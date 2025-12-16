Cintia Cossio reveló que le hacían brujería a su mamá en su propia casa: encontraron ratas disecadas y tierra de cementerio

La influencer Cintia Cossio compartió en el pódcast Vos podés una experiencia personal que impactó a su familia: el descubrimiento de supuestos actos de brujería realizados por miembros de su propio entorno.

Durante la conversación con Tatiana Franko, la hermana de Yeferson Cossio relató cómo hallaron objetos extraños en su casa del barrio Popular Uno, lo que generó inquietud y desconcierto en su hogar.

“En mi casa, a mi mamá le hicieron demasiada brujería la familia”, afirmó Cossio al iniciar su testimonio. La influencer describió el ambiente familiar como extraño y contó a detalle cómo surgieron las primeras sospechas sobre prácticas inusuales dentro de su propio círculo.

Y agregó: “Una vez yo estaba en el baño y vi que entró una prima de mi mamá y metió algo debajo del lavaplatos. Ella no me vio a mí. Cuando se fue y yo salgo, veo y llamo a mi mamá... Le dije: ‘Ma, tu prima metió estas ratas debajo del lavaplatos’. Metió debajo del lavaplatos unas ratas ahí todas disecadas y grandes”, relató la paisa.

El relato continuó con otro episodio que reforzó las sospechas de la familia. “No me acuerdo si fue alguien que le dijo como: ‘Ve, esta prima tuya está haciendo esto, esto, esto y lo otro. En tu casa hay una planta, busca’”, recordó Cossio.

Su madre, siguiendo la recomendación, revisó una planta artificial que tenían en la vivienda. “Mi mamá sí tenía una planta artificial. O sea, artificial 100%, lo que simulaba ser tierra, todo era plástico, era artificial. Cuando mi mamá llegó a la casa y le dio como: ‘Voy a descolocar acá’. ¿Cómo es posible que en una planta artificial había tierra de cementerio, había pelos, había gusanos? Una cantidad de cochinadas ahí que mi mamá...”, narró, evidenciando el asombro y la preocupación que generó el hallazgo.

Ante la incertidumbre sobre cómo proceder con los objetos encontrados, la madre de Cossio recibió diferentes consejos de personas cercanas. “Llega esa prima y le dice a mi mamá: ‘Queme eso’. Una sobrina le dijo como: ‘No, pregunte’. Porque ella cómo te va a decir que lo queme. Obviamente, no es para nada bueno, pero mi mamá y su inocencia...”, explicó.

Finalmente, una compañera de trabajo de la madre sugirió una alternativa distinta: “No, mira, bota eso en agua que fluya. Puede ser en un río, en una cañadita, en agua que fluya” y fue así como la madre de Cossio optó por seguir este último consejo.

A lo largo de la conversación, Cossio dejó claro que estos episodios no fueron aislados, sino que formaron parte de una serie de situaciones que afectaron a su familia y que, según su testimonio, se repitieron en varias ocasiones.

Esto dijo sobre su hermano Yeferson Cossio

En esa misma conversación, Cintia Cossio relató que la ausencia de cuidados parentales y dificultades económicas definieron la niñez de ambos: “Nos tocó crecer solos, porque nuestros papás no pudieron hacerse responsables de nosotros como debían hacerlo tras las dificultades personales y económicas”, aportando contexto sobre el lazo que mantiene con su hermano.

Refiriéndose a ese periodo de su vida, reveló que sin importar el lugar en el que se encontrara en el momento en que intentaba quitarse la vida, su hermano siempre llegaba como un ángel guardián:“Yo muchas veces intenté quitarme la vida y Yef me salvó, yo estoy viva por Dios, pero hablando terrenalmente me mantenía con vida era mi amor por Yef”.

Pero, a pesar de que intentaba por todos los métodos posibles, era su hermano el que siempre llegaba a socorrerla y debió sentarse a pensar sobre el daño que le estaba causando.