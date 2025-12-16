Colombia

Estados Unidos declaró a la organización criminal colombiana Clan del Golfo como grupo terrorista

Según el comunicado publicado por el Departamento del Tesoro estadounidense, la decisión responde al alcance global y la peligrosidad de la organización criminal de origen colombiano

La decisión estatal de reconocer formalmente al Clan del Golfo plantea interrogantes sobre la continuidad de la política de seguridad y las posibles repercusiones en el marco legal y humanitario vigente en Colombia - crédito Colprensa

El gobierno de Estados Unidos ha designado al Clan del Golfo, una de las organizaciones criminales más poderosas de Colombia, como grupo terrorista, una medida que intensifica la presión internacional sobre esta red dedicada al narcotráfico y la extorsión.

En noviembre de 2021, las autoridades colombianas informaron que el Clan del Golfo mantenía presencia en países de América como Estados Unidos, México, Honduras, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Brasil, Guatemala, Nicaragua, Venezuela y El Salvador. En Europa, sus operaciones se extienden a Bélgica, España, Países Bajos, Alemania, Francia, Portugal, Polonia, Grecia, Irlanda, Inglaterra, Italia, Albania y Ucrania. Además, el grupo ha logrado establecer conexiones en Irán, Emiratos Árabes Unidos, China y Australia, consolidando rutas y destinos para el tráfico de drogas.

El grupo, también conocido como Clan Úsuga, Los Urabeños o Autodefensas Gaitanistas de Colombia, surgió tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo paramilitar de extrema derecha, en 2006.

Entre sus líderes figuran exnarcotraficantes y antiguos paramilitares, lo que ha contribuido a su estructura violenta y sofisticada.La fundación del Clan del Golfo se remonta a 2007, cuando Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, exintegrante del Bloque Centauros de las AUC, consolidó la organización. Don Mario fue capturado en 2009 y extraditado a Estados Unidos en 2018, donde inicialmente se declaró inocente. S

in embargo, en noviembre de 2021, tras varios años en prisión, Rendón Herrera admitió su culpabilidad ante la justicia estadounidense por cargos de distribución de narcóticos y apoyo a un grupo terrorista, en el marco de un imperio de cocaína valorado en USD 1.000 millones, según reportó Reuters.

Los fiscales estadounidenses señalaron que Don Mario enfrenta condenas en Colombia por delitos relacionados con el tráfico de drogas, porte ilegal de armas y múltiples homicidios. La Policía Nacional de Colombia considera al Clan del Golfo como una de las organizaciones criminales transnacionales más peligrosas del país, dada su capacidad de expansión y su influencia en el tráfico internacional de estupefacientes.

Noticia en desarrollo...

