emocional”, argumentó el líder armado del EGC.

Al final, en la grabación se destacó que “de avanzar con las negociaciones en aquella nación, se podrán dar más acciones humanitarias en todo el país”.

