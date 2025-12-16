Colombia

Defensoría del Pueblo exigió el cese de los ataques en Buenos Aires, Cauca, tras la ola de violencia armada: “Que se abstengan”

La entidad que lidera Iris Marin reiteró que las autoridades deben actuar de manera inmediata para garantizar la seguridad de los ciudadanos y evitar que se repitan estos hechos en el futuro

Guardar
Esta es la situación registrada en Buenos Aires, Cauca - crédito Marlon Andrés/Facebook

La Defensoría del Pueblo se pronunció sobre los ataques armados que desde la madrugada del 16 de diciembre afectan al municipio de Buenos Aires, al norte de Cauca. Según el informe preliminar, hombres armados, presuntamente del Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, comenzaron un hostigamiento armado contra la estación de Policía y otras instalaciones civiles, utilizando explosivos y ráfagas de fusil.

Los enfrentamientos, que iniciaron a las 6:00 a. m., se extendió por más de siete horas y afectó no solo a las autoridades, sino a viviendas, vehículos y motocicletas. El asedio dejó al municipio de Buenos Aires bajo fuego cruzado y en una situación de confinamiento para la población civil, que no pudo desplazarse con seguridad durante las hostilidades.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La Defensoría expresó su preocupación por la grave situación de violencia, al señalar que los atacantes instalaron artefactos explosivos en las vías de acceso al municipio y en distintos puntos del casco urbano, lo que aumenta el riesgo de detonaciones: “Estos actos bélicos han puesto en riesgo extremo e inminente a la población civil”.

El municipio de Buenos Aires,
El municipio de Buenos Aires, Cauca, estuvo bajo fuego cruzado con fuertes enfrentamientos entre grupos armados y la fuerza pública - crédito redes sociales

Defensoría del Pueblo insta al Gobierno a proteger a la población civil

La violencia indiscriminada con explosivos en zonas urbanas constituye una grave infracción al derecho internacional humanitario (DIH), al poner deliberadamente en peligro a los civiles. Además, se reportó que los grupos armados estarían forzando a la población a abandonar sus hogares, especialmente a grupos vulnerables como niños, personas mayores y personas con discapacidad, sin permitirles llevar bienes básicos, denunció la entidad.

“La manera indiscriminada en la que este grupo armado está atacando con cargas explosivas podría causar daños graves a la vida y a la integridad física de las personas”, advirtió la Defensoría, que recordó que ya se habían emitido tres alertas tempranas para la región, sin que se adoptaran medidas eficaces para mitigar el riesgo.

Ante este escenario, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente a todos los actores armados a cesar las acciones bélicas y a respetar los principios del DIH y los derechos humanos.

La Defensoría del Pueblo hizo
La Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente al cese de la violencia armada en Buenos Aires, Cauca, tras un ataque armado - crédito @DefensoriaCol/X

“Es perentorio que el Gobierno nacional, departamental y municipal implementen medidas inmediatas de protección y asistencia humanitaria”, solicitó la entidad, al exigir la implementación de corredores humanitarios y evacuaciones seguras.

Además, destacó la necesidad de fortalecer la capacidad institucional del gobierno municipal para responder de manera eficaz ante situaciones de emergencia. La entidad que lidera Iris Marín reiteró su compromiso de monitorear la situación y resaltó que la protección de la población civil es una obligación ineludible del Estado.

Por otra parte, está el tema de los impactos directos sobre la población, la Defensoría destacó que este ataque forma parte de un patrón de violencia sistemática en la región, que ya había sido advertido por la entidad a través de ‘Alertas Tempranas’ emitidas en años anteriores.

La Defensoría del Pueblo rechazó
La Defensoría del Pueblo rechazó los actos de violencia en Buenos Aires, Cauca - crédito @DefensoriaCol/X

Asimismo, la entidad destacó la necesidad de fortalecer la capacidad institucional del gobierno municipal, con el fin de que se puedan implementar medidas preventivas de protección y respuesta inmediata a situaciones de violencia.

También instó al fortalecimiento de las políticas de protección de los derechos humanos y a la ejecución de las decisiones tomadas por la Corte Constitucional en los autos 1929 de 2024 y 1418 de 2025, que abordan específicamente la protección de los derechos de los habitantes de las regiones afectadas por el conflicto armado.

La Defensoría hace un llamado urgente, categórico e inaplazable a todos los actores armados a cesar de inmediato las acciones que ponen en peligro a la población civil, a que se abstengan de utilizar artefactos explosivos en zonas pobladas y a respetar estrictamente el DIH y los DD. HH.”, expresó la entidad en su pronunciamiento.

La Defensoría del Pueblo hizo
La Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente a los grupos armados a cesar inmediatamente las acciones bélicas que ponen en peligro a la población civil en Buenos Aires - crédito Defensoría del Pueblo

El ente reiteró su compromiso institucional de seguir ejerciendo su labor de prevención y monitoreo de la situación en Buenos Aires, Cauca, y en otras zonas del país que atraviesan situaciones similares. “La vida, la dignidad y los derechos de las y los habitantes de Buenos Aires no pueden seguir siendo puestos en riesgo. La protección de la población civil es una obligación ineludible del Estado y un mandato imperativo del DIH”, concluyó la Defensoría.

Temas Relacionados

Defensoría del PuebloBuenos AiresCaucaFuerza públicaAtaques a la fuerza públicaDisidencias de las FarcAtaque armadoBanco ArmadoColombia-ViolenciaColombia-Noticias

Más Noticias

Atención viajeros: estas zonas de los parques nacionales estarán cerradas en temporada alta en Colombia y no se permite el ecoturismo

El organismo responsable de la conservación señala que solo una parte de las reservas está habilitada para actividades turísticas, mientras el resto permanece cerrado para evitar daños ambientales y preservar la biodiversidad

Atención viajeros: estas zonas de

Final de la Liga BetPlay II-2025: hora y dónde ver el partido de vuelta entre Deportes Tolima y Junior por la estrella de Navidad

El partido de ida en el estadio Metropolitano de Barranquilla terminó 3-0 a favor del Tiburón, luego de los goles marcados por José Enamorado, en dos ocasiones, y Bryan Castrillón

Final de la Liga BetPlay

Ya hay fecha para las obras del nuevo El Campín: habrá un tercer estadio de fútbol profesional en Bogotá

El IDRD dio a conocer novedades sobre sus proyectos de construcción más destacados durante la presentación de su balance de gestión de 2025

Ya hay fecha para las

Tolima vs. Junior EN VIVO, final de la Liga BetPlay 2025: formaciones confirmadas en Ibagué

El estadio Manuel Murillo Toro tendrá cerca de 30.000 personas en sus graderías, todos hinchas del Pijao, esperando gestar la hazaña de remontar el 3-0 en contra ante el Tiburón

Tolima vs. Junior EN VIVO,

En pleno Plan Navidad, la Dian sacó del mercado productos de contrabando por $7.330 millones

Un operativo simultáneo en 13 ciudades permitió a las autoridades incautar miles de mercancías ilegales en la antesala de la temporada de mayor consumo del año, en un intento por proteger la economía formal y la seguridad de los consumidores

En pleno Plan Navidad, la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

En videos: disidencias de las

En videos: disidencias de las Farc volaron el Banco Agrario de Buenos Aires, Cauca; el hospital del municipio también fue atacado

Audios revelan la desesperación de habitantes de Buenos Aires, Cauca, en medio de combates armados: “Nosotros somos inocentes”

Alcalde de Buenos Aires y el pedido desesperado por los civiles en la región: “Por favor, no dejen morir la gente”

El Clan del Golfo envió mensaje al ELN tras liberar a dos guerrilleros secuestrados: “La negociación es con hechos”

Juan Carlos Pinzón arremetió contra Petro por atentado del ELN Cali: “Puso a criminales y terroristas por encima de la gente”

ENTRETENIMIENTO

J Balvin reflexionó sobre sus

J Balvin reflexionó sobre sus polémicas con Residente y Bad Bunny: “De pronto tenía que pasar eso para poder valorar muchas cosas”

Ibai Llanos reveló el lado más íntimo y sereno de J Balvin en Medellín: “Esto es un templo de paz”

El top de lo más visto en Disney+ Colombia para disfrutar acompañado

Estos son los podcast mas escuchados de Spotify Colombia hoy

Issa Vásquez y su esposo Juan Javier se refirieron al partido de Tolima vs. Junior: “Es un tema delicado”

Deportes

Final de la Liga BetPlay

Final de la Liga BetPlay II-2025: hora y dónde ver el partido de vuelta entre Deportes Tolima y Junior por la estrella de Navidad

Ya hay fecha para las obras del nuevo El Campín: habrá un tercer estadio de fútbol profesional en Bogotá

Tolima vs. Junior EN VIVO, final de la Liga BetPlay 2025: formaciones confirmadas en Ibagué

Deportivo Pereira pasaría a manos de polémica figura del fútbol colombiano: “Sí se va a hacer”

América de Cali está cerca de romper el mercado de fichajes del fútbol colombiano: tendría lista a una figura sudamericana